Nagyon ráfaragott az UFC nagy visszatérője: könnyen lehet, utoljára láttuk

A UFC ír fenegyereke öt év után lépett újra oktagonba, de nem tartott sokáig a mérkőzés - számolt be a BBC Sport.

Alig 69 másodpercig tartott Conor McGregor régóta várt visszatérése az oktogonba, az ír harcos ugyanis térdsérülést szenvedett a UFC 329 gálán Max Holloway ellen, ami sokak szerint pontot tehet a pályafutása végére.

McGregor 2021 óta nem lépett ketrecbe, és a mostani mérkőzésen szinte azonnal, már az első másodpercekben megsérült, amikor egy rúgás után rossz mozdulattal ért földet, és megbicsaklott a térde. Ez a mérkőzés sorozatban a harmadik vereségét jelentette, így 2016 óta mindössze egyetlen győzelmet tud felmutatni. Bár a sérülés pontos súlyosságáról még nincs biztos információ, McGregor a helyszínen visszautasította a felkínált mankót, majd bicegve hagyta el az arénát.

Michael Bisping, Nagy-Britannia első UFC-bajnoka, aki szakértőként dolgozott a gálán, egyértelműen fogalmazott a helyzettel kapcsolatban. Véleménye szerint ha valóban műtétre van szükség a keresztszalag-szakadás miatt, és az írnek egy-másfél évet ki kell hagynia, akkor ezzel véget ért a karrierje.

McGregor a kevert harcművészetek (MMA) történetének legnagyobb sztárja, aki rengeteget tett a sportág népszerűsítéséért, ám az elmúlt években több botrány is övezte a nevét. 2024 novemberében egy polgári perben elmarasztalták, miután az esküdtszék megállapította, hogy 2018-ban egy dublini szállodában szexuálisan bántalmazott egy nőt, Nikita Handet, amiért végül 206 ezer font kártérítés megfizetésére kötelezték. Fellebbezését 2025 júliusában elutasították, a sportoló azonban továbbra is ártatlanságát hangoztatja.

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A liverpooli Paddy Pimblett, aki mindössze 52 másodperc alatt győzte le Benoît Saint-Denis-t, nem finomkodott a véleményével. Úgy fogalmazott, hogy McGregornak már vége, kiöregedett, és eljött a trónfosztás ideje, így ő válhat a szervezet új arcává. Pimblett ezt a momentumot valóságos őrségváltásnak nevezte.

McGregor tagadta, hogy sérülten lépett volna a ketrecbe, közösségi oldalán ugyanis azt írta, hogy végig teljesen egészségesen készült, és a baj a semmiből jött. A Holloway elleni mérkőzés egyébként visszavágó volt, hiszen 13 évvel korábban még pehelysúlyban, ezúttal viszont már váltósúlyban csaptak össze. Iszlam Mahacsev, a váltósúly bajnoka találóan úgy összegzett, hogy Conort lényegében saját maga győzte le.