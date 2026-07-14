A sportolónál 2024-ben diagnosztizáltak rosszindulatú pajzsmirigydaganatot, aki ezt követően két műtéten és komoly elszigeteltséggel járó izotópkezeléseken esett át.
Jelentkezett 25 milliójáért a magyar Tippmixkirály: íme, ez volt a vb legdurvább szelvénye
A torna negyeddöntői történelmi forgalmi csúcsot hoztak a magyar sportfogadásban, miközben a játékosok figyelme már a Franciaország–Spanyolország és az Anglia–Argentína elődöntőkre irányul.
Hivatalosan is jelentkezett közel 25 millió forintos nyereményéért a 2026-os labdarúgó-világbajnokság eddigi legsikeresebb hazai fogadója - ezt közölte a Szerencsejáték Zrt. A Pest vármegyei játékos egy hármas kötéssel 3527,50-es szorzót eltalálva nyert szelvényenként több mint 1,7 millió forintot. Mivel a tippsorát tizennégyszer is megjátszotta, az 500 forintos alaptétek összesen csaknem 25 millió forintos kifizetést eredményeztek.
A rendkívüli nyeremény mellett a fogadási kedv is az egekbe szökött, a negyeddöntők alatt ugyanis a sportfogadások volumene minden korábbi világbajnoki rekordot megdöntött, így a Tippmix és a Tippmixpro is történelmi csúcsot regisztrált. A játékosok dolgát megkönnyítette, hogy a spanyol és a francia válogatott a papírformának megfelelően győzött a rendes játékidőben, míg az angolok és az argentinok hosszabbítás után harcolták ki a továbbjutást.
A torna ma este a francia–spanyol elődöntővel folytatódik, amelyen a fogadók többsége szoros küzdelmet vár. A beérkezett tippek csaknem fele döntetlent jósol a rendes játékidőben, míg 40 százalékuk francia, és mindössze 11 százalékuk spanyol győzelemre számít. Sokan számolnak a hosszabbítás vagy a büntetőpárbaj lehetőségével is, a legnépszerűbb pontos eredmények között pedig a gólgazdag, így az 1–1-es, 2–2-es vagy akár a 3–3-as döntetlenek is szerepelnek. A gólszerzők piacán a legnagyobb sztárok, köztük Kylian Mbappé, Lamine Yamal és Ousmane Dembélé a legkeresettebbek.
A másik ágon Anglia és Argentína küzd a döntőbe jutásért, ahol a fogadók még inkább a döntetlen felé hajlanak, a feltett tétek 51 százaléka ugyanis döntetlent vár a rendes játékidőben. Argentína győzelmére a tippek 29, míg az angolok sikerére mindössze 20 százalék érkezett. Ebben a párosításban is rendkívül népszerű az 1–1-es végeredmény és a büntetőpárbaj lehetősége. A gólszerzők közül Lionel Messi, Harry Kane és Jude Bellingham áll az érdeklődés középpontjában, de sokan számítanak Bellingham vagy Messi duplázására is.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A végső győztesre leadott fogadások alapján a játékosok a francia válogatottat tartják a legesélyesebbnek, akiket a spanyolok és az argentinok követnek a sorban. A finálé párosítását illetően az Argentína–Franciaország és az Anglia–Franciaország felállás bizonyul a legnépszerűbbnek.
A norvég csapat kiesésével a gólkirályi cím várományosainak listája is átalakult, jelenleg Lionel Messi és Kylian Mbappé áll az élen, akiket Harry Kane és Mikel Oyarzabal követ. Az elődöntőkre a hagyományos fogadási lehetőségek mellett már számos speciális piac is elérhető, így a játékosok tippelhetnek többek között a várható gólok számára, a szabálytalanságokra, a lesekre és a bedobásokra, vagy akár az első találat megszerzésének módjára is.
A UFC ír fenegyereke öt év után lépett újra oktagonba, de nem tartott sokáig a mérkőzés.
Az Audi célja, hogy 2030-ra a világbajnoki címért harcolhasson a Forma–1-ben – jelentette ki Mattia Binotto.
Ez mindössze a harmadik alkalom a világbajnokságok történetében, hogy kizárólag korábbi győztesek alkotják az elődöntő mezőnyét, amire korábban csak 1970-ben és 1990-ben volt példa.
Még mindig a fejlesztések miatt áll a bál az F1-ben: Alonso és Verstappen is kifakadtak a Belga Nagydíj előtt
Fernando Alonso figyelmeztetése szerint a versenyzők a kör nagy részében lemerült akkumulátorral autózhatnak, így esetenként kisebb teljesítmény áll majd rendelkezésükre, mint a Formula–2-ben.
Az egykori labdarúgó, Diego Forlán egyelőre a jövő év elejéig irányítja egyszerre a felnőtt, valamint az U20-as férfiválogatottat is.
Asztalra vág a négyszeres Tour-győztes bringakirály: korábbi rajtot akar, elege van a hőségben tekerésből
Tadej Pogacar szerint el kellene gondolkodni a reggeli rajton, ugyanis nonszensz, hogy tartós hőhullámok közepette szenved az egész mezőny.
Infantino elmondta, bízik abban, hogy a vasárnapi döntőt követően Donald Trump amerikai elnökkel közösen adhatja át a győztesnek járó trófeát.
Forma-1 Belga Nagydíj 2026: itt van minden tudnivaló, az edzés és a rajt kezdése Spa-Francorchamps helyszínen
A nyári szünet előtt az utolsó előtti futam következik a Forma-1 2026-os világbajnokságán: a mezőny a legendás spa-i versenypályán méri össze tudását, mielőtt a 41....
A túrázó július 9-én indult el az észak-szlovéniai, az osztrák határ közelében fekvő Jezerskóból a Ceska koca menedékház felé.
A hőhullámok mindig is hozzátartoztak a Tour de France-hoz, ám a mai szélsőséges meleg már az emberi tűrőképesség határáig hajszolja a versenyzőket.
A férfi és a női egyes győztesei egyaránt 3,6 millió fonttal gazdagodnak, de még az első fordulóban kieső játékosok is kiemelkedő, a brit átlagfizetés dupláját...
Létfontosságú, hogy megmaradjon valamekkora állami támogatás a hazai tornasportban akkor is, ha a finanszírozási rendszert most átalakítják - mondja Berki Krisztián.
Tudtuk, csak nem sejtettük: ilyen hatással van a focivébé a lelki egészségünkre, meglepő dolgokat mondott a szakember
A közösségi élmény, a csapatunk jó szereplése is mind jó hatással van a mentális állapotunkra, aminek hosszú távú eredményei is lehetnek.
Itt a friss foci vb góllövő lista: legalább két játékosnak van esélye megdönteni Messi és Mbappé rekordját
A vb góllövő lista élén jelenleg Messi és Mbappé áll, de több játékos ott lohol a sarkukban.
A fűcsomó mellé egy pendrive is jár majd.
A norvégok előretörése a fogadói várakozásokban is megmutatkozik.
Gyökeresen változhat meg a sportfinanszírozás: elfogadta a parlament a reformtervet, független elit sportügynökség jöhet létre Németországban
A Bundestag 561 igen és 43 nem szavazattal határozott arról, hogy a minél eredményesebb nemzetközi szereplés érdekében reformokat hozzanak.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.