Nagy feladat vár ma este a Fradira: vajon mit kezdenek a holland középcsapattal?

A Ferencváros a szerb Vojvodina magabiztos búcsúztatását követően a jóval erősebb holland Twente együttesével mérkőzik meg a labdarúgó Európa-liga-selejtező második fordulójában. A csütörtök esti összecsapás valódi erőpróbát jelent majd az új vezetőedző által újjáépített zöld-fehér csapat számára.

A Magyar Kupa-győztes rendkívül meggyőző játékkal, kettős győzelemmel búcsúztatta a szerb ezüstérmest az első körben, gyorsan feledtetve a korábbi szezonok váratlan és bizonytalan korai selejtezős szerepléseit.

Bár a gárda még a felkészülés közepén tart, a Robbie Keane-t váltó Borbély Balázs érkezése komoly változásokat hozott, hiszen az új tréner teljesen átalakította a csapat játékrendszerét. A mostani mérkőzésen derülhet ki igazán, hogy a játékosok mennyire sajátították el az új taktikát, különösen úgy, hogy a keretből időközben olyan kulcsemberek távoztak, mint Mohamed Abu Fani, Stefan Gartenmann és Cebrail Makreckis.

A holland bajnokság negyedik helyén végző Twente pontos képet adhat a ferencvárosiak jelenlegi állapotáról és felkészültségéről. A zöld-fehéreket ugyanakkor kifejezetten segítheti, hogy ellenfelük csak augusztusban kezdi meg a hazai pontvadászatot, így a meccsrutin és a formaidőzítés tekintetében vélhetően még hátrébb tart.

A csütörtökön 20 órakor kezdődő, a Sport 1 által élőben közvetített találkozó visszavágóját egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában. A párharc győztese a török Fenerbahçe és a lengyel Górnik Zabrze Bajnokok Ligája-selejtezőjének vesztesével találkozik a harmadik körben, míg a kieső a Konferencia-ligába átkerülve a szlovákiai DAC és a bosnyák Velez Mostar párharcának továbbjutójával folytatja a nemzetközi szereplést.