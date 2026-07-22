2026. július 22. szerda Magdolna
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Sport

Rendkívüli üzlet készülődik Szoboszlai csapatánál: nagy befektetés jöhet hamarosan Liverpoolban

Pénzcentrum
2026. július 22. 14:52

Az üzlet több mint 6 milliárd dollárra értékelheti az angol klubot, amelynek tulajdonosa, a Fenway Sports Group már meg is erősítette a tárgyalások tényét - írta meg a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egy Amit Bhatia brit-indiai üzletember által vezetett befektetői csoport kisebbségi részesedést vásárolna a Liverpool labdarúgócsapatában. Bhatia tizennyolc szezonon át volt a Queens Park Rangers igazgatója és társtulajdonosa, mielőtt kedden váratlanul lemondott tisztségéről, és megvált a nyugat-londoni klubban lévő részesedésétől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Liverpoolt tulajdonló Fenway Sports Group közleményben erősítette meg, hogy a Bhatia által képviselt konzorcium komolyan érdeklődik egy stratégiai kisebbségi befektetés iránt. Bár a megállapodást még nem véglegesítették, az egyezség a Financial Times értesülései szerint több mint 6 milliárd dollárra értékelné a klubot. Az amerikai tulajdonosok 2010-ben még mindössze 300 millió fontért vásárolták meg a csődközeli helyzetben lévő egyesületet.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 979,50M €
Edző: Andoni Iraola
Jelenlegi helyezés: #5
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Aston Villa
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
Liverpool
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Bournemouth AFC
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatlap létrehozva: 2026.07.22.

A 46 éves, londoni székhelyű üzletember korábban befektetési bankárként dolgozott a Wall Streeten, jelenleg pedig az építőiparban, az ingatlanpiacon és a magántőke-szektorban tevékenykedik. Fiatalon alapított vállalkozása mára az Egyesült Királyság legnagyobb független építőanyag-gyártójává nőtte ki magát, amely több mint ötezer munkavállalót foglalkoztat. Emellett Bhatia tagja a szaúdi kormány kulturális és nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezetének tanácsadó testületének is. Apósa az ismert indiai acélmágnás, Laksmi Mittal, akinek vagyonát több mint 30 milliárd dollárra becsülik.

Amennyiben a tranzakció megvalósul, az a 2023-as ügylethez hasonló struktúrában köttethet meg. A Fenway Sports Group akkor a Dynasty nevű globális sportbefektetési társaságnak értékesített kisebbségi részesedést, az abból befolyó összeget pedig a stadionbővítés és az edzőközpont felújítása miatt felhalmozott banki adósságok törlesztésére fordította.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Liverpool háza táján az elmúlt időszakban jelentős átrendeződés zajlott. Az előző idényben a Premier League ötödik helyén végző csapatot a mostani szezonban már a Bournemouth korábbi vezetőedzője, Andoni Iraola irányítja. A tulajdonosok nemrég letettek a többklubos működési modell kiépítéséről, miután megvizsgálták, majd elvetették a spanyol Málaga és Getafe, valamint a francia Bordeaux felvásárlásának lehetőségét. Ez a döntés vezetett oda, hogy a projekt irányítására korábban visszacsábított sportigazgató, Michael Edwards a múlt hónapban távozott az egyesülettől.

A játékosigazolásokért jelenleg a 2027 nyaráig szerződtetett Richard Hughes felel, bár sajtóhírek szerint a szakember a jövőben nyitott lenne egy szaúd-arábiai megbízatásra. A klub többségi tulajdonosa, John W. Henry eközben teljesen háttérbe vonult a nyilvánosság elől azóta, hogy 2021-ben nyilvánosan bocsánatot kért a hatalmas felháborodást kiváltó Európai Szuperliga-projekt miatt.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #foci #sport #labdarúgás #tulajdonos #üzlet #befektető #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #sportgazdaság #angol foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:16
15:02
14:52
14:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 22.
Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán
2026. július 22.
Aranyat érhetnek az ilyen pesti ingatlanok: tízezrével állnak üresen - a Minisztérium is megszólalt a filléres lakásokról
2026. július 21.
Sokkoló számok a magyar kórházakról: több mint 8000 férőhely tűnt el pár év alatt, nehéz lesz pótolni
NAPTÁR
Tovább
2026. július 22. szerda
Magdolna
30. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2
4 napja
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
3
2 napja
Rossz hír jött Klein Dávid expedíciójáról: megszakította a csúcstámadást a magyar hegymászó
4
5 napja
Legenda veszi át a francia kispadot: megvan Deschamps utódja, de nem nehéz kitalálni, ki az
5
1 hete
Forma-1 Belga Nagydíj 2026: itt van minden tudnivaló, az edzés és a rajt kezdése Spa-Francorchamps helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 13:03
Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 12:15
Valakit leköpni nem véleménynyilvánítás: komoly pénzbüntetés is járhat érte
Agrárszektor  |  2026. július 22. 15:33
Óriási a vízhiány: sorra bukkannak fel szigetek a Dunában