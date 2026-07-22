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A nyíl eltalálja a céltáblát. darts, játék, sport, bull, bullseye
Sport

Tökéletes játék már a nyitányon: elképesztő, mit tud a darts fiatal világbajnoka

Pénzcentrum
2026. július 22. 11:42

Még ellenfele be se igazán melegedett, a 19 évesen kétszeres világbajnok Littler egy tökéletes, 9 nyilas körrel rántotta be a meccsmotort.

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A világelső és címvédő Luke Littler egy tökéletes, kilencnyilas leggel fűszerezve 11–8-as győzelmet aratott Nathan Aspinall felett a World Matchplay dartsversenyen, amivel bejutott a torna negyeddöntőjébe.

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A blackpooli Winter Gardensben rendezett összecsapás rögtön egy szenzációs, dupla 15-ös kiszállóval befejezett kilencnyilassal indult. A 19 éves Littler látványosan ünnepelt a tomboló közönség előtt, míg angol honfitársa, Nathan Aspinall hitetlenkedve nevetett, majd egy pacsival gratulált ellenfelének.

A negyedik legben a hangulat még tovább fokozódott, amikor Littlernek ismét a dupla 15-ös szektorra volt szüksége egy újabb kilencnyilashoz, ám a nyíl éppen csak a drót külső oldalán landolt. Aspinall ekkor tréfásan a közönség felé nyújtotta a nyilait, mintha felajánlaná a lehetőséget valaki másnak a tinédzser ellen. Ennek ellenére nem adta fel a küzdelmet, és 7–7-nél sikerült egyenlítenie, ám a címvédő ezután zsinórban három leget nyert meg.

Bár Aspinall egy rövid időre még vissza tudott kapaszkodni, a tizenkilencedik legben elhibázta a dupla 20-ast. Littler ezt kihasználva egy 52-es kiszállóval lezárta a mérkőzést. Győzelmét egy elképesztő, 113,68-as háromnyilas átlaggal – amely a torna történetének második legmagasabbja –, valamint tizennégy 180-assal tette teljessé.

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A mérkőzés után Littler elmondta, hogy a kilencnyilas egyszerűen csak jött magától, és csodálatos érzés volt számára, hogy a közönség, amely az elején még kifütyülte, a végére már neki szurkolt. Hozzátette, hogy valószínűleg ez volt a legjobb meccs, amit valaha Aspinall ellen játszott, és külön kiemelte ellenfele kitartását. A negyeddöntőben Littler azzal a Josh Rockkal találkozik majd, aki meggyőző, 11–6-os győzelmet aratott Stephen Bunting felett.

A játéknap további részében véget ért Michael van Gerwen menetelése, miután 14–12-es vereséget szenvedett holland honfitársától, Dirk van Duijvenbodétól. Bár Van Gerwen 8–4-es hátrányból még 10–10-re ki tudott egyenlíteni, a végjátékot Van Duijvenbode bírta jobban idegekkel. A skót Gary Anderson szintén bejutott a legjobb nyolc közé, miután a walesi Jonny Claytont búcsúztatta 11–7-es arányban.
Címlapkép: Getty Images
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