Az incidens kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy meddig terjed a véleménynyilvánítás szabadsága, és hol kezdődik a jogsértés.
Komoly lázadás tört ki a FIFA elnöke ellen: elsöprik a vb botrányai Infantinot?
A kritikát megfogalmazók szerint a regnáló elnök a nemzeti bajnokságok rovására hoz felelőtlen döntéseket, miközben a labdarúgás egész rendszerét áthatja a korrupció és a politikai befolyás - jelentette a The Guardian.
Éles kritikával illette és távozásra szólította fel Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökét elődje, Sepp Blatter, valamint a spanyol első osztályú bajnokságot (La Liga) irányító Javier Tebas.
Miközben Spanyolország vasárnap óta a világbajnoki címét ünnepelte, Tebas azzal vádolta meg Infantinót, hogy tönkreteszi a labdarúgást azzal, hogy a hazai bajnokságok helyett a világbajnokságokat helyezi előtérbe. Különösen ellenzi a FIFA-elnök azon tervét, hogy a 2030-as tornát 48-ról 64 csapatosra bővítsék.
A La Liga elnöke szerint a sportágat a nemzeti versenysorozatok tartják életben, és elfogadhatatlannak tartja, hogy egy negyvennapos, a játékosok elenyésző részét érintő esemény miatt veszélybe sodorjanak egy több tízezer munkahelyet biztosító iparágat. Úgy véli, kevesebb válogatott mérkőzésre és a hazai labdarúgás fokozottabb védelmére lenne szükség minden szinten.
Bár Tebas szerint Infantinónak le kellene mondania, elismeri, hogy ez a forgatókönyv valószínűtlen, mivel az elnök élvezi a szövetségek támogatását egy velejéig romlott rendszerben. Ennek köszönhetően a tíz éve hivatalban lévő svájci sportvezetőt márciusban várhatóan zsinórban harmadszor választják újra ellenjelölt nélkül.
Tebas ugyanakkor rámutatott arra is, hogy Infantino mindössze egyetlen mérkőzésre volt attól, hogy egy hatalmas botrány elsöpörje. Az amerikai válogatott Folarin Balogun eltiltását ugyanis a FIFA fegyelmi bizottsága azután függesztette fel, hogy Donald Trump telefonon egyeztetett az elnökkel, így a csatár pályára léphetett Belgium ellen. Bár Infantino állítása szerint a döntés függetlenül született, Tebas szerint a FIFA csak annak köszönheti a megmenekülését, hogy Belgium végül kiejtette az amerikaiakat a nyolcaddöntőben, így az ügyet el lehetett simítani.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A FIFA korábbi - sokszor vitatott megítélésű - elnöke, Sepp Blatter szerint ez az eset fordulópontot jelent. Úgy véli, a torna elveszítette a hitelességét, mivel a politikának nem szabadna beárnyékolnia a sportot. Blatter arra szólította fel a szurkolókat, a játékosokat és a nemzeti szövetségeket, hogy új vezetés alatt, az eredeti gyökerekhez visszatérve vegyék vissza az irányítást a labdarúgás felett.
Tebas a mérkőzések közbeni frissítőszüneteket és a meghosszabbított félidőket is élesen bírálta, mondván, a FIFA a labdarúgás érdekei helyett kizárólag a saját szempontjait tartja szem előtt, és ha úgy akarja, akár 27 perces szüneteket is elrendel. Bár a spanyol bajnokságban is alkalmaznak frissítőszüneteket, azokat csak kánikulában engedélyezik. Ezzel szemben a világbajnokságon Dallasban, Los Angelesben és Atlantában is teljesen légkondicionált stadionokban játszottak – Tebas elmondása szerint a lelátón pulóvert is kellett húznia –, így a szünetek egyértelműen csak a reklámhelyek értékesítését szolgálták.
Elképesztő összegek repkedhetnek ezen a nyáron is a PL-ben: megint megdőlhet az összes rekord, milliárdok a piacon
A nyári átigazolási időszakban elköltött pénz minden korábbi rekordot megdönthet a Premier League-ben.
