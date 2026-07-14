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Még saját elnökük is belerúgott a leszerepelt brazil válogatottba: "ez szégyenteljes!"

Pénzcentrum
2026. július 14. 14:53

A brazil elnök szégyenletesnek nevezte, hogy a stábtagok mellett csak egyetlen játékos tért vissza az országba a kiesés után.

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Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök egy São Paulo állambeli technológiai intézetben tett látogatása során bírálta a nemzeti labdarúgó-válogatott játékosait, amiért a világbajnoki kiesést követően szinte senki sem utazott haza a csapat különgépével.

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Az államfő hétfőn vett részt egy robotikai fejlesztéseket bemutató rendezvényen. Itt egy olyan robotot is megtekintett, amely üzenetet küldött Carlo Ancelottinak, a válogatott szövetségi kapitányának, ami jó alkalmat teremtett az elnöknek arra, hogy szóba hozza a csapat hazatérését.

Sok emberrel ment ki, és egyedül jött vissza. Szinte senki sem szállt fel a válogatott gépére, ami kész szégyen. Csak egyetlen játékos ült fel a repülőre, a többiek mind kint maradtak. Ha nyertek volna, most mindenki ott táncolna

– fogalmazott az elnök.

Brazília
Brazil
Piaci érték: 928,20M €
Edző: Carlo Ancelotti
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.07.14.

Lula arra utalt, hogy a keretből egyedül a Flamengo védője, Danilo tért vissza a szövetség gépével, amely a Norvégia elleni vereség után három nappal, szerda hajnalban érkezett meg Rio de Janeiróba. Rajta kívül csak a stáb tagjai - köztük Ancelotti - valamint a delegáció néhány képviselője utazott a fedélzeten.

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A Globo értesülései szerint a közös utazás nem volt kötelező, így a csapat többi tagja közvetlenül az Egyesült Államokból indult tovább. Többen nyaralni mentek, míg mások a klubjaik székhelyére tértek vissza. Danilo mellett ugyanakkor hat másik labdarúgó is brazil klubokban játszik, köztük három csapattársa a Flamengóból, Léo Pereira, Lucas Paquetá és Alex Sandro, valamint a Santos csatára, Neymar Jr.

Az államfő végül tréfásan megjegyezte, hogy a bemutatón látott robot akár a válogatottban is megállná a helyét, miután ígéretet tett arra, hogy a brazil fejlesztési bank (BNDES) segítségével finanszíroz egy tudományos versenyt az intézményben. Egyébként nem Lula elnök az egyetlen, aki Ancelottinak beszólt a kiesés óta: néhány napja a játékosként 1994-ben világbajnok legenda, Romárió jelentette ki, hogy Ancelottit szerinte bíróság elé kellene állítani. Erről itt írtunk:

Nem kertelt a brazil legenda, nagyon kiakadt a kiesés után: Ancelottit bíróság elé kell rángatni!
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Nem kertelt a brazil legenda, nagyon kiakadt a kiesés után: "Ancelottit bíróság elé kell rángatni!"
A korábbi kiváló támadó, a korábbi világbajnok Romário nem finomkodott, szerinte Carlo Ancelottinak semmi keresnivalója sincs a nemzeti csapat kispadján.
Címlapkép: Getty Images
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