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Sport

Eldőlt Pécsi Ármin sorsa: a Liverpool új edzője számolt be a helyzetéről

Pénzcentrum
2026. július 22. 10:45

Andoni Iraola már az első liverpooli edzésein egyértelművé tette, milyen hozzáállást vár el a fiatal játékosoktól. A spanyol vezetőedző Dominik Szoboszlait emelte ki követendő példaként, akinek szerinte vezérszerepet kell betöltenie az öltözőben. Eközben úgy tűnik, hogy a magyar kapus, Pécsi Ármin fejlődését más úton kívánja segíteni a klub: a Liverpool amerikai túrájára nem utazott el, mert egyre közelebb áll egy ausztriai kölcsönszerződéshez.

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A Bournemouthtól érkező Iraola a Liverpool hivatalos csatornáinak nyilatkozva arról beszélt, hogy a rutinosabb futballistáknak példát kell mutatniuk a fiataloknak. A Csakfoci szemléje szerint külön kiemelte Szoboszlai Dominikot, akit olyan játékosnak tart, akire az akadémisták és a fiatal kerettagok is felnézhetnek, ezért fontos, hogy vezetőként viselkedjen a pályán és azon kívül is.

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Ez a szemlélet Pécsi Ármin számára is meghatározó lehet, aki korábban maga is elmondta, hogy Szoboszlai rengeteget segített neki a beilleszkedésben Liverpoolban, a magyar középpályás pedig végig mellette állt az első angliai időszakban. A 21 éves kapus szerint a válogatottbeli bemutatkozása is óriási lendületet adott neki az új idény előtt.

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Ugyanakkor a jelek szerint Pécsi fejlődésének következő állomása nem az amerikai felkészülési túra lesz. A Liverpool nem nevezte őt az Egyesült Államokba utazó keretbe, mert a klub közel áll ahhoz, hogy egy évre kölcsönadja az osztrák Bundesligában szereplő TSV Hartbergnek. A hírt több, a Liverpoolhoz közel álló újságíró, köztük James Pearce is megerősítette.

A Hartberg számára Pécsi megszerzése komoly erősítés lehet, hiszen a csapat két kapusa is távozott a nyáron, így jó eséllyel rendszeres játéklehetőség várhat rá. A Liverpool célja is ez: Alisson Becker, Giorgi Mamardasvili és Freddie Woodman mögött jelenleg kevés esélye lenne első csapatos mérkőzéseken védeni, míg az osztrák élvonalban értékes tapasztalatokat gyűjthetne.
Címlapkép: Getty Images
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