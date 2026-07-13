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Újabb sportszövetség döntött: visszatérhetnek az orosz sportolók
Az orosz sportolók már e hónap végén visszatérhetnek a nemzetközi vérkeringésbe, most az asztaliteniszben.
Július 28-tól a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) teljes körűen engedélyezi az orosz sportolók részvételét a versenyein. A döntés azt követően született meg, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az összes korlátozás feloldását javasolta a sportági szövetségeknek.
A NOB a múlt héten döntött az Orosz Olimpiai Bizottság tagságának visszaállításáról, és a tilalmak eltörlését szorgalmazta, ezt a javaslatot pedig az ITTF most átültette a saját szabályozásába. A NOB döntése ugyanakkor komoly ellenállásba ütközött a sportvilágban, erről itt írtunk:
Az asztaliteniszezők világszövetsége az elmúlt időszakban már fokozatosan enyhített a szigoron. A 2023. augusztusi kongresszusukon még csak semlegesként hagyták jóvá az orosz sportolók indulását a szervezet égisze alá tartozó eseményeken. Ezt követően idén áprilisban további engedményt tettek a junior korosztálynak, amelynek tagjai számára már megengedték, hogy a nemzeti zászlójuk és himnuszuk használata mellett versenyezzenek.
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