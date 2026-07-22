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Sport

Komoly lázadás tört ki a FIFA elnöke ellen: elsöprik a vb botrányai Infantinot?

Pénzcentrum
2026. július 22. 12:44

A kritikát megfogalmazók szerint a regnáló elnök a nemzeti bajnokságok rovására hoz felelőtlen döntéseket, miközben a labdarúgás egész rendszerét áthatja a korrupció és a politikai befolyás - jelentette a The Guardian.

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Éles kritikával illette és távozásra szólította fel Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökét elődje, Sepp Blatter, valamint a spanyol első osztályú bajnokságot (La Liga) irányító Javier Tebas. 

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Miközben Spanyolország vasárnap óta a világbajnoki címét ünnepelte, Tebas azzal vádolta meg Infantinót, hogy tönkreteszi a labdarúgást azzal, hogy a hazai bajnokságok helyett a világbajnokságokat helyezi előtérbe. Különösen ellenzi a FIFA-elnök azon tervét, hogy a 2030-as tornát 48-ról 64 csapatosra bővítsék.

A La Liga elnöke szerint a sportágat a nemzeti versenysorozatok tartják életben, és elfogadhatatlannak tartja, hogy egy negyvennapos, a játékosok elenyésző részét érintő esemény miatt veszélybe sodorjanak egy több tízezer munkahelyet biztosító iparágat. Úgy véli, kevesebb válogatott mérkőzésre és a hazai labdarúgás fokozottabb védelmére lenne szükség minden szinten.

Bár Tebas szerint Infantinónak le kellene mondania, elismeri, hogy ez a forgatókönyv valószínűtlen, mivel az elnök élvezi a szövetségek támogatását egy velejéig romlott rendszerben. Ennek köszönhetően a tíz éve hivatalban lévő svájci sportvezetőt márciusban várhatóan zsinórban harmadszor választják újra ellenjelölt nélkül.

Tebas ugyanakkor rámutatott arra is, hogy Infantino mindössze egyetlen mérkőzésre volt attól, hogy egy hatalmas botrány elsöpörje. Az amerikai válogatott Folarin Balogun eltiltását ugyanis a FIFA fegyelmi bizottsága azután függesztette fel, hogy Donald Trump telefonon egyeztetett az elnökkel, így a csatár pályára léphetett Belgium ellen. Bár Infantino állítása szerint a döntés függetlenül született, Tebas szerint a FIFA csak annak köszönheti a megmenekülését, hogy Belgium végül kiejtette az amerikaiakat a nyolcaddöntőben, így az ügyet el lehetett simítani.

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A FIFA korábbi - sokszor vitatott megítélésű - elnöke, Sepp Blatter szerint ez az eset fordulópontot jelent. Úgy véli, a torna elveszítette a hitelességét, mivel a politikának nem szabadna beárnyékolnia a sportot. Blatter arra szólította fel a szurkolókat, a játékosokat és a nemzeti szövetségeket, hogy új vezetés alatt, az eredeti gyökerekhez visszatérve vegyék vissza az irányítást a labdarúgás felett.

Tebas a mérkőzések közbeni frissítőszüneteket és a meghosszabbított félidőket is élesen bírálta, mondván, a FIFA a labdarúgás érdekei helyett kizárólag a saját szempontjait tartja szem előtt, és ha úgy akarja, akár 27 perces szüneteket is elrendel. Bár a spanyol bajnokságban is alkalmaznak frissítőszüneteket, azokat csak kánikulában engedélyezik. Ezzel szemben a világbajnokságon Dallasban, Los Angelesben és Atlantában is teljesen légkondicionált stadionokban játszottak – Tebas elmondása szerint a lelátón pulóvert is kellett húznia –, így a szünetek egyértelműen csak a reklámhelyek értékesítését szolgálták.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #foci #korrupció #sport #labdarúgás #lemondás #donald trump #világbajnokság #politika #FIFA #La Liga

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