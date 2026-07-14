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Sport

Trump nem tud leállni: szabályos autóverseny-box települt a Fehér Ház elé + videó

Pénzcentrum
2026. július 14. 17:44

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban fogadta az IndyCar élversenyzőit egy olyan bemutató alkalmával, amely a jövő hónapban a fővárosban tartandó utcai verseny előzeteseként szolgált - számolt be az ABC News.

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A Freedom 250 Nagydíj – amelyet a Trump által alapított, félkormányzati Freedom 250 szervezet rendez – egy 2,7 kilométeres pályán zajlik majd a washingtoni National Mall körül. A versenyútvonal számos nevezetesség, így a Nemzeti Levéltár, a Nemzeti Galéria, valamint a Smithsonian Nemzeti Légi- és Űrhajózási Múzeum mellett is elhalad. Az elnök hangsúlyozta, hogy ez a futam minden eddiginél különlegesebb lesz, és várakozásai szerint rekordnézettséget hozhat majd.

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Az elnök mellett három neves IndyCar-pilóta, Alex Palou, Felix Rosenqvist és David Malukas állt a pódiumon. Palou 2025-ben, míg Rosenqvist 2026-ban nyerte meg az Indianapolis 500-as viadalt, Malukas pedig mindkét versenyen a második helyen végzett. A Freedom 250 Nagydíjon induló teljes mezőny névsorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. 

Az eseményen részt vett Roger Penske, a Penske vállalatbirodalom alapítója, Sean Duffy közlekedési miniszter, Bud Denker, a Penske Corporation elnöke, Eric Shanks, a Fox Sports vezérigazgatója, valamint Mark Reuss, a General Motors elnöke is. Az ünnepi beszédek után egy IndyCar-versenyautó végighaladt a Pennsylvania sugárúton, majd egy szerelőcsapat látványos kerékcserét mutatott be a közönségnek az elnök orra előtt. Erről mi is mutatunk egy videót:

A futamot augusztus 22-re és 23-ra tervezik, Sean Duffy közlekedési miniszter szerint pedig ez lesz az első IndyCar-verseny az amerikai főváros történetében. Donald Trump kiemelte, hogy a versenyautók eddig soha nem látott teljesítményt nyújtanak majd, amikor óránként több mint 190 mérföldes, azaz mintegy 300 kilométeres sebességgel száguldanak végig a Pennsylvania sugárúton.

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Az elnök bejelentette, hogy a rendezvény a nézők számára teljesen ingyenes lesz. A szervező Freedom 250 közleménye szerint a futamot több kiemelt partner is támogatja, szoros együttműködésben az IndyCar sorozattal és a Monumental Sports & Entertainment vállalattal. Az esetleges állami, szövetségi források bevonásának mértéke egyelőre még nem tisztázott. A nagyszabású autóverseny az amerikai függetlenség 250. évfordulójára tervezett ünnepségsorozat egyik kiemelt eseménye.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
31 perce
Ennyire kretén elnöke még sosem volt az USA-nak, Kína boldogan röhög a markába.
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