A Győr feledtetné a BL-selejtezőben esett csúfós kudarcot, és szeretne főtáblára kerülni a Konferencialigában - ehhez először luxemburgi ellenfél áll az útjukban.
Az Egyesült Államokban több mint ezer domainnevet kapcsoltak le a torna ideje alatt, és nagyjából ugyanennyit blokkoltak Kolumbiában is.
Hiába kapott ki a döntőben, sokak szerint mégis Lionel Messi a legjobb: különös eredmény jött ki a vb-szavazáson
Bár a döntőt csapata, a gólkirályi címet pedig ő maga vesztette el, a szakírók szerint mégis az argentin legenda lett a vb legjobb játékosa.
Elképesztő szerencse: 3 dollárért találta meg a kosárlegenda melegítőjét, 89 ezerért vették meg tőle
A legendás kosárlabdázó a ritkaságnak számító ruhadarabot az 1972-es bajnoki döntőben viselte, a megtaláló 3 dollárból csinált vele 89 ezret.
Komoly támogatást kapott a vb létszámának bővítési terve, amit Gianni Infantino vetett fel - ha bevezetik, már a következő vébén 128 meccset játszhatnak.
Ez lehet a magyar futball új titkos fegyvere: így keresik a jövő sztárjait, már Marco Rossi is felfigyelt rá
Nem mindegy, hogy az elemzők mit és hogyan tálalnak a klubok vagy válogatottak stábjai felé, és az merre viszi aztán a taktika felépítését - mondta...
Biztonságban van a magyar hegymászó: visszatért az alaptáborba Klein Dávid, ezzel tölti most az időt
Klein Dávidról egy teljes napig semmit nem lehetett tudni, de most már biztonságban van és pihen.
Bár a korábbi NFL-irányító, Michael Vick még 2015-ben befejezte aktív pályafutását, most kiderült, hogy a mai napig komoly bevétele származik az NFL-től.
A 26 éves sportoló idén júniusban a Bokszvilágtanács (WBC) pehelysúlyú női világbajnoki címéért is szorítóba lépett
Soha nem látott bizarr döntést hozott a teniszszövetség: kötelező DNS-teszt dönthet a női játékosok sorsáról
Az intézkedés kedden lép hatályba: egy kétéves szabályt írnak újra ezzel, amely még engedélyezte a transznemű sportolók indulását a tornákon.
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
Portrécikkben mutatjuk be a magyar sakknagymestert, akit Magyar Péter miniszterelnök felkérni tervez a köztársasági elnöki poszt betöltésére
A kétszeres aranylabdás klasszis a Liverpool, a Hamburg és a Newcastle United sztárja volt.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság Spanyolország–Argentína döntője minden korábbi napi sportfogadási rekordot megdöntött.
Komoly beismerést tett a Mercedes-főnök Toto Wolff: cserbenhagytuk Russell-t, ennek nem kellett volna megrörténnie
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elismerte, hogy az istálló cserbenhagyta George Russellt a Belga Nagydíjon.
Újabb botrány a Tour de France-on: az éjszaka közepén rángattak ki az ágyból két bringást, nem is állták szó nélkül
A vasárnapi szakaszgyőzelmet Remco Evenepoel szerezte meg, aki a hajrában hajszállal előzte meg Tadej Pogačart. A belga bringás később keményen üzent a doppingellnőröknek.
A magyar hegymászó vasárnap megszakította a Broad Peak csúcsának megtámadását, és elkezdett visszaereszkedni az alaptáborba. Azt nem tudni, mennyi hiányzott a teljes sikerhez.
Az elvesztett döntő után kirúghatják? Könnyek között viharzott ki az argentin kapitány, kérdéses a jövője
Könnyek között nyilatkozott Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya a vasárnapi világbajnoki döntő után, amikor a jövőjéről kérdezték.