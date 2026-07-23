Gyalog akart átkelni a Velencei-tavon, de pánikba esett: vízirendőrök mentették meg a férfit az iszaptól

A férfi gyalog akart átkelni a Velencei-tavon, de a parttól alig másfél kilométerre jutott az iszap miatt.

Vízirendőrök mentettek ki egy budapesti férfit, aki gyalog próbált meg átkelni a Velencei-tavon, de a vastag iszapban elakadt.

A férfi szerda délután a velencefürdői szabadstrand felől indult el az északi part irányába. Útközben azonban a víz hirtelen mélyülni kezdett, ő pedig többször is belesüppedt a vastag mederiszapba. Miután csak nehezen tudott kiszabadulni, az Északi-stranddal szemközti nádas közelében pánikba esett, és segítséget kért.

A bejelentést követően a vízirendőrök azonnal a helyszínre siettek, és rövid időn belül megtalálták a bajbajutottat. Beemelték a szolgálati kisgéphajóba, majd épségben a partra szállították. Az intézkedés során a rendőrök törött üvegeket és éles fémdarabokat is kiemeltek a vízből.

Az eset kapcsán a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra figyelmeztet, hogy a Velencei-tó alacsony vízállása rendkívül megtévesztő lehet. A mederben lévő vastag, süppedős iszap, valamint a rejtett, sérülést okozó tárgyak komoly veszélyt jelentenek. A tó egyébként évek óta súlyos ökológiai válsággal küzd, és az idei nyáron a vízszint többször is negatív rekordot döntött.

címlapkép: MTI/Vasvári Tamás