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Asztalitenisz-ütők és fehér labda kék asztalon, pingpong
Sport

Újabb sportszövetség döntött: visszatérhetnek az orosz sportolók

Pénzcentrum
2026. július 13. 19:43

Az orosz sportolók már e hónap végén visszatérhetnek a nemzetközi vérkeringésbe, most az asztaliteniszben.

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Július 28-tól a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) teljes körűen engedélyezi az orosz sportolók részvételét a versenyein. A döntés azt követően született meg, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az összes korlátozás feloldását javasolta a sportági szövetségeknek.

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A NOB a múlt héten döntött az Orosz Olimpiai Bizottság tagságának visszaállításáról, és a tilalmak eltörlését szorgalmazta, ezt a javaslatot pedig az ITTF most átültette a saját szabályozásába. A NOB döntése ugyanakkor komoly ellenállásba ütközött a sportvilágban, erről itt írtunk:

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Az UEFA kész megakadályozni az orosz csapatok visszatérését a nemzetközi labdarúgásba, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ideiglenesen feloldotta az ország kizárását a nemzetközi versenyekről.

Az asztaliteniszezők világszövetsége az elmúlt időszakban már fokozatosan enyhített a szigoron. A 2023. augusztusi kongresszusukon még csak semlegesként hagyták jóvá az orosz sportolók indulását a szervezet égisze alá tartozó eseményeken. Ezt követően idén áprilisban további engedményt tettek a junior korosztálynak, amelynek tagjai számára már megengedték, hogy a nemzeti zászlójuk és himnuszuk használata mellett versenyezzenek.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
2 perce
A sportszövetségek mind Putyin-bérenc korrupt maffiabandák.
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