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Megvolt a vádemelés a kémkedő edző ügyében Angliában: vajon mennyire meszelik el a csaló trénert?
A 33 éves német szakember teljes felelősséget vállalt azért, mert a klub munkatársait az ellenfelek edzéseinek megfigyelésére utasította - számolt be a The Guardian.
Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) hivatalosan is eljárást indított Tonda Eckert, a Southampton vezetőedzője ellen azután a kémbotrány után, amely a klub kizárásához vezetett a másodosztályú bajnokság (Championship) rájátszásának döntőjéből.
A szövetség szerdai bejelentése szerint Eckertet háromrendbeli sportszerűtlen viselkedéssel vádolják, és július 28-ig kell reagálnia a vádakra. A gyanú szerint a vezetőedző szabálytalanul járt el és "lejáratta a sportágat", amikor az Oxford United, az Ipswich Town, valamint a Middlesbrough elleni mérkőzések előtt – 2025 decemberében, 2026 áprilisában és 2026 májusában – utasítást adott ezen csapatok edzéseinek megfigyelésére. A szakemberre súlyos szankciók várhatnak, akár egyéves eltiltást is kaphat.
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Eckert egy kedden közzétett, a szurkolóknak címzett videóüzenetben kért bocsánatot a tetteiért. Ismét hangsúlyozta, hogy hazájában, Németországban az ellenfelek edzéseinek megfigyelése teljesen bevett gyakorlatnak számít, és nem volt tisztában az ezt tiltó angol szabályozással.
A Southamptont egy független fegyelmi bizottság döntése fosztotta meg a feljutás lehetőségétől, miután megállapították, hogy a klub "súlyosan megsértette" a verseny tisztaságát azzal, hogy a rájátszás elődöntőjének első mérkőzése előtti napon elemzőt küldött a Middlesbrough edzésére.
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A klub tulajdonosa, Dragan Šolak jelezte, hogy a jövőben is Eckerttel képzeli el a Premier League-be való feljutást, és "közösen szeretnék lezárni ezt a fejezetet". A Southamptonnak emellett négypontos levonással kell szembenéznie a következő Championship-idényben.
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