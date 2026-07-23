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Budapest, 2026. január 21.A Panathinaikosz labdarúgócsapatának edzése a Groupama Arénában 2026. január 21-én. A görög csapat másnap a Ferencváros ellen lép pályára a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában.MTI/Purger
Sport

Nagy feladat vár ma este a Fradira: vajon mit kezdenek a holland középcsapattal?

Pénzcentrum
2026. július 23. 15:43

A Ferencváros a szerb Vojvodina magabiztos búcsúztatását követően a jóval erősebb holland Twente együttesével mérkőzik meg a labdarúgó Európa-liga-selejtező második fordulójában. A csütörtök esti összecsapás valódi erőpróbát jelent majd az új vezetőedző által újjáépített zöld-fehér csapat számára.

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A Magyar Kupa-győztes rendkívül meggyőző játékkal, kettős győzelemmel búcsúztatta a szerb ezüstérmest az első körben, gyorsan feledtetve a korábbi szezonok váratlan és bizonytalan korai selejtezős szerepléseit.

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Bár a gárda még a felkészülés közepén tart, a Robbie Keane-t váltó Borbély Balázs érkezése komoly változásokat hozott, hiszen az új tréner teljesen átalakította a csapat játékrendszerét. A mostani mérkőzésen derülhet ki igazán, hogy a játékosok mennyire sajátították el az új taktikát, különösen úgy, hogy a keretből időközben olyan kulcsemberek távoztak, mint Mohamed Abu Fani, Stefan Gartenmann és Cebrail Makreckis.

A holland bajnokság negyedik helyén végző Twente pontos képet adhat a ferencvárosiak jelenlegi állapotáról és felkészültségéről. A zöld-fehéreket ugyanakkor kifejezetten segítheti, hogy ellenfelük csak augusztusban kezdi meg a hazai pontvadászatot, így a meccsrutin és a formaidőzítés tekintetében vélhetően még hátrébb tart.

A csütörtökön 20 órakor kezdődő, a Sport 1 által élőben közvetített találkozó visszavágóját egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában. A párharc győztese a török Fenerbahçe és a lengyel Górnik Zabrze Bajnokok Ligája-selejtezőjének vesztesével találkozik a harmadik körben, míg a kieső a Konferencia-ligába átkerülve a szlovákiai DAC és a bosnyák Velez Mostar párharcának továbbjutójával folytatja a nemzetközi szereplést.

UEFA Európa Liga
FC Twente
Ferencváros
2026. július 23. csütörtök 20:00
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De Grolsch Veste, Enschede
Adatlap létrehozva: 2026.07.23.
Címlapkép: Getty Images
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