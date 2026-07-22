Megvolt a vádemelés a kémkedő edző ügyében Angliában: vajon mennyire meszelik el a csaló trénert?

A 33 éves német szakember teljes felelősséget vállalt azért, mert a klub munkatársait az ellenfelek edzéseinek megfigyelésére utasította - számolt be a The Guardian.

Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) hivatalosan is eljárást indított Tonda Eckert, a Southampton vezetőedzője ellen azután a kémbotrány után, amely a klub kizárásához vezetett a másodosztályú bajnokság (Championship) rájátszásának döntőjéből.

A szövetség szerdai bejelentése szerint Eckertet háromrendbeli sportszerűtlen viselkedéssel vádolják, és július 28-ig kell reagálnia a vádakra. A gyanú szerint a vezetőedző szabálytalanul járt el és "lejáratta a sportágat", amikor az Oxford United, az Ipswich Town, valamint a Middlesbrough elleni mérkőzések előtt – 2025 decemberében, 2026 áprilisában és 2026 májusában – utasítást adott ezen csapatok edzéseinek megfigyelésére. A szakemberre súlyos szankciók várhatnak, akár egyéves eltiltást is kaphat.

Anglia Southampton Piaci érték: 204,85M € Edző: Tonda Eckert Bajnokság: English Football League Championship Jelenlegi helyezés: #14 English Football League Championship helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 13. Millwall 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Norwich City 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.07.22.

Eckert egy kedden közzétett, a szurkolóknak címzett videóüzenetben kért bocsánatot a tetteiért. Ismét hangsúlyozta, hogy hazájában, Németországban az ellenfelek edzéseinek megfigyelése teljesen bevett gyakorlatnak számít, és nem volt tisztában az ezt tiltó angol szabályozással.

A Southamptont egy független fegyelmi bizottság döntése fosztotta meg a feljutás lehetőségétől, miután megállapították, hogy a klub "súlyosan megsértette" a verseny tisztaságát azzal, hogy a rájátszás elődöntőjének első mérkőzése előtti napon elemzőt küldött a Middlesbrough edzésére.

A klub tulajdonosa, Dragan Šolak jelezte, hogy a jövőben is Eckerttel képzeli el a Premier League-be való feljutást, és "közösen szeretnék lezárni ezt a fejezetet". A Southamptonnak emellett négypontos levonással kell szembenéznie a következő Championship-idényben.