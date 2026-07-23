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Sport

Ez se mindennapi: futárnak állt a korábbi világbajnok harcművész, ebből tartja most el magát

Pénzcentrum
2026. július 23. 17:43

A korábbi bajnok sérülésből visszatérőben vállalt civil állást, tavaly augusztus óta nem lépett be az oktagonba - számolt be a BBC Sport.

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Jéssica Andrade, az UFC korábbi szalmasúlyú bajnoka elárulta, hogy a sérüléséből való felépülése alatt ételfutárként dolgozik, hogy kiegészítse a jövedelmét. A 34 éves brazil sportoló legutóbb tavaly augusztusban lépett szorítóba, amikor kikapott Loopy Godineztől, és vállsérülést szenvedett, és azóta nem versenyzett.

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Andrade a 2013-as bemutatkozása óta harmincszor lépett ketrecbe a szervezetnél, ebből 17 mérkőzést nyert meg, a hat idő előtti győzelme pedig rekordnak számít a szalmasúlyú kategória UFC-történetében.

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– mesélte a sportoló a Direto de Vegas című brazil MMA-podcastban. Hozzátette, hogy nem riad vissza a fizikai munkától, és szinte bármilyen megbízást elvállal. Elmondása szerint egy barátja házánál kertépítésben is segít, például köveket hord, füvet telepít és kerítést fest.

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Andrade nem először beszélt nyíltan az anyagi nehézségeiről. 2018-ban eladta az UFC-s felszereléseit, köztük a ruháit, a hátizsákját és a kesztyűit, mert nehezen talált támogatókat, bár hozzátette, hogy a szervezet egyébként jól megfizette. 2023-ban elárulta, hogy öt mérkőzést is csak azért vállalt el, hogy finanszírozni tudja a válását, 2024-ben pedig azzal vádolta meg korábbi edzőjét, Gilliard Paranát, hogy visszatartotta a pénzét, amit az edző határozottan tagadott.

Az UFC-harcosok díjazása régóta komoly viták forrása. A téma különösen azután került újra előtérbe, hogy Conor Benn ökölvívó a hírek szerint egyetlen mérkőzésre szóló, 11 millió fontos szerződést kötött a Dana White fémjelezte Zuffa Boxinggal. Miközben az UFC a bevételeinek mindössze nagyjából 20 százalékát fordítja a sportolók gázsijára, addig a profi bokszolók a rendezvények bevételeiből körülbelül 60 százalékban részesednek. White a bírálatokra reagálva rendszeresen azzal védekezik, hogy az UFC-s fizetések 2001 óta folyamatosan növekednek.
Címlapkép: Getty Images
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