Hoppá, erre ki számított?! Pep Guardiola lehet a következő olasz kapitány, egyre közelebb a megyegyezés

Az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elnöke megerősítette, hogy komolyan érdeklődnek Pep Guardiola iránt, akit szívesen látnának a nemzeti csapat kispadján. Giovanni Malagò elmondása szerint különleges pénzügyi kereteket is biztosítanának annak érdekében, hogy a spanyol szakember elvállalja a szövetségi kapitányi posztot.

Az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elnöke megerősítette, hogy komolyan érdeklődnek Pep Guardiola iránt, akit szívesen látnának a nemzeti csapat kispadján.

Guardiola a legutóbbi szezon végén távozott a Manchester Citytől, amellyel tíz év alatt hat Premier League-címet, három FA-kupát, öt Ligakupát és egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert. A jelenleg csapat nélküli edző korábban a Barcelonát és a Bayern Münchent is irányította, a neve pedig már egy ideje rendszeresen felmerül az olasz válogatottal kapcsolatban. A hét elején olyan hírek is napvilágot láttak, amelyek szerint már megkezdte a tárgyalásokat a szövetséggel.

A szövetségi kapitányi poszt azután üresedett meg, hogy Gennaro Gattuso áprilisban lemondott, miután a négyszeres világbajnok olasz válogatott egymás után harmadszor sem jutott ki a világbajnokságra. A Gazzetta dello Sport beszámolója szerint Malagò megerősítette, hogy készek rendkívüli pénzügyi lépéseket tenni a spanyol szakember megszerzéséért, ám hozzátette, hogy a megállapodás még egyáltalán nem garantált.

A lehetséges jelöltek között emlegetik az olaszokat korábban Európa-bajnoki címig vezető Roberto Mancinit, valamint a korábbi klasszis középpályást, Andrea Pirlót is. Arra a kérdésre, hogy kizárólag ez a három név szerepel-e a jelöltek listáján, Malagò úgy reagált, hogy egyáltalán nem erről van szó. Hozzátette, hogy egy meghatározott szakmai profilban gondolkodnak, és a felmerült edzők kétségkívül beleillenek ebbe a kategóriába.