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Alapos büntetést kaphat Beckham és Messi amerikai klubja: tiltott módon kereshették meg Casemirot
Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) vizsgálatot indított a David Beckham többségi tulajdonában álló Inter Miami ellen, mert a gyanú szerint a klub szabálytalanul, tiltott megkereséssel igazolta le a brazil válogatott középpályást, Casemirót - jelentette a BBC Sport.
A 34 éves Casemiro az előző szezon végén távozott a Manchester Unitedtől, és szerdán kötelezte el magát a floridai együtteshez. Új megállapodása a 2027-es MLS-idény végéig érvényes, amely a felek döntése alapján további két évvel, egészen 2029 júniusáig meghosszabbítható. Az átigazolás hivatalossá válása után a liga közleményben jelezte, hogy vizsgálatot indított a klub ellen egy szabálytalan megkeresésre vonatkozó bejelentés miatt, a részletekről pedig csak az eljárás lezárását követően ad tájékoztatást.
Az ügy hátterében a Casemiro játékjogára vonatkozó, úgynevezett felfedezési jogok állnak. Ez a speciális MLS-szabály elsőbbséget biztosít egy adott klubnak a játékos leigazolására, amennyiben az a ligába szerződik. A brazil középpályás megszerzésének joga eredetileg a Los Angeles Galaxyt illette meg, ám az Inter Miami tájékoztatása szerint megállapodtak a kaliforniai klubbal a jogok átvételéről. A megegyezés pontos részleteit szintén csak a vizsgálat befejezése után hozzák nyilvánosságra.
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Casemiro még januárban jelentette be távozását az Old Traffordról, miután közös megegyezéssel nem újították meg a szerződését. A Real Madriddal korábban öt Bajnokok Ligája-trófeát nyerő középpályás 2022-ben igazolt a Manchester Unitedhöz, ahol 160 mérkőzésen 26 gólt szerzett, valamint egy-egy alkalommal a Ligakupát és az FA-kupát is elhódította. A nyári világbajnokságon a nyolcaddöntőig jutó brazil nemzeti csapatnak is alapembere volt.
Miamiban Casemiro ismét együtt játszhat korábbi csapattársával, Sergio Reguilónnal, valamint a világbajnoki döntős Lionel Messivel és Rodrigo de Paullal is. A floridai klub társtulajdonosa, David Beckham igazi győztes típusú és rendkívül sikeres labdarúgóként jellemezte az új igazolást.
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Nem ez az első eset, hogy az Inter Miami átigazolási ügyei miatt eljárás indul. A klubot 2021-ben kétmillió dollárra büntették, mivel Blaise Matuidi Juventusból történő átigazolásakor megszegték a bajnokság szabályait. A francia középpályásnak ugyanis a megengedettnél magasabb fizetést biztosítottak, így a csapatnak az előírt három helyett valójában négy kiemelt státuszú, úgynevezett kijelölt játékosa volt.
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