Bár a korábbi NFL-irányító, Michael Vick még 2015-ben befejezte aktív pályafutását, most kiderült, hogy a mai napig komoly bevétele származik az NFL-től.
Biztonságban van a magyar hegymászó: visszatért az alaptáborba Klein Dávid, ezzel tölti most az időt
Klein Dávidról egy teljes napig semmit nem lehetett tudni, de most már biztonságban van és pihen.
Szerencsésen visszaérkezett Klein Dávid a Broad Peak 4850 méteres magasságban fekvő alaptáborába, miután befejezte a csúcskísérletet követő ereszkedést - erről az expedíció tagjai szánoltak be a közösségi médiában.
A hegymászó már a biztonságot nyújtó táborból jelentkezett be, a következő órákat pedig a rendkívüli fizikai megterhelés utáni pihenéssel és regenerálódással tölti. Klein Dávid még vasárnap, helyi idő szerint este negyed tíz után tájékoztatta arról mászópartnerét és az expedíció többi tagját, hogy megszakítja a csúcstámadást - ezután viszont egy teljes napig nem volt róla friss információ.
Klein Dávid még hetekkel ezelőtt érkezett meg Pakisztánba, hogy meghódítsa a Broad Peak nyolcezresét. Az expedícióról több alkalommal is beszámoltunk, ezeket a cikkeket itt olvashatod el:
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
Portrécikkben mutatjuk be a magyar sakknagymestert, akit Magyar Péter miniszterelnök felkérni tervez a köztársasági elnöki poszt betöltésére
Komoly beismerést tett a Mercedes-főnök Toto Wolff: cserbenhagytuk Russell-t, ennek nem kellett volna megrörténnie
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elismerte, hogy az istálló cserbenhagyta George Russellt a Belga Nagydíjon.
Újabb botrány a Tour de France-on: az éjszaka közepén rángattak ki az ágyból két bringást, nem is állták szó nélkül
A vasárnapi szakaszgyőzelmet Remco Evenepoel szerezte meg, aki a hajrában hajszállal előzte meg Tadej Pogačart. A belga bringás később keményen üzent a doppingellnőröknek.
A magyar hegymászó vasárnap megszakította a Broad Peak csúcsának megtámadását, és elkezdett visszaereszkedni az alaptáborba. Azt nem tudni, mennyi hiányzott a teljes sikerhez.
Az elvesztett döntő után kirúghatják? Könnyek között viharzott ki az argentin kapitány, kérdéses a jövője
Könnyek között nyilatkozott Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya a vasárnapi világbajnoki döntő után, amikor a jövőjéről kérdezték.
A vb-döntőn alázták porig Donald Trumpot: ilyen még senkivel nem történt, ezzel húzta ki a gyufát + videó
Hangos füttyszó fogadta Donald Trumpot és Gianni Infantinót, amikor a labdarúgó-világbajnokság döntőjének eredményhirdetésére a pályára léptek - és ezzel még nem volt vége.
A FIFA elnöke szerint minden eddigi rekordot megdönthet a világbajnokság által termelt bevétel, ami természetesen nem gazdasági csoda, mivel a vébét az amerikai kontinensen rendezték.
Spanyolországnak Ferran Torres volt a nyerőember: a csereként beálló támadó gólja a hosszabbításban döntött, az ibériak történetük során másodszor világbajnokok.
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
A nyári szünet előtti utolsó nagydíj következik a Forma 1 2026-os világbajnokságán, és ez nekünk, magyaroknak a legkedvesebb: a mezőny a mogyoródi Hungaroringre látogat.
A Mercedes 19 éves versenyzője, Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Belga Nagydíjat, amivel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben.
Komoly tervet jelentett be az NFL vezére: tíz új országba vinnék el az Egyesült Államok kedvenc sportját, mit szólnak a szurkolók?
Az NFL vezetője Japán felé is terjeszkedne, bár a liga nem először járna ezzel a távol-keleti országban.
A szigorúan őrzött eredeti serleget a bajnokcsapat nem tarthatja meg - húszmillió dollárt ér.
Két nagy múltú európai klub, a francia Bordeaux és a portugál Boavista is katasztrofális helyzetbe került az elmúlt napokban: egyik a hatodosztályban kezdi az idényt,...
A spanyolok eddig szinte minden ellenfelüket felőrölték, Argentína viszont sokszor már a sírból hozta vissza a meccseit - két nagyon különböző vébéje van a két...
A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a hatodik pole pozíciója.
Váratlan döntést hozott meg az UEFA: hiába vezették be a vébén ezt a szabályt, hallani se akarnak róla Európában
Az UEFA arra utasította a játékvezetőket, hogy a vonatkozó szabályt kizárólag tényleges személytévesztés esetén alkalmazzák.
Lényegesen érzékenyebben érinti a változás a jóval szerényebb költségvetésű NB II-es egyesületeket, amelyeknél a szövetségi források a büdzsé lényegesen nagyobb hányadát teszik ki.
Rakonczay Gábor szerint az agyunkat egyáltalán nem úgy használjuk, ahogy lehetne, és azt is elmondta, mi jut eszébe az embernek, amikor percekre lehet a saját...