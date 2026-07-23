Miközben a bányákat képviselő szervezet az üzemek újranyitását sürgeti, Magyarországon már megkezdődött a kármentesítés, amelyet a kormány kiemelten kezel.
Nagyon keményen odavágtak a jegyüzéreknek: milliókat síbolhattak el a bűnözők
A Liverpool FC és a Merseyside-i rendőrség közös fellépésének köszönhetően több mint 1,2 millió font értékű vagyont foglaltak le, és 432 örökös kitiltást szabtak ki a jegyüzérkedés visszaszorítása érdekében - tudósított a The Guardian.
A klub és a helyi hatóságok gazdasági bűnügyi osztálya példátlan együttműködés keretében vizsgálta át az előző szezon közel 700 ezer jegyregisztrációját. A nyomozás középpontjában az illegális jegyértékesítésből származó illegális bevételek tisztára mosása állt.
A bűncselekményből származó jövedelmekről szóló törvény alapján indított eljárásokban a hatóságok összesen 1,2 millió fontnyi, szervezett jegyüzérekhez köthető vagyont zároltak. Két gyanúsítottat már elítéltek, egy harmadik vádlott bírósági tárgyalása pedig a következő hónapban várható. A lefoglalt javakon a Merseyside-i rendőrség és a brit belügyminisztérium osztozik.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
4.
Aston Villa
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.
Liverpool
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6.
Bournemouth AFC
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
A klub az előző idényben 67 663 gyanús vagy hamis felhasználói fiókot tiltott le, illetve törölt, és további több mint 121 ezer profil ellenőrzése jelenleg is tart. A 432 örökös kitiltás mellett 115 határozatlan idejű felfüggesztést is elrendeltek, így az érintett fiókok tulajdonosainak átlagosan három évet kell várniuk, mielőtt kérelmezhetnék a hozzáférésük visszaállítását.
A szankciók többségét bérletek, tagsági kártyák vagy vendégszektorba szóló belépők jogosulatlan továbbértékesítése miatt alkalmazták. Emellett örökös kitiltással vagy felfüggesztéssel sújtottak három rasszista és homofób megnyilvánulást, tizenhárom zaklatási esetet vagy sértő nyelvhasználatot, négy tettlegességet, valamint egy korábbi tragédiát gúnyoló szurkolói rigmust is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A klub és a rendőrség mérkőzésnapokon, az Anfield stadion környékén végrehajtott közös akciói során 33 százalékkal nőtt a lefoglalt, névtelen, úgynevezett eldobható mobiltelefonok száma.
Nick Suffield, a merseyside-i rendőrség gazdasági bűnügyi osztályának nyomozó főfelügyelője hangsúlyozta, hogy határozottan fellépnek a csalók áldozatává váló szurkolók védelmében, akik jóhiszeműen szeretnének belépőhöz jutni kedvenc csapatuk mérkőzéseire. A szakember azt tanácsolja a drukkereknek, hogy kizárólag hivatalos forrásból vásároljanak, mivel a jegyüzérektől beszerzett belépőkkel komoly anyagi veszteséget kockáztatnak, ráadásul a stadionba sem fognak tudni belépni, és a pénzüket sem kapják vissza.
A Debrecen és a Paks is csütörtökön mutatkozik be a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában.
Bejelentették, végleges: új szövetségi kapitánya van a magyar válogatottnak, tapasztalt szakembert kértek fel
Az új szövetségi kapitány legfőbb feladata az Európa-bajnoki selejtezők sikeres megvívása és a kontinenstornára való kijutás kiharcolása lesz.
Újra elhalasztották a Balaton-átúszást: ezt a napot jelölték ki a pótlásra, itt a szervezők közleménye
A várhatóan túlságosan alacsony vízhőmérséklet miatt másodszor is elhalasztották a 44. Lidl Balaton-átúszást.
Igazi nagyágyú vehet tulajdonrészt a Liverpoolban: beszállhat a világ negyedik leggazdagabbja is Szoboszlaiékhoz
A Liverpool tulajdonosa, az FSG nemrég erősítette meg, hogy a brit-indiai üzletember által vezetett befektetői csoport érdeklődik egy kisebbségi részesedés megvásárlása iránt.
Az Egyesült Államokban készülő Kós Hubert szerint Milák döntése önzésre vall, amellyel ráadásul megfosztotta a magyar csapatot egy éremtől.
Friss hírek Klein Dávid csúcstámadásáról: ezért fordult vissza 50 méterrel a cél előtt a magyar hegymászó
Klein Dávid mindössze 50-70 méterrel a 8051 méter magas pakisztáni Broad Peak csúcsa előtt kényszerült visszafordulásra
A 33 éves német szakember teljes felelősséget vállalt azért, mert a klub munkatársait az ellenfelek edzéseinek megfigyelésére utasította.
Hoppá, erre ki számított?! Pep Guardiola lehet a következő olasz kapitány, egyre közelebb a megyegyezés
Az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elnöke megerősítette, hogy komolyan érdeklődnek Pep Guardiola iránt, akit szívesen látnának a nemzeti csapat kispadján.
Békítenék a lázadozó teniszezőket: nagy kasza lehet a következő francia nyílt bajnokság, komoly ajánlatot kaptak
A kezdeményezés komoly mérföldkövet jelent a versenyzők és a szervezők között a pénzdíjakról régóta zajló vitában, és a US Openre is nyomást gyakorol majd.
A szabályzat szerint minden istállónak a szezon során négy első szabadedzésen kell lehetőséget biztosítania fiatal versenyzőknek, autónként két alkalommal.
Az üzlet több mint 6 milliárd dollárra értékelheti az angol klubot, amelynek tulajdonosa, a Fenway Sports Group már meg is erősítette a tárgyalások tényét.
A kritikát megfogalmazók szerint a regnáló elnök a nemzeti bajnokságok rovására hoz felelőtlen döntéseket, miközben a labdarúgás egész rendszerét áthatja a korrupció és a politikai...
Még ellenfele be se igazán melegedett, a 19 évesen kétszeres világbajnok Littler egy tökéletes, 9 nyilas körrel rántotta be a meccsmotort.
Durva, mi zajlik a Hungaroringen a Magyar Nagydíj előtt: órák alatt kell beköltöztetni az F1-es vándorcirkuszt
A Belga Nagydíj után szinte azonal elindultak az első kamionok Magyarországra: a DHL és az F1 vezetői mutatták be, hogy költöztetik a gigantikus vándorcirkuszt.
Andoni Iraola már az első liverpooli edzésein egyértelművé tette, milyen hozzáállást vár el a fiatal játékosoktól.
Elképesztő összegek repkedhetnek ezen a nyáron is a PL-ben: megint megdőlhet az összes rekord, milliárdok a piacon
A nyári átigazolási időszakban elköltött pénz minden korábbi rekordot megdönthet a Premier League-ben.
A Győr feledtetné a BL-selejtezőben esett csúfós kudarcot, és szeretne főtáblára kerülni a Konferencialigában - ehhez először luxemburgi ellenfél áll az útjukban.
Az Egyesült Államokban több mint ezer domainnevet kapcsoltak le a torna ideje alatt, és nagyjából ugyanennyit blokkoltak Kolumbiában is.