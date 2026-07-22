A Belga Nagydíj után szinte azonal elindultak az első kamionok Magyarországra: a DHL és az F1 vezetői mutatták be, hogy költöztetik a gigantikus vándorcirkuszt.
Tökéletes játék már a nyitányon: elképesztő, mit tud a darts fiatal világbajnoka
Még ellenfele be se igazán melegedett, a 19 évesen kétszeres világbajnok Littler egy tökéletes, 9 nyilas körrel rántotta be a meccsmotort.
A világelső és címvédő Luke Littler egy tökéletes, kilencnyilas leggel fűszerezve 11–8-as győzelmet aratott Nathan Aspinall felett a World Matchplay dartsversenyen, amivel bejutott a torna negyeddöntőjébe.
A blackpooli Winter Gardensben rendezett összecsapás rögtön egy szenzációs, dupla 15-ös kiszállóval befejezett kilencnyilassal indult. A 19 éves Littler látványosan ünnepelt a tomboló közönség előtt, míg angol honfitársa, Nathan Aspinall hitetlenkedve nevetett, majd egy pacsival gratulált ellenfelének.
A negyedik legben a hangulat még tovább fokozódott, amikor Littlernek ismét a dupla 15-ös szektorra volt szüksége egy újabb kilencnyilashoz, ám a nyíl éppen csak a drót külső oldalán landolt. Aspinall ekkor tréfásan a közönség felé nyújtotta a nyilait, mintha felajánlaná a lehetőséget valaki másnak a tinédzser ellen. Ennek ellenére nem adta fel a küzdelmet, és 7–7-nél sikerült egyenlítenie, ám a címvédő ezután zsinórban három leget nyert meg.
Bár Aspinall egy rövid időre még vissza tudott kapaszkodni, a tizenkilencedik legben elhibázta a dupla 20-ast. Littler ezt kihasználva egy 52-es kiszállóval lezárta a mérkőzést. Győzelmét egy elképesztő, 113,68-as háromnyilas átlaggal – amely a torna történetének második legmagasabbja –, valamint tizennégy 180-assal tette teljessé.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A mérkőzés után Littler elmondta, hogy a kilencnyilas egyszerűen csak jött magától, és csodálatos érzés volt számára, hogy a közönség, amely az elején még kifütyülte, a végére már neki szurkolt. Hozzátette, hogy valószínűleg ez volt a legjobb meccs, amit valaha Aspinall ellen játszott, és külön kiemelte ellenfele kitartását. A negyeddöntőben Littler azzal a Josh Rockkal találkozik majd, aki meggyőző, 11–6-os győzelmet aratott Stephen Bunting felett.
A játéknap további részében véget ért Michael van Gerwen menetelése, miután 14–12-es vereséget szenvedett holland honfitársától, Dirk van Duijvenbodétól. Bár Van Gerwen 8–4-es hátrányból még 10–10-re ki tudott egyenlíteni, a végjátékot Van Duijvenbode bírta jobban idegekkel. A skót Gary Anderson szintén bejutott a legjobb nyolc közé, miután a walesi Jonny Claytont búcsúztatta 11–7-es arányban.
Hiába kapott ki a döntőben, sokak szerint mégis Lionel Messi a legjobb: különös eredmény jött ki a vb-szavazáson
Bár a döntőt csapata, a gólkirályi címet pedig ő maga vesztette el, a szakírók szerint mégis az argentin legenda lett a vb legjobb játékosa.
Elképesztő szerencse: 3 dollárért találta meg a kosárlegenda melegítőjét, 89 ezerért vették meg tőle
A legendás kosárlabdázó a ritkaságnak számító ruhadarabot az 1972-es bajnoki döntőben viselte, a megtaláló 3 dollárból csinált vele 89 ezret.
Komoly támogatást kapott a vb létszámának bővítési terve, amit Gianni Infantino vetett fel - ha bevezetik, már a következő vébén 128 meccset játszhatnak.
Ez lehet a magyar futball új titkos fegyvere: így keresik a jövő sztárjait, már Marco Rossi is felfigyelt rá
Nem mindegy, hogy az elemzők mit és hogyan tálalnak a klubok vagy válogatottak stábjai felé, és az merre viszi aztán a taktika felépítését - mondta...
Biztonságban van a magyar hegymászó: visszatért az alaptáborba Klein Dávid, ezzel tölti most az időt
Klein Dávidról egy teljes napig semmit nem lehetett tudni, de most már biztonságban van és pihen.
Bár a korábbi NFL-irányító, Michael Vick még 2015-ben befejezte aktív pályafutását, most kiderült, hogy a mai napig komoly bevétele származik az NFL-től.
A 26 éves sportoló idén júniusban a Bokszvilágtanács (WBC) pehelysúlyú női világbajnoki címéért is szorítóba lépett
Soha nem látott bizarr döntést hozott a teniszszövetség: kötelező DNS-teszt dönthet a női játékosok sorsáról
Az intézkedés kedden lép hatályba: egy kétéves szabályt írnak újra ezzel, amely még engedélyezte a transznemű sportolók indulását a tornákon.
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
Portrécikkben mutatjuk be a magyar sakknagymestert, akit Magyar Péter miniszterelnök felkérni tervez a köztársasági elnöki poszt betöltésére
A kétszeres aranylabdás klasszis a Liverpool, a Hamburg és a Newcastle United sztárja volt.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság Spanyolország–Argentína döntője minden korábbi napi sportfogadási rekordot megdöntött.
Komoly beismerést tett a Mercedes-főnök Toto Wolff: cserbenhagytuk Russell-t, ennek nem kellett volna megrörténnie
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elismerte, hogy az istálló cserbenhagyta George Russellt a Belga Nagydíjon.
Újabb botrány a Tour de France-on: az éjszaka közepén rángattak ki az ágyból két bringást, nem is állták szó nélkül
A vasárnapi szakaszgyőzelmet Remco Evenepoel szerezte meg, aki a hajrában hajszállal előzte meg Tadej Pogačart. A belga bringás később keményen üzent a doppingellnőröknek.
A magyar hegymászó vasárnap megszakította a Broad Peak csúcsának megtámadását, és elkezdett visszaereszkedni az alaptáborba. Azt nem tudni, mennyi hiányzott a teljes sikerhez.
Az elvesztett döntő után kirúghatják? Könnyek között viharzott ki az argentin kapitány, kérdéses a jövője
Könnyek között nyilatkozott Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya a vasárnapi világbajnoki döntő után, amikor a jövőjéről kérdezték.
A vb-döntőn alázták porig Donald Trumpot: ilyen még senkivel nem történt, ezzel húzta ki a gyufát + videó
Hangos füttyszó fogadta Donald Trumpot és Gianni Infantinót, amikor a labdarúgó-világbajnokság döntőjének eredményhirdetésére a pályára léptek - és ezzel még nem volt vége.
A FIFA elnöke szerint minden eddigi rekordot megdönthet a világbajnokság által termelt bevétel, ami természetesen nem gazdasági csoda, mivel a vébét az amerikai kontinensen rendezték.
Spanyolországnak Ferran Torres volt a nyerőember: a csereként beálló támadó gólja a hosszabbításban döntött, az ibériak történetük során másodszor világbajnokok.