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Sport

Jelentkezett 25 milliójáért a magyar Tippmixkirály: íme, ez volt a vb legdurvább szelvénye

Pénzcentrum
2026. július 14. 11:13

A torna negyeddöntői történelmi forgalmi csúcsot hoztak a magyar sportfogadásban, miközben a játékosok figyelme már a Franciaország–Spanyolország és az Anglia–Argentína elődöntőkre irányul.

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Hivatalosan is jelentkezett közel 25 millió forintos nyereményéért a 2026-os labdarúgó-világbajnokság eddigi legsikeresebb hazai fogadója - ezt közölte a Szerencsejáték Zrt. A Pest vármegyei játékos egy hármas kötéssel 3527,50-es szorzót eltalálva nyert szelvényenként több mint 1,7 millió forintot. Mivel a tippsorát tizennégyszer is megjátszotta, az 500 forintos alaptétek összesen csaknem 25 millió forintos kifizetést eredményeztek.

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A rendkívüli nyeremény mellett a fogadási kedv is az egekbe szökött, a negyeddöntők alatt ugyanis a sportfogadások volumene minden korábbi világbajnoki rekordot megdöntött, így a Tippmix és a Tippmixpro is történelmi csúcsot regisztrált. A játékosok dolgát megkönnyítette, hogy a spanyol és a francia válogatott a papírformának megfelelően győzött a rendes játékidőben, míg az angolok és az argentinok hosszabbítás után harcolták ki a továbbjutást.

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A torna ma este a francia–spanyol elődöntővel folytatódik, amelyen a fogadók többsége szoros küzdelmet vár. A beérkezett tippek csaknem fele döntetlent jósol a rendes játékidőben, míg 40 százalékuk francia, és mindössze 11 százalékuk spanyol győzelemre számít. Sokan számolnak a hosszabbítás vagy a büntetőpárbaj lehetőségével is, a legnépszerűbb pontos eredmények között pedig a gólgazdag, így az 1–1-es, 2–2-es vagy akár a 3–3-as döntetlenek is szerepelnek. A gólszerzők piacán a legnagyobb sztárok, köztük Kylian Mbappé, Lamine Yamal és Ousmane Dembélé a legkeresettebbek.

FIFA Világbajnokság
Franciaország
Spanyolország
2026. július 14. kedd 21:00
|
AT&T Stadium, Arlington
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
Egymás elleni statisztika: 11 meccs
Győzelem
  Franciaország: 3 (27.3%)
  Spanyolország: 7 (63.6%)
  Döntetlen: 1 (9.1%)
Gólok
  Franciaország: 12
  Spanyolország: 18
Gólkülönbség: -6
Hazai győzelem
  Franciaország: 1
  Spanyolország: 4
Vendéggyőzelem
  Franciaország: 2
  Spanyolország: 3
Adatlap létrehozva: 2026.07.14.

A másik ágon Anglia és Argentína küzd a döntőbe jutásért, ahol a fogadók még inkább a döntetlen felé hajlanak, a feltett tétek 51 százaléka ugyanis döntetlent vár a rendes játékidőben. Argentína győzelmére a tippek 29, míg az angolok sikerére mindössze 20 százalék érkezett. Ebben a párosításban is rendkívül népszerű az 1–1-es végeredmény és a büntetőpárbaj lehetősége. A gólszerzők közül Lionel Messi, Harry Kane és Jude Bellingham áll az érdeklődés középpontjában, de sokan számítanak Bellingham vagy Messi duplázására is.

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A végső győztesre leadott fogadások alapján a játékosok a francia válogatottat tartják a legesélyesebbnek, akiket a spanyolok és az argentinok követnek a sorban. A finálé párosítását illetően az Argentína–Franciaország és az Anglia–Franciaország felállás bizonyul a legnépszerűbbnek. 

A norvég csapat kiesésével a gólkirályi cím várományosainak listája is átalakult, jelenleg Lionel Messi és Kylian Mbappé áll az élen, akiket Harry Kane és Mikel Oyarzabal követ. Az elődöntőkre a hagyományos fogadási lehetőségek mellett már számos speciális piac is elérhető, így a játékosok tippelhetnek többek között a várható gólok számára, a szabálytalanságokra, a lesekre és a bedobásokra, vagy akár az első találat megszerzésének módjára is.
Címlapkép: Getty Images
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