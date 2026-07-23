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Közelkép fiatal hátizsákos turistákról, akik a repülőtéren pihennek
Otthon

Szörnyű tragédia: 18 éves magyar túrázó halt meg Ausztriában, iszonyatos mélységbe zuhant

Pénzcentrum
2026. július 23. 18:37

A fiatalember két társával indult útnak, ám miután a navigációjuk felmondta a szolgálatot, eltévedtek, és a visszaút során bekövetkezett a végzetes baleset - írta a Telex.

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Életét vesztette egy 18 éves magyar túrázó az innsbrucki Nordkette-hegységben, miután szerda délután mintegy 150-200 métert zuhant egy meredek hegyoldalról.

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Három, egyaránt 18 éves magyar fiatal szerda reggel indult el a Hungerburgbahn állomástól, hogy megmásszák a hegyvonulat egyik csúcsát. A Seegrube állomásnál tartott pihenő után egy mobilalkalmazás segítségével haladtak tovább, amely azonban egy meredek szakaszon leállt, így a túrázók a Kemacher-csúcs közelében elveszítették a tájékozódási képességüket.

A csoport ezt követően már jelzetlen, rendkívül meredek, füves és sziklás terepen folytatta az utat a csúcskereszt felé. Délután negyed négy körül, nagyjából 2300 méteres magasságban elértek egy kisebb fennsíkot, ahol végül a visszafordulás mellett döntöttek. Az ereszkedés közben történt meg a tragédia, amikor az egyik fiú megcsúszott, és a mélybe zuhant egy kőtörmelékes árokba.

Miközben egyik társa azonnal értesítette a segélyhívót, a másik leereszkedett a bajbajutott fiatalhoz, de már nem tudott rajta segíteni. A helyszínre érkező mentőhelikopter orvosa is már csak a halál beálltát tudta megállapítani. A két sértetlenül maradt fiút a mentőcsapatok biztonságban lehozták a hegyről.
Címlapkép: Getty Images
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