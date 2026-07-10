2026. július 10. péntek Amália
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
tengerben úszás, úszó, sport, úszás, tenger
Sport

Legjobbjukat veszítették el az úszók: összetörve nyilatkozott, erre nem számított ő maga sem

Pénzcentrum
2026. július 10. 11:12

A 24 éves versenyzőnél mirigylázat (mononukleózist) diagnosztizáltak, ami teljesen keresztülhúzta a terveit - írta a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Súlyos csapás érte az ausztrál úszóválogatottat, mivel Kaylee McKeown, a hátúszás sztárja betegség miatt kénytelen kihagyni a 13 nap múlva rajtoló glasgow-i Nemzetközösségi Játékokat.A sportoló maga úgy nyilatkozott, hogy nagyon szomorú a kényszerű kimaradás miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A queenslandi klasszis a válogatóversenyeken már betegen állt rajthoz, így a 200 méteres vegyesúszást feladta, de kedvenc számaiban, a 100 és 200 méteres hátúszásban kvalifikálta magát. "Betegen mentem neki a versenyeknek, és azóta sem lettem jobban. Attól tartok, hogy ha túlterhelem magam, krónikus fáradtság alakul ki nálam. Nehéz döntés volt, de meg kellett hoznom" – mondta.

Össze vagyok törve, hogy orvosi okokból vissza kell lépnem. Amit néhány hónapja még influenzának hittem, arról kiderült, hogy a szervezetem valójában a mirigylázzal küzd

- mondta maga az úszó az ügyről. Korábban bejelentette, hogy a glasgow-i lett volna pályafutása utolsó Nemzetközösségi Játéka, amelyen a négy évvel ezelőtti birminghami négy aranyérmét szerette volna megismételni.

McKeown a glasgow-i eseményt követő Pán-csendes-óceáni úszóbajnokságot is kihagyja, amely idén az év fő világversenyének számított volna. Az ötszörös olimpiai bajnok Párizsban az ausztrál küldöttség egyik zászlóvivője volt a záróünnepségen, miután első ausztrálként nyert négy egyéni olimpiai bajnoki címet.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Petria Thomas, az ausztrál csapat vezetője gyors felépülést kívánt a versenyzőnek, immár a 2028-as Los Angeles-i olimpiát szem előtt tartva. Úgy fogalmazott, hogy Kaylee kiváló úszó és rendkívül elszánt versenyző, ezért az, hogy egészségügyi okokból vissza kell lépnie, mind az ő, mind a csapat számára óriási veszteség.

A jelenleg 59 fős ausztrál úszóválogatott továbbra is a legfőbb esélyese annak, hogy megőrizze dominanciáját, miután Birminghamben 65 érmet szereztek, köztük 25 aranyat. Ausztrália összesen mintegy 430 sportolót és stábtagot küld Glasgow-ba azzal a céllal, hogy a 23 játékból immár 15. alkalommal végezzen az éremtáblázat élén.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #vírus #betegség #úszás #sportoló #láz #ausztrália #los angeles #úszó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:19
11:12
11:01
10:45
10:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 10.
Sokkoló, ami a 45 felettiekkel történik a munkaerőpiacon: percek alatt kidobhatja őket az AI szűrő
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 10.
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
2026. július 9.
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
2026. július 9.
Pofátlanul jó pénzt fizetnek, mégsem kell senkinek a meló a Balatonnál: lasszóval vadásszák a diákokat a magyar tengernél
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 10. péntek
Amália
28. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2
5 napja
Sokkoló üzlet készülhet Liverpoolban: egyik legjobbjukat engedik el a Vörösök?
3
5 napja
Újra életjelet adott Klein Dávid: így áll most a pakisztáni nyolcezres csúcs meghódítása
4
5 napja
Perceken múlt az olimpiai bajnok élete: allergiás sokkot kapott egy étteremben - részletek
5
1 hete
58. Kékszalag 2026-ban: itt az idei útvonal és minden tudnivaló a versenyről egy helyen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Swap ügylet
Minden olyan deviza csere ügylet, mely két egyidőben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú - azonnali és határidős - váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege. Két devizanem közötti, ellentétes irányú azonnali és határidős csere ügylet. Devizacsere-ügylet megkötésével az egyik devizában meglévő eszközünket elveszítjük azért, hogy a másik devizában időszakosan fellépő finanszírozási igényünket árfolyamkockázat felvállalása nélkül teljesíthessük (strukturális likviditási hiány). A bankok hasonló ügyletekkel fedezik a devizahitelezésből eredő kockázataik nagy részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 10:07
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 06:28
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
Agrárszektor  |  2026. július 10. 10:31
Nem várt krízis közeleg a boltokban: súlyos élelmiszerhiány jöhet?