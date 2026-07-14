Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Spanyolország elleni világbajnoki elődöntőt megelőző sajtótájékoztatón értékelte csapata helyzetét.
Trump nem tud leállni: szabályos autóverseny-box települt a Fehér Ház elé + videó
Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban fogadta az IndyCar élversenyzőit egy olyan bemutató alkalmával, amely a jövő hónapban a fővárosban tartandó utcai verseny előzeteseként szolgált - számolt be az ABC News.
A Freedom 250 Nagydíj – amelyet a Trump által alapított, félkormányzati Freedom 250 szervezet rendez – egy 2,7 kilométeres pályán zajlik majd a washingtoni National Mall körül. A versenyútvonal számos nevezetesség, így a Nemzeti Levéltár, a Nemzeti Galéria, valamint a Smithsonian Nemzeti Légi- és Űrhajózási Múzeum mellett is elhalad. Az elnök hangsúlyozta, hogy ez a futam minden eddiginél különlegesebb lesz, és várakozásai szerint rekordnézettséget hozhat majd.
Az elnök mellett három neves IndyCar-pilóta, Alex Palou, Felix Rosenqvist és David Malukas állt a pódiumon. Palou 2025-ben, míg Rosenqvist 2026-ban nyerte meg az Indianapolis 500-as viadalt, Malukas pedig mindkét versenyen a második helyen végzett. A Freedom 250 Nagydíjon induló teljes mezőny névsorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Az eseményen részt vett Roger Penske, a Penske vállalatbirodalom alapítója, Sean Duffy közlekedési miniszter, Bud Denker, a Penske Corporation elnöke, Eric Shanks, a Fox Sports vezérigazgatója, valamint Mark Reuss, a General Motors elnöke is. Az ünnepi beszédek után egy IndyCar-versenyautó végighaladt a Pennsylvania sugárúton, majd egy szerelőcsapat látványos kerékcserét mutatott be a közönségnek az elnök orra előtt. Erről mi is mutatunk egy videót:
A futamot augusztus 22-re és 23-ra tervezik, Sean Duffy közlekedési miniszter szerint pedig ez lesz az első IndyCar-verseny az amerikai főváros történetében. Donald Trump kiemelte, hogy a versenyautók eddig soha nem látott teljesítményt nyújtanak majd, amikor óránként több mint 190 mérföldes, azaz mintegy 300 kilométeres sebességgel száguldanak végig a Pennsylvania sugárúton.
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Az elnök bejelentette, hogy a rendezvény a nézők számára teljesen ingyenes lesz. A szervező Freedom 250 közleménye szerint a futamot több kiemelt partner is támogatja, szoros együttműködésben az IndyCar sorozattal és a Monumental Sports & Entertainment vállalattal. Az esetleges állami, szövetségi források bevonásának mértéke egyelőre még nem tisztázott. A nagyszabású autóverseny az amerikai függetlenség 250. évfordulójára tervezett ünnepségsorozat egyik kiemelt eseménye.
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