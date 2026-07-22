Rendkívüli üzlet készülődik Szoboszlai csapatánál: nagy befektetés jöhet hamarosan Liverpoolban

Az üzlet több mint 6 milliárd dollárra értékelheti az angol klubot, amelynek tulajdonosa, a Fenway Sports Group már meg is erősítette a tárgyalások tényét - írta meg a BBC.

Egy Amit Bhatia brit-indiai üzletember által vezetett befektetői csoport kisebbségi részesedést vásárolna a Liverpool labdarúgócsapatában. Bhatia tizennyolc szezonon át volt a Queens Park Rangers igazgatója és társtulajdonosa, mielőtt kedden váratlanul lemondott tisztségéről, és megvált a nyugat-londoni klubban lévő részesedésétől.

A Liverpoolt tulajdonló Fenway Sports Group közleményben erősítette meg, hogy a Bhatia által képviselt konzorcium komolyan érdeklődik egy stratégiai kisebbségi befektetés iránt. Bár a megállapodást még nem véglegesítették, az egyezség a Financial Times értesülései szerint több mint 6 milliárd dollárra értékelné a klubot. Az amerikai tulajdonosok 2010-ben még mindössze 300 millió fontért vásárolták meg a csődközeli helyzetben lévő egyesületet.

Anglia Liverpool Piaci érték: 979,50M € Edző: Andoni Iraola Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #5 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 4. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Bournemouth AFC 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.07.22.

A 46 éves, londoni székhelyű üzletember korábban befektetési bankárként dolgozott a Wall Streeten, jelenleg pedig az építőiparban, az ingatlanpiacon és a magántőke-szektorban tevékenykedik. Fiatalon alapított vállalkozása mára az Egyesült Királyság legnagyobb független építőanyag-gyártójává nőtte ki magát, amely több mint ötezer munkavállalót foglalkoztat. Emellett Bhatia tagja a szaúdi kormány kulturális és nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezetének tanácsadó testületének is. Apósa az ismert indiai acélmágnás, Laksmi Mittal, akinek vagyonát több mint 30 milliárd dollárra becsülik.

Amennyiben a tranzakció megvalósul, az a 2023-as ügylethez hasonló struktúrában köttethet meg. A Fenway Sports Group akkor a Dynasty nevű globális sportbefektetési társaságnak értékesített kisebbségi részesedést, az abból befolyó összeget pedig a stadionbővítés és az edzőközpont felújítása miatt felhalmozott banki adósságok törlesztésére fordította.

A Liverpool háza táján az elmúlt időszakban jelentős átrendeződés zajlott. Az előző idényben a Premier League ötödik helyén végző csapatot a mostani szezonban már a Bournemouth korábbi vezetőedzője, Andoni Iraola irányítja. A tulajdonosok nemrég letettek a többklubos működési modell kiépítéséről, miután megvizsgálták, majd elvetették a spanyol Málaga és Getafe, valamint a francia Bordeaux felvásárlásának lehetőségét. Ez a döntés vezetett oda, hogy a projekt irányítására korábban visszacsábított sportigazgató, Michael Edwards a múlt hónapban távozott az egyesülettől.

A játékosigazolásokért jelenleg a 2027 nyaráig szerződtetett Richard Hughes felel, bár sajtóhírek szerint a szakember a jövőben nyitott lenne egy szaúd-arábiai megbízatásra. A klub többségi tulajdonosa, John W. Henry eközben teljesen háttérbe vonult a nyilvánosság elől azóta, hogy 2021-ben nyilvánosan bocsánatot kért a hatalmas felháborodást kiváltó Európai Szuperliga-projekt miatt.