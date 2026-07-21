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Elképesztő összegek repkedhetnek ezen a nyáron is a PL-ben: megint megdőlhet az összes rekord, milliárdok a piacon
A nyári átigazolási időszak minden korábbi rekordot megdönthet. Bár a tranzakciók üteme még nem gyorsult fel teljesen, az összegek már így is kiugróan magasak, miközben tavaly a Premier League klubjai összesen 3 milliárd fontot költöttek el. A világbajnokság lezárultával várhatóan tovább pörögnek majd az ügyletek, hiszen a torna korábban visszafogta a legnagyobb sztárokat érintő játékosmozgásokat - számolt be a Mirror.
Máris három kilenc számjegyű, azaz 100 millió font feletti megállapodás született, amire egyetlen átigazolási időszakban sem volt még példa. Elsőként Elliot Anderson váltott klubot, miután a 23 éves középpályásért a Manchester City 116 millió fontot fizetett, amivel ő lett a valaha volt legdrágább brit labdarúgó. Sokáig azonban nem birtokolhatta ezt a címet, mivel a Chelsea 117 millió fontért szerződtette Morgan Rogerst, aki hétfőn véglegesítette átigazolását a Stamford Bridge-re. E két ügylet közé ékelődött be a Tottenham 100 millió fontos ajánlata, amellyel Sandro Tonalit csábították Londonba.
Amióta 2021-ben Jack Grealish lett a Premier League első 100 millió fontos igazolása, már további hét játékos csatlakozott ehhez az elit körhöz. A szeptember 1-jei határidőig pedig valószínűleg újabb rendkívül nagy összegű megállapodások várhatók.
Az Anderson- és Rogers-ügyletek különösen eltorzítják a piacot, hiszen amint kialakul egy új árszint, a klubok azt tekintik a következő viszonyítási alapnak. Ezt az Arsenal már a saját bőrén is tapasztalhatta. A londoniak állítólag akár 80 millió fontot is megadtak volna Rogersért, ám Anderson Manchesterbe igazolása után az Aston Villa azonnal megemelte a támadó középpályás árát.
Az Arsenal két további kiszemeltje, Bradley Barcola és Julián Álvarez szintén 100 millió font feletti áron szerepel a piacon, így ezek a tranzakciók rendkívül nehezen kivitelezhetők, hacsak a klub nem hajlandó ismét megdönteni a Declan Rice szerződtetésével felállított saját átigazolási rekordját.
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A Liverpool ugyancsak figyeli Barcolát, miközben Mohamed Szaláh utódját keresi, miután az egyiptomi támadó a 2025–2026-os idény végén befejezte pályafutását az Anfielden. A klub egyébként sem idegenkedik a kilencszámjegyű összegektől, hiszen tavaly nyáron 116 millió fontot fizetett Florian Wirtzért, majd 125 milliót Alexander Isakért, és mindkét transzfer brit rekordot jelentett.
A Manchester United az egyetlen olyan Premier League-óriás, amely eddig elkerülte a 100 millió font feletti igazolásokat. Andrey Santosért 50 milliót, Youri Tielemansért pedig 35 millió fontot fizettek, így joggal érezhetik úgy, hogy kedvező üzletet kötöttek a túlhevült piacon. A piaci árak azonban őket is elérik, ugyanis a Bournemouth középpályása, az Arsenal által is szemmel tartott Alex Scott vélhetően már több mint 80 millió fontba kerülne. Miután a West Ham 85 millió fontért adta el Matheus Fernandest a Tottenhamnek, a United már nem volt hajlandó kifizetni ezt az összeget. Az árak töretlen emelkedése miatt a legtöbb klubnak nem lesz más választása, mint alkalmazkodni a piaci trendekhez.
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