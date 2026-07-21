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Túrázók és hordárok a Godwin-Austen-gleccseren a Broad Peak alaptábora felé tartanak, háttérben a fenséges K2-vel, a Közép-Karakoram Nemzeti Parkban (CKNP), a Gilgit-Baltisztán régióban, Pakisztán északi részén.
Sport

Biztonságban van a magyar hegymászó: visszatért az alaptáborba Klein Dávid, ezzel tölti most az időt

Pénzcentrum
2026. július 21. 09:24

Klein Dávidról egy teljes napig semmit nem lehetett tudni, de most már biztonságban van és pihen.

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Szerencsésen visszaérkezett Klein Dávid a Broad Peak 4850 méteres magasságban fekvő alaptáborába, miután befejezte a csúcskísérletet követő ereszkedést - erről az expedíció tagjai szánoltak be a közösségi médiában. 

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A hegymászó már a biztonságot nyújtó táborból jelentkezett be, a következő órákat pedig a rendkívüli fizikai megterhelés utáni pihenéssel és regenerálódással tölti. Klein Dávid még vasárnap, helyi idő szerint este negyed tíz után tájékoztatta arról mászópartnerét és az expedíció többi tagját, hogy megszakítja a csúcstámadást - ezután viszont egy teljes napig nem volt róla friss információ.

Klein Dávid még hetekkel ezelőtt érkezett meg Pakisztánba, hogy meghódítsa a Broad Peak nyolcezresét. Az expedícióról több alkalommal is beszámoltunk, ezeket a cikkeket itt olvashatod el:

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Címlapkép: Getty Images
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