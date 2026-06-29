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Őszinte vallomást tett Klein Dávid a Broad Peak alaptáborában
Többnapos pihenés és regenerálódás vár a Broad Peak csúcsára készülő expedíció tagjaira, köztük Klein Dávidra az alaptáborban.
Miközben Klein Dávidék már a következő szakasz felszerelését készítik elő a pakisztáni Broad Peaken, számot vetnek azzal a kiterjedt csapatmunkával és háttértámogatással is, amely elengedhetetlen a csúcs eléréséhez - erről a magyar hegymászó maga számolt be Facebook-oldalán.
Az alaptáborba való visszaérkezés után a legfontosabb feladat a pihenés és a megfelelő folyadékpótlás - kezdte a beszámolót Klein. Bár a szervezet teljes regenerálódásához és az út újbóli megkezdéséhez még szükség van néhány napra, a mindennapok lassan visszatérnek a megszokott kerékvágásba. A mély alvást legfeljebb olyan apró, hirtelen adódó teendők szakítják meg, mint a pehelykabátról félig leszakadt magyar zászló visszavarrása, a reggel pedig már a megszokott alaptábori nyüzsgéssel indul.
Egy hegymászó-expedíció sikere sohasem pusztán az egyénen múlik, hanem minden esetben komoly csapatmunka eredménye - tette hozzá Klein Dávid bejegyzésében. A Broad Peak megmászására készülő csapat gerincét az amerikai Ian Overton és a magyar Klein Dávid alkotja. Az alaptábor életét az amerikai Shaya Christensen koordinálja, a hivatalos ügyekért Umaisz Ikram pakisztáni összekötő tiszt felel, a megfelelő ellátásról pedig a Kandé faluból érkezett helyi személyzet gondoskodik, név szerint Akbar Ali főszakács, valamint Szamim és Sahavat segédszakácsok.
A terepen lévők munkája mellett azonban elengedhetetlen az otthoni háttérország támogatása is - írja a bejegyzésben. A vállalkozás, mint fogalmaz, nem jöhetett volna létre az expedíció partnerei – köztük a legnehezebb helyzetekben is kitartó Zolmat csapata –, valamint a mászók szokatlan szenvedélyét elfogadó és támogató családtagok és szeretteik nélkül.
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A pihenőidő az alaptáborban kellemes, nem megerőltető feladatokkal telik - adott helyzetértékelést a hegymászó. A csapat tagjai már a második kör felszerelését és ellátmányát válogatják össze, naplót írnak, és elvégzik a szükséges apróbb javításokat az eszközökön. A teendők mellett pedig végre jut egy kis idő a nyugodt, közös beszélgetésekre is.
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