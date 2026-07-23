A pálya teljesen készen áll minden versenyző fogadására, néhány pilóta már a helyszínen is van.
Ez se mindennapi: futárnak állt a korábbi világbajnok harcművész, ebből tartja most el magát
A korábbi bajnok sérülésből visszatérőben vállalt civil állást, tavaly augusztus óta nem lépett be az oktagonba - számolt be a BBC Sport.
Jéssica Andrade, az UFC korábbi szalmasúlyú bajnoka elárulta, hogy a sérüléséből való felépülése alatt ételfutárként dolgozik, hogy kiegészítse a jövedelmét. A 34 éves brazil sportoló legutóbb tavaly augusztusban lépett szorítóba, amikor kikapott Loopy Godineztől, és vállsérülést szenvedett, és azóta nem versenyzett.
Andrade a 2013-as bemutatkozása óta harmincszor lépett ketrecbe a szervezetnél, ebből 17 mérkőzést nyert meg, a hat idő előtti győzelme pedig rekordnak számít a szalmasúlyú kategória UFC-történetében.
Ételfutárként dolgozom, ételt és egyéb megrendeléseket szállítok ki. Egy alkalmazáson keresztül veszem fel a rendeléseket, majd célba juttatom őket
– mesélte a sportoló a Direto de Vegas című brazil MMA-podcastban. Hozzátette, hogy nem riad vissza a fizikai munkától, és szinte bármilyen megbízást elvállal. Elmondása szerint egy barátja házánál kertépítésben is segít, például köveket hord, füvet telepít és kerítést fest.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Andrade nem először beszélt nyíltan az anyagi nehézségeiről. 2018-ban eladta az UFC-s felszereléseit, köztük a ruháit, a hátizsákját és a kesztyűit, mert nehezen talált támogatókat, bár hozzátette, hogy a szervezet egyébként jól megfizette. 2023-ban elárulta, hogy öt mérkőzést is csak azért vállalt el, hogy finanszírozni tudja a válását, 2024-ben pedig azzal vádolta meg korábbi edzőjét, Gilliard Paranát, hogy visszatartotta a pénzét, amit az edző határozottan tagadott.
Az UFC-harcosok díjazása régóta komoly viták forrása. A téma különösen azután került újra előtérbe, hogy Conor Benn ökölvívó a hírek szerint egyetlen mérkőzésre szóló, 11 millió fontos szerződést kötött a Dana White fémjelezte Zuffa Boxinggal. Miközben az UFC a bevételeinek mindössze nagyjából 20 százalékát fordítja a sportolók gázsijára, addig a profi bokszolók a rendezvények bevételeiből körülbelül 60 százalékban részesednek. White a bírálatokra reagálva rendszeresen azzal védekezik, hogy az UFC-s fizetések 2001 óta folyamatosan növekednek.
Újra elhalasztották a Balaton-átúszást: ezt a napot jelölték ki a pótlásra, itt a szervezők közleménye
A várhatóan túlságosan alacsony vízhőmérséklet miatt másodszor is elhalasztották a 44. Lidl Balaton-átúszást.
Igazi nagyágyú vehet tulajdonrészt a Liverpoolban: beszállhat a világ negyedik leggazdagabbja is Szoboszlaiékhoz
A Liverpool tulajdonosa, az FSG nemrég erősítette meg, hogy a brit-indiai üzletember által vezetett befektetői csoport érdeklődik egy kisebbségi részesedés megvásárlása iránt.
Az Egyesült Államokban készülő Kós Hubert szerint Milák döntése önzésre vall, amellyel ráadásul megfosztotta a magyar csapatot egy éremtől.
Friss hírek Klein Dávid csúcstámadásáról: ezért fordult vissza 50 méterrel a cél előtt a magyar hegymászó
Klein Dávid mindössze 50-70 méterrel a 8051 méter magas pakisztáni Broad Peak csúcsa előtt kényszerült visszafordulásra
A 33 éves német szakember teljes felelősséget vállalt azért, mert a klub munkatársait az ellenfelek edzéseinek megfigyelésére utasította.
Hoppá, erre ki számított?! Pep Guardiola lehet a következő olasz kapitány, egyre közelebb a megyegyezés
Az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elnöke megerősítette, hogy komolyan érdeklődnek Pep Guardiola iránt, akit szívesen látnának a nemzeti csapat kispadján.
Békítenék a lázadozó teniszezőket: nagy kasza lehet a következő francia nyílt bajnokság, komoly ajánlatot kaptak
A kezdeményezés komoly mérföldkövet jelent a versenyzők és a szervezők között a pénzdíjakról régóta zajló vitában, és a US Openre is nyomást gyakorol majd.
A szabályzat szerint minden istállónak a szezon során négy első szabadedzésen kell lehetőséget biztosítania fiatal versenyzőknek, autónként két alkalommal.
Az üzlet több mint 6 milliárd dollárra értékelheti az angol klubot, amelynek tulajdonosa, a Fenway Sports Group már meg is erősítette a tárgyalások tényét.
A kritikát megfogalmazók szerint a regnáló elnök a nemzeti bajnokságok rovására hoz felelőtlen döntéseket, miközben a labdarúgás egész rendszerét áthatja a korrupció és a politikai...
Még ellenfele be se igazán melegedett, a 19 évesen kétszeres világbajnok Littler egy tökéletes, 9 nyilas körrel rántotta be a meccsmotort.
Durva, mi zajlik a Hungaroringen a Magyar Nagydíj előtt: órák alatt kell beköltöztetni az F1-es vándorcirkuszt
A Belga Nagydíj után szinte azonal elindultak az első kamionok Magyarországra: a DHL és az F1 vezetői mutatták be, hogy költöztetik a gigantikus vándorcirkuszt.
Andoni Iraola már az első liverpooli edzésein egyértelművé tette, milyen hozzáállást vár el a fiatal játékosoktól.
Elképesztő összegek repkedhetnek ezen a nyáron is a PL-ben: megint megdőlhet az összes rekord, milliárdok a piacon
A nyári átigazolási időszakban elköltött pénz minden korábbi rekordot megdönthet a Premier League-ben.
A Győr feledtetné a BL-selejtezőben esett csúfós kudarcot, és szeretne főtáblára kerülni a Konferencialigában - ehhez először luxemburgi ellenfél áll az útjukban.
Az Egyesült Államokban több mint ezer domainnevet kapcsoltak le a torna ideje alatt, és nagyjából ugyanennyit blokkoltak Kolumbiában is.
Hiába kapott ki a döntőben, sokak szerint mégis Lionel Messi a legjobb: különös eredmény jött ki a vb-szavazáson
Bár a döntőt csapata, a gólkirályi címet pedig ő maga vesztette el, a szakírók szerint mégis az argentin legenda lett a vb legjobb játékosa.
Elképesztő szerencse: 3 dollárért találta meg a kosárlegenda melegítőjét, 89 ezerért vették meg tőle
A legendás kosárlabdázó a ritkaságnak számító ruhadarabot az 1972-es bajnoki döntőben viselte, a megtaláló 3 dollárból csinált vele 89 ezret.