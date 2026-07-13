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Most érkezett: máris megvan a vébén megbukott válogatott új kapitánya, legendát neveztek ki
Az egykori labdarúgó, Diego Forlán egyelőre a jövő év elejéig irányítja egyszerre a felnőtt, valamint az U20-as férfiválogatottat is.
A kudarcba fulladt vb-szereplést követően az Uruguayi Labdarúgó-szövetség a jövő év elejéig Diego Forlánt nevezte ki a felnőtt és az U20-as csapat szövetségi kapitányává. A kinevezést Ignacio Alonso, a szövetség elnöke jelentette be vasárnap este.
A 112-szeres egykori válogatott játékos Marcelo Bielsát váltja a kispadon. Az előző szakvezető irányításával a felnőtt-válogatott már a csoportkörben búcsúzott a jelenleg is zajló világbajnokságtól, miután Szaúd-Arábiával és a Zöld-foki Köztársasággal döntetlent játszott, Spanyolországtól pedig kikapott, így mindössze két pontot szerezve a harmadik helyen zárt.
Forlán megbízatása a jövő év elejéig szól. Ez idő alatt hat felkészülési mérkőzésen irányítja majd a felnőtt együttest, ősszel pedig az U20-as csapattal vesz részt a januári, azerbajdzsáni és üzbegisztáni korosztályos világbajnokság dél-amerikai selejtezőin.
A most 47 éves egykori csatár játékosként három világbajnokságon képviselte hazáját. A 2010-es dél-afrikai tornán negyedik helyen végzett a válogatottal, ráadásul megválasztották a torna legjobb játékosának, egy évvel később pedig a Copa Américán is diadalmaskodott. Klubkarrierje során szintén jelentős sikereket ért el, hiszen a Manchester Uniteddel angol bajnokságot, FA-kupát és Szuperkupát, az Atlético Madriddal pedig Európa-ligát nyert.
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