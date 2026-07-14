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Meglepő kijelentést tett Didier Deschamps az elődöntő előtt: nem kertelt a kapitány
Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Spanyolország elleni világbajnoki elődöntőt megelőző sajtótájékoztatón értékelte csapata helyzetét, és őszintén beszélt az esélyekről, valamint a legfontosabb kérdésekről - jelentette a Le Figaro.
Ma este rendezik a vb elődöntőjében a Franciaország-Spanyolország rangadót, amely előtt a két csapat megtartotta sajtótájékoztatóját. Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitány ezen pedig nem kertelt, megerősítette ugyanis, hogy szerinte a spanyolok a mérkőzés esélyesei. Kiemelte, hogy az ellenfél nemcsak támadásban erős, hanem védekezésben is, hiszen eddig mindössze egy gólt kapott a tornán. A szakember bízik abban, hogy látványos és mindkét oldalon magas színvonalú összecsapást láthatnak majd a nézők.
A szövetségi kapitány szerint az elődöntőkben szerzett tapasztalata sokat segíthet, hiszen csapata zsinórban harmadszor jutott el a torna ezen szakaszáig. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden szituáció más, így folyamatosan alkalmazkodni kell, a felkészülés során pedig a legapróbb részleteknek is döntő szerepe lehet.
A spanyolok elleni két korábbi vereséget – a 2024-es Európa-bajnokságon és a 2025-ös Nemzetek Ligájában – nem visszavágóként vagy revansként éli meg. Elismerte az ellenfél erényeit, különösen a labdabirtoklásra épülő játékukat, de úgy véli, a franciák is képesek megnehezíteni a dolgukat. Kylian Mbappé kapcsán megnyugtatott mindenkit, kiemelve, hogy a csapatkapitány százszázalékos állapotban van.
Deschamps a fiatal spanyol klasszis, Lamine Yamal jelentette veszélyt is szóba hozta, és kiemelte, hogy céljuk a játékos semlegesítése, hiszen az egy az egy elleni szituációkban rendkívül nehéz őt megállítani. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az ellenfeleknek a francia játékosokkal szembenézni sem sétagalopp. Deschamps arra is kitért, hogy bár a július 14-i francia nemzeti ünnep szimbolikus alkalmat jelentene a győzelemre, a spanyolok is ugyanolyan elszántan küzdenek majd a döntőbe jutásért.
A hétfőn 19. születésnapját ünneplő barcelonai szélső a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy egyáltalán nem frusztrálja a vele szemben támasztott magas elvárás. Mint fogalmazott, mindig a képességeinek megfelelően, mindent beleadva játszik, így nem érzi a rajta lévő nyomást. Bár a tornán eddig csak egyszer, a szaúdiak elleni csoportmérkőzésen volt eredményes, nem aggódik a gólszerzés miatt.
Nem aggódom, hogy szerzek-e gólt vagy sem, bár egy ilyen mérkőzésen mindig különleges gólt lőni. Ez egy igazi kihívás, aminek állok elébe, mert ezért jöttem
- mondta a fiatal szélső. Yamal hozzátette: a legfontosabbnak azt tartja, hogy csapata még harcban áll az aranyéremért, és bár különleges élmény lenne gólt szereznie, elsősorban magára a kihívásra összpontosít.
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Yamal megerősítette korábbi nyilatkozatát, mely szerint Európa-bajnoki címvédőként egyetlen ellenféltől, így a kiváló formában lévő franciáktól sem tartanak. Úgy véli, a várhatóan hullámzó mérkőzést a magas színvonalú spanyol keret képes lesz kontrollálni, a francia csapat támadó játéka pedig akár még kedvezhet is az ő stílusuknak. Kritikusainak pedig röviden csak annyit üzent, hogy aki szerint nincs csúcsformában, az ne is várjon tőle semmit.
Luis de la Fuente szövetségi kapitány szintén kiállt fiatal játékosa mellett, és bízik benne, hogy Yamal nagy pillanata az elődöntőben vagy a fináléban jön majd el.
Lamine nagy napja még hátravan a vb-n, és nagyon remélem, hogy ez kedden lesz. Amennyiben nem, akkor majd a döntőben
- mondta de la Fuente.
A szakvezető egyúttal hárította a franciákat irányító, a torna után távozó Didier Deschamps kijelentését, miszerint a spanyolok lennének a párharc, illetve a világbajnokság esélyesei. De la Fuente szerint két nagyszerű együttes csap össze, így az esélylatolgatásnak nincs különösebb jelentősége.
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