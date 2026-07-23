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Group of man, special police forces in abandoned house, making an arrest.
Sport

Nagyon keményen odavágtak a jegyüzéreknek: milliókat síbolhattak el a bűnözők

Pénzcentrum
2026. július 23. 19:43

A Liverpool FC és a Merseyside-i rendőrség közös fellépésének köszönhetően több mint 1,2 millió font értékű vagyont foglaltak le, és 432 örökös kitiltást szabtak ki a jegyüzérkedés visszaszorítása érdekében - tudósított a The Guardian.

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A klub és a helyi hatóságok gazdasági bűnügyi osztálya példátlan együttműködés keretében vizsgálta át az előző szezon közel 700 ezer jegyregisztrációját. A nyomozás középpontjában az illegális jegyértékesítésből származó illegális bevételek tisztára mosása állt.

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A bűncselekményből származó jövedelmekről szóló törvény alapján indított eljárásokban a hatóságok összesen 1,2 millió fontnyi, szervezett jegyüzérekhez köthető vagyont zároltak. Két gyanúsítottat már elítéltek, egy harmadik vádlott bírósági tárgyalása pedig a következő hónapban várható. A lefoglalt javakon a Merseyside-i rendőrség és a brit belügyminisztérium osztozik.

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A klub az előző idényben 67 663 gyanús vagy hamis felhasználói fiókot tiltott le, illetve törölt, és további több mint 121 ezer profil ellenőrzése jelenleg is tart. A 432 örökös kitiltás mellett 115 határozatlan idejű felfüggesztést is elrendeltek, így az érintett fiókok tulajdonosainak átlagosan három évet kell várniuk, mielőtt kérelmezhetnék a hozzáférésük visszaállítását.

A szankciók többségét bérletek, tagsági kártyák vagy vendégszektorba szóló belépők jogosulatlan továbbértékesítése miatt alkalmazták. Emellett örökös kitiltással vagy felfüggesztéssel sújtottak három rasszista és homofób megnyilvánulást, tizenhárom zaklatási esetet vagy sértő nyelvhasználatot, négy tettlegességet, valamint egy korábbi tragédiát gúnyoló szurkolói rigmust is.

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A klub és a rendőrség mérkőzésnapokon, az Anfield stadion környékén végrehajtott közös akciói során 33 százalékkal nőtt a lefoglalt, névtelen, úgynevezett eldobható mobiltelefonok száma.

Nick Suffield, a merseyside-i rendőrség gazdasági bűnügyi osztályának nyomozó főfelügyelője hangsúlyozta, hogy határozottan fellépnek a csalók áldozatává váló szurkolók védelmében, akik jóhiszeműen szeretnének belépőhöz jutni kedvenc csapatuk mérkőzéseire. A szakember azt tanácsolja a drukkereknek, hogy kizárólag hivatalos forrásból vásároljanak, mivel a jegyüzérektől beszerzett belépőkkel komoly anyagi veszteséget kockáztatnak, ráadásul a stadionba sem fognak tudni belépni, és a pénzüket sem kapják vissza.
Címlapkép: Getty Images
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