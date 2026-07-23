Belharc a magyar úszóknál: keményen kiosztotta Kós Hubert Milák Kristófot

Az Egyesült Államokban készülő úszó szerint Milák döntése önzésre vall, amellyel ráadásul megfosztotta a magyar csapatot egy éremtől.

Kós Hubert éles kritikával illette csapattársát, Milák Kristófot, amiért nem vállalja a szereplést a 4x100 méteres gyorsváltóban az augusztusi párizsi úszó-Európa-bajnokságon.

A Magyar Úszó Szövetség nemrégiben bejelentette a párizsi kontinensviadalra utazó 24 fős keretét, amelyben Kós Hubert és Rasovszky Kristóf mellett Milák Kristóf is helyet kapott. Bár a magyar válogatottat benevezték a 4x100 méteres gyorsváltóra, a kétszeres olimpiai bajnok Milák – az utóbbi időben megszokott módon – ebből kimarad.

A Texasi Egyetemen Bob Bowman irányításával edző Kós Hubert az M4 Sportnak adott interjújában reagált a helyzetre. Kijelentette, hogy bár Milák külön utakon jár és tehetsége megkérdőjelezhetetlen, szomorúnak tartja a távolmaradását. Véleménye szerint társa döntése azt mutatja, hogy kizárólag a saját érdekeit tartja szem előtt, a közösségét viszont nem.

Kós a saját példáját hozta fel, hiszen ő annak ellenére is gondolkodás nélkül vállalta a váltószereplést az Európa-bajnokságon, hogy egyéniben öt számban indul. Ha minden a tervek szerint alakul, tizenöt egyéni futamban áll majd rajthoz, miközben a csapatot is segíti. Mint mondta, az amerikai közegben azt tanulta meg, hogy egy versenyen a lehető legtöbbet kell kihozni a helyzetből, és mindig szem előtt kell tartani a csapattársakat is.

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Az úszó a párizsi olimpiára is visszatekintett, ahol a magyar gyorsváltó a nyolcadik helyen végzett. Meglátása szerint ha Milák elvállalta volna a befejező ember szerepét, a csapat jó eséllyel dobogóra állhatott volna, hiszen olyan szintű versenyzőről van szó, aki a hajrában bárkit képes lett volna megelőzni. Kós hozzátette, hogy őszintén sajnálja a kialakult helyzetet, és reméli, hogy Milák hozzáállása a jövőben megváltozik.