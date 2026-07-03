Megint kifakadtak az F1-pilóták a szabályok miatt: tényleg szörnyű futam vár rájuk a hétvégén?

Lewis Hamilton szerint az idei új Forma–1-es versenyautók alapjaiban változtatják meg a silverstone-i pálya karakterét a Brit Nagydíj hétvégéjén. A rendkívül gyors kanyarjairól ismert aszfaltcsík komoly kihívás elé állítja a pilótákat, mivel a hosszú egyenesek és a kevés féktáv miatt a hibrid rendszerekből kifogy az energia, így a kulcsfontosságú szakaszokon a járművek alig