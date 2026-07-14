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Sport

Gyanúsítottként hallgatták ki a Fradi sztárját: vallomást tett a rendőrségen, erről szól az ügy

Pénzcentrum
2026. július 14. 16:22

Gróf Dávid ügyvédje megerősítette a gyanúsítás tényét, és jelezte, hogy jogi lépéseket tesznek ügyfelük tisztázása érdekében.

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A rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki Gróf Dávidot, a Ferencváros korábbi kapusát a tavaly októberi újpesti derbin történt incidens miatt. A hatóság garázdaság vétsége miatt nyomoz, miután a futballista a mérkőzésen fellökött egy labdaszedő fiút.

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A Blikk információi szerint a labdarúgónak kedden kellett megjelennie a IV. kerületi rendőrkapitányságon, hogy vallomást tegyen. Védője, dr. Nagy Péter elmondta, hogy minden szükséges jogi eszközt igénybe vesznek a helyzet rendezésére.

Az eset a tavaly októberi Újpest–Ferencváros derbi hosszabbításában történt. A feszült pillanatokban Gróf Dávid fellökött egy labdaszedő fiút, amiért a játékvezető azonnali piros lappal kiállította. A Magyar Labdarúgó-szövetség az incidenst követően négy mérkőzésre tiltotta el a sportolót. A kapus később nyilvánosan bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy a játék hevében, akaratlanul cselekedett.

Bár kezdetben arról szóltak a hírek, hogy a labdaszedő családja nem kíván feljelentést tenni, a Budapesti Rendőr-főkapitányság január végén hivatalból mégis nyomozást indított garázdaság vétsége miatt a körülmények tisztázására. Áprilisban a hatóság még úgy tájékoztatott, hogy a vizsgálat folyamatban van, és gyanúsítottként addig senkit sem hallgattak ki. A folyamat mostanra jutott el a játékos keddi beidézéséig.

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címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
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