Erre még ők se számítottak: százezren ünnepelték Haalandékat otthon + videó

Haaland ugyan már tovább is utazott, így az ünnepségen nem vett részt, de a csapatkapitány és a keret többi tagja el volt ragadtatva a fogadtatástól - a királyi család is ott volt.

Százezres tömeg ünnepelte hősként Oslóban az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságról hazatérő norvég válogatottat, amely történelmi sikert elérve a negyeddöntőig jutott, és végül az ötödik helyen zárta a tornát.

A repülőtéren a hagyományos vízsugaras köszöntés fogadta a játékosokat, majd a csapatbusz a szurkolókkal zsúfolt utcákon keresztül a királyi palotához vonult. Itt V. Harald király és a királyi család tagjai személyesen üdvözölték a futballistákat. A fogadás csúcspontja a világbajnokság alatt elhíresült szurkolói koreográfia, a "norvég evezés" volt, amelyhez Haakon trónörökös dobolta az ütemet.

A közös ünneplésen a válogatott két kulcsembere, a tornán hét gólt szerző Erling Haaland és Sander Berge már nem tudott részt venni. Ståle Solbakken szövetségi kapitány tájékoztatása szerint a repülőgép négyórás késéssel szállt le, a csapatbusz pedig a hatalmas tömeg és egy alacsonyan lógó vezeték miatt csak lépésben tudott haladni. A két játékosnak emiatt azonnal vissza kellett sietnie a repülőtérre, hogy továbbutazzon.

Martin Ødegaard csapatkapitány elmondta, hogy a szurkolók szeretete minden várakozásukat felülmúlta. Az Arsenal középpályása szerint elképzelni sem tudták azt a hihetetlen támogatást, amelyet a világbajnokság alatt az Egyesült Államokban és otthonról kaptak.

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A norvég válogatott a csoportkörben Irakot és Szenegált, az egyenes kieséses szakasz első körében Elefántcsontpartot, a nyolcaddöntőben pedig Brazíliát győzte le. A csoportkör utolsó fordulójában – már biztos továbbjutóként, tartalékos felállásban – kikaptak a későbbi elődöntős franciáktól, a menetelésüket pedig az angolok állították meg a negyeddöntőben, miután hosszabbítás után 2–1-es győzelmet arattak felettük.