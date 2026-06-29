Őszinte vallomást tett Klein Dávid a Broad Peak alaptáborában

Többnapos pihenés és regenerálódás vár a Broad Peak csúcsára készülő expedíció tagjaira, köztük Klein Dávidra az alaptáborban.

Miközben Klein Dávidék már a következő szakasz felszerelését készítik elő a pakisztáni Broad Peaken, számot vetnek azzal a kiterjedt csapatmunkával és háttértámogatással is, amely elengedhetetlen a csúcs eléréséhez - erről a magyar hegymászó maga számolt be Facebook-oldalán.

Az alaptáborba való visszaérkezés után a legfontosabb feladat a pihenés és a megfelelő folyadékpótlás - kezdte a beszámolót Klein. Bár a szervezet teljes regenerálódásához és az út újbóli megkezdéséhez még szükség van néhány napra, a mindennapok lassan visszatérnek a megszokott kerékvágásba. A mély alvást legfeljebb olyan apró, hirtelen adódó teendők szakítják meg, mint a pehelykabátról félig leszakadt magyar zászló visszavarrása, a reggel pedig már a megszokott alaptábori nyüzsgéssel indul.

Egy hegymászó-expedíció sikere sohasem pusztán az egyénen múlik, hanem minden esetben komoly csapatmunka eredménye - tette hozzá Klein Dávid bejegyzésében. A Broad Peak megmászására készülő csapat gerincét az amerikai Ian Overton és a magyar Klein Dávid alkotja. Az alaptábor életét az amerikai Shaya Christensen koordinálja, a hivatalos ügyekért Umaisz Ikram pakisztáni összekötő tiszt felel, a megfelelő ellátásról pedig a Kandé faluból érkezett helyi személyzet gondoskodik, név szerint Akbar Ali főszakács, valamint Szamim és Sahavat segédszakácsok.

A terepen lévők munkája mellett azonban elengedhetetlen az otthoni háttérország támogatása is - írja a bejegyzésben. A vállalkozás, mint fogalmaz, nem jöhetett volna létre az expedíció partnerei – köztük a legnehezebb helyzetekben is kitartó Zolmat csapata –, valamint a mászók szokatlan szenvedélyét elfogadó és támogató családtagok és szeretteik nélkül.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A pihenőidő az alaptáborban kellemes, nem megerőltető feladatokkal telik - adott helyzetértékelést a hegymászó. A csapat tagjai már a második kör felszerelését és ellátmányát válogatják össze, naplót írnak, és elvégzik a szükséges apróbb javításokat az eszközökön. A teendők mellett pedig végre jut egy kis idő a nyugodt, közös beszélgetésekre is.