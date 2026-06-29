2026. június 29. hétfő Péter, Pál
38 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi utazók hátizsákokkal felfelé gyalogolnak a téli hegyekben. Alpinisták csoportja túrabotokkal a havon keresztül a hegytető felé tartva. A túrázás és a hegymászás fogalma.
Sport

Őszinte vallomást tett Klein Dávid a Broad Peak alaptáborában

Pénzcentrum
2026. június 29. 18:44

Többnapos pihenés és regenerálódás vár a Broad Peak csúcsára készülő expedíció tagjaira, köztük Klein Dávidra az alaptáborban. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Miközben Klein Dávidék már a következő szakasz felszerelését készítik elő a pakisztáni Broad Peaken, számot vetnek azzal a kiterjedt csapatmunkával és háttértámogatással is, amely elengedhetetlen a csúcs eléréséhez - erről a magyar hegymászó maga számolt be Facebook-oldalán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alaptáborba való visszaérkezés után a legfontosabb feladat a pihenés és a megfelelő folyadékpótlás - kezdte a beszámolót Klein. Bár a szervezet teljes regenerálódásához és az út újbóli megkezdéséhez még szükség van néhány napra, a mindennapok lassan visszatérnek a megszokott kerékvágásba. A mély alvást legfeljebb olyan apró, hirtelen adódó teendők szakítják meg, mint a pehelykabátról félig leszakadt magyar zászló visszavarrása, a reggel pedig már a megszokott alaptábori nyüzsgéssel indul.

Egy hegymászó-expedíció sikere sohasem pusztán az egyénen múlik, hanem minden esetben komoly csapatmunka eredménye - tette hozzá Klein Dávid bejegyzésében. A Broad Peak megmászására készülő csapat gerincét az amerikai Ian Overton és a magyar Klein Dávid alkotja. Az alaptábor életét az amerikai Shaya Christensen koordinálja, a hivatalos ügyekért Umaisz Ikram pakisztáni összekötő tiszt felel, a megfelelő ellátásról pedig a Kandé faluból érkezett helyi személyzet gondoskodik, név szerint Akbar Ali főszakács, valamint Szamim és Sahavat segédszakácsok.

A terepen lévők munkája mellett azonban elengedhetetlen az otthoni háttérország támogatása is - írja a bejegyzésben. A vállalkozás, mint fogalmaz, nem jöhetett volna létre az expedíció partnerei – köztük a legnehezebb helyzetekben is kitartó Zolmat csapata –, valamint a mászók szokatlan szenvedélyét elfogadó és támogató családtagok és szeretteik nélkül.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A pihenőidő az alaptáborban kellemes, nem megerőltető feladatokkal telik - adott helyzetértékelést a hegymászó. A csapat tagjai már a második kör felszerelését és ellátmányát válogatják össze, naplót írnak, és elvégzik a szükséges apróbb javításokat az eszközökön. A teendők mellett pedig végre jut egy kis idő a nyugodt, közös beszélgetésekre is.
Címlapkép: Getty Images
#család #sport #magyar #pihenés #csapat #sportoló #hegy #hegymászás #hegymászó #pakisztán

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:52
18:44
18:32
18:18
17:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 29.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
2026. június 28.
Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?
2026. június 29.
Tombol a klímaháború: tényleg kikapcsoltathatja a légkondit a közös képviselő a hőségriadó közepén?
2026. június 29.
Megéri négyévszakos gumira váltani 2026-ban? Itt a nagy teszt: csak egy abroncs kapott jó minősítést
2026. június 29.
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 29. hétfő
Péter, Pál
27. hét
Június 29.
Nemzetközi Duna-nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
2
1 hete
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
3
1 hete
Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen
4
3 napja
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
5
1 hete
Szerelmi történet a kézilabdapályáról: csapattársakból lettek egy pár, ma esküszik meg Fodor Csenge és Bruna de Paula
PÉNZÜGYI KISOKOS
Új érték
Új értéken a biztosításban a vagyontárgy meghatározott időpontban - káridőponti - új állapotban való beszerzési árát vagy ujrabekerülési költségét, vagy újraelőállítási költségét értjük. Fontos szabálya az újérték alkalmazásának, hogy az újértéket a ténylegesen károsult vagyontárgy értékére vonatkoztatjuk, és nem arra a vagyontárgyra, amely helyette beszerezhető, vagy újból előállítható.Az új érték szerinti kártérítés egyik sarkalatos elvi kérdése, hogy a vagyontárgyak csak bizonyos avultsági fokig biztosíthatók ezen az értéken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 17:59
Kvíz: Jól ismered hazánk legnagyobb folyóját, a Dunát? Ezek a kérdések még a Duna nagy szakértőin is kifoghatnak!
Pénzcentrum  |  2026. június 29. 16:01
Tombol a klímaháború: tényleg kikapcsoltathatja a légkondit a közös képviselő a hőségriadó közepén?
Agrárszektor  |  2026. június 29. 18:29
Már elérhető a legfrissebb Precíziós Gazdálkodás Interaktív Magazin!