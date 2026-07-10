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Legjobbjukat veszítették el az úszók: összetörve nyilatkozott, erre nem számított ő maga sem
A 24 éves versenyzőnél mirigylázat (mononukleózist) diagnosztizáltak, ami teljesen keresztülhúzta a terveit - írta a The Guardian.
Súlyos csapás érte az ausztrál úszóválogatottat, mivel Kaylee McKeown, a hátúszás sztárja betegség miatt kénytelen kihagyni a 13 nap múlva rajtoló glasgow-i Nemzetközösségi Játékokat.A sportoló maga úgy nyilatkozott, hogy nagyon szomorú a kényszerű kimaradás miatt.
A queenslandi klasszis a válogatóversenyeken már betegen állt rajthoz, így a 200 méteres vegyesúszást feladta, de kedvenc számaiban, a 100 és 200 méteres hátúszásban kvalifikálta magát. "Betegen mentem neki a versenyeknek, és azóta sem lettem jobban. Attól tartok, hogy ha túlterhelem magam, krónikus fáradtság alakul ki nálam. Nehéz döntés volt, de meg kellett hoznom" – mondta.
Össze vagyok törve, hogy orvosi okokból vissza kell lépnem. Amit néhány hónapja még influenzának hittem, arról kiderült, hogy a szervezetem valójában a mirigylázzal küzd
- mondta maga az úszó az ügyről. Korábban bejelentette, hogy a glasgow-i lett volna pályafutása utolsó Nemzetközösségi Játéka, amelyen a négy évvel ezelőtti birminghami négy aranyérmét szerette volna megismételni.
McKeown a glasgow-i eseményt követő Pán-csendes-óceáni úszóbajnokságot is kihagyja, amely idén az év fő világversenyének számított volna. Az ötszörös olimpiai bajnok Párizsban az ausztrál küldöttség egyik zászlóvivője volt a záróünnepségen, miután első ausztrálként nyert négy egyéni olimpiai bajnoki címet.
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Petria Thomas, az ausztrál csapat vezetője gyors felépülést kívánt a versenyzőnek, immár a 2028-as Los Angeles-i olimpiát szem előtt tartva. Úgy fogalmazott, hogy Kaylee kiváló úszó és rendkívül elszánt versenyző, ezért az, hogy egészségügyi okokból vissza kell lépnie, mind az ő, mind a csapat számára óriási veszteség.
A jelenleg 59 fős ausztrál úszóválogatott továbbra is a legfőbb esélyese annak, hogy megőrizze dominanciáját, miután Birminghamben 65 érmet szereztek, köztük 25 aranyat. Ausztrália összesen mintegy 430 sportolót és stábtagot küld Glasgow-ba azzal a céllal, hogy a 23 játékból immár 15. alkalommal végezzen az éremtáblázat élén.
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