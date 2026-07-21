Biztonságban van a magyar hegymászó: visszatért az alaptáborba Klein Dávid, ezzel tölti most az időt

Klein Dávidról egy teljes napig semmit nem lehetett tudni, de most már biztonságban van és pihen.

Szerencsésen visszaérkezett Klein Dávid a Broad Peak 4850 méteres magasságban fekvő alaptáborába, miután befejezte a csúcskísérletet követő ereszkedést - erről az expedíció tagjai szánoltak be a közösségi médiában.

A hegymászó már a biztonságot nyújtó táborból jelentkezett be, a következő órákat pedig a rendkívüli fizikai megterhelés utáni pihenéssel és regenerálódással tölti. Klein Dávid még vasárnap, helyi idő szerint este negyed tíz után tájékoztatta arról mászópartnerét és az expedíció többi tagját, hogy megszakítja a csúcstámadást - ezután viszont egy teljes napig nem volt róla friss információ.

Klein Dávid még hetekkel ezelőtt érkezett meg Pakisztánba, hogy meghódítsa a Broad Peak nyolcezresét. Az expedícióról több alkalommal is beszámoltunk, ezeket a cikkeket itt olvashatod el: