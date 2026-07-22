Durva, mi zajlik a Hungaroringen a Magyar Nagydíj előtt: órák alatt kell beköltöztetni az F1-es vándorcirkuszt

A Forma-1 Magyar Nagydíjának hete előtt még Belgiumban zajlott a versenyhétvége, néhány nappal később azonban már több száz kamion, ezer ember és rengeteg felszerelés dolgozott a Hungaroringen. A DHL és az F1 vezetői a mogyoródi pályán tartott sajtótájékoztatón avatták be az újságírókat abba, hogyan mozgatják meg a gigantikus vándorcirkuszt. Christian Pollhammer, a Forma-1 operációs vezetője a Pénzcentrum kérdésére méltatta a Hungaroringen az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseket.

A Magyar Nagydíjra valamivel több mint száz kamion érkezett, közülük 75 közvetlenül a múlt hétvégi Belga Nagydíjról, Spából indult útnak. A teljes költöztetésben mintegy ezer ember vett részt, akik lebontották a belga paddockot, elszállították a felszerelést, majd újra felépítették azt Mogyoródon. Mindezt nagyjából 60 óra alatt hajtották végre, így a csapatok időben megkezdhették a felkészülést a hétvégi futamra.

Mint kiderült, a logisztikai munka valójában jóval a versenyhétvége előtt elkezdődik. A szervezők szerint a következő idény versenynaptárának megjelenése után azonnal megkezdődik az előkészítés, a részletes tervezés pedig körülbelül négy hónappal az adott futam előtt indul el.

Ha új helyszín kerül a Forma-1-es naptárba - például Madrid -, akkor akár két évig is eltarthat a teljes előkészítés. A régi, jól ismert pályák esetében viszont sokkal egyszerűbb a munka, hiszen a helyi szervezők és az F1 logisztikai csapatai már pontosan ismerik egymás igényeit - hangott el.

Christian Pollhammer: A Hungaroring ma már európai mérce

Christian Pollhammer, a Forma-1 operációs vezetője a Pénzcentrum kérdésére méltatta a Hungaroringen az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseket. Elmondása szerint az F1-et már a tervezési szakaszban bevonták a munkába, így a sportág szakemberei is javaslatokat tehettek.

EZ IS ÉRDEKELHET Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben Gyulay Zsolt még ma is úgy gondolja, hogy 2020-ban a Magyar Nagydíj mentette meg - Ausztriával együtt - a Covid miatt alaposan megtépázott Forma 1-es világbajnokságot. Interjú.

Szerinte az elkészült paddock ma már "Európa etalonja", sőt a jelenlegi létesítmény az egyik, ha nem a legjobb paddock az egész kontinensen. Hozzátette: ez is hozzájárul ahhoz, hogy hosszú távon is biztosított a Magyar Nagydíj helye a Forma-1 versenynaptárában.

Nem csak az autókat szállítják

A közvélemény hajlamos azt gondolni, hogy a Forma-1 logisztikája kizárólag a versenyautókról szól, valójában azonban szinte mindent egyik helyszínről a másikra visznek.

A kamionokban utaznak többek között a garázsok berendezései, bútorok, generátorok, műszaki eszközök, vendéglátóegységek felszerelései, italok és számos egyéb kiszolgáló berendezés is. A friss élelmiszerek - például a halak, zöldségek és más romlandó alapanyagok - jelentik az egyik kevés kivételt, ezeket helyben szerzik be.

Saját áramellátás a paddocknak

A sajtótájékoztatón nagy hangsúlyt kapott a fenntarthatóság. Az F1 és a DHL közösen működteti azt az európai energiaellátási rendszert, amely a paddock jelentős részét látja el villamos energiával.

A Hungaroringen egy mintegy 600 négyzetméteres napelemes rendszer, akkumulátoros energiatárolók és szükség esetén generátorok biztosítják az energiaellátást. Erről működnek többek között a csapatgarázsok, a vendéglátóterületek és a nemzetközi televíziós központ is.

A rendszer bevezetésének nemcsak környezetvédelmi oka volt: egyre több versenypálya küzd azzal, hogy elegendő elektromos teljesítményt biztosítson a versenyhétvégére, ezért saját mobil energiarendszerrel növelik az ellátás biztonságát. Jelenleg ez a megoldás főként Európában működik, mert a szükséges akkumulátoros infrastruktúra más kontinenseken még nem mindenhol áll rendelkezésre.

A DHL azt is közölte, hogy teljes Forma-1-es kamionflottája HVO, vagyis megújuló alapanyagból előállított dízelüzemanyagot használ. Mivel ebből az üzemanyagból sok országban korlátozott a kínálat, a vállalat saját tartályokat is szállít a versenyhelyszínekre.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA