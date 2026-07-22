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Southampton, Egyesült Királyság. 2017. július 24. A St Marys Stadion külseje és főbejárata. A Southampton labdarúgóklub otthona.
Sport

Megvolt a vádemelés a kémkedő edző ügyében Angliában: vajon mennyire meszelik el a csaló trénert?

Pénzcentrum
2026. július 22. 18:43

A 33 éves német szakember teljes felelősséget vállalt azért, mert a klub munkatársait az ellenfelek edzéseinek megfigyelésére utasította - számolt be a The Guardian.

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Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) hivatalosan is eljárást indított Tonda Eckert, a Southampton vezetőedzője ellen azután a kémbotrány után, amely a klub kizárásához vezetett a másodosztályú bajnokság (Championship) rájátszásának döntőjéből.

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A szövetség szerdai bejelentése szerint Eckertet háromrendbeli sportszerűtlen viselkedéssel vádolják, és július 28-ig kell reagálnia a vádakra. A gyanú szerint a vezetőedző szabálytalanul járt el és "lejáratta a sportágat", amikor az Oxford United, az Ipswich Town, valamint a Middlesbrough elleni mérkőzések előtt – 2025 decemberében, 2026 áprilisában és 2026 májusában – utasítást adott ezen csapatok edzéseinek megfigyelésére. A szakemberre súlyos szankciók várhatnak, akár egyéves eltiltást is kaphat.

Anglia
Southampton
Piaci érték: 204,85M €
Edző: Tonda Eckert
Jelenlegi helyezés: #14
English Football League Championship helyezése
#
CSAPAT
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GY
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V
RG
KG
GK
P
13.
Millwall
0
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0
0
0
0
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14.
Southampton
0
0
0
0
0
0
0
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15.
Norwich City
0
0
0
0
0
0
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Eckert egy kedden közzétett, a szurkolóknak címzett videóüzenetben kért bocsánatot a tetteiért. Ismét hangsúlyozta, hogy hazájában, Németországban az ellenfelek edzéseinek megfigyelése teljesen bevett gyakorlatnak számít, és nem volt tisztában az ezt tiltó angol szabályozással.

A Southamptont egy független fegyelmi bizottság döntése fosztotta meg a feljutás lehetőségétől, miután megállapították, hogy a klub "súlyosan megsértette" a verseny tisztaságát azzal, hogy a rájátszás elődöntőjének első mérkőzése előtti napon elemzőt küldött a Middlesbrough edzésére.

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A klub tulajdonosa, Dragan Šolak jelezte, hogy a jövőben is Eckerttel képzeli el a Premier League-be való feljutást, és "közösen szeretnék lezárni ezt a fejezetet". A Southamptonnak emellett négypontos levonással kell szembenéznie a következő Championship-idényben.
Címlapkép: Getty Images
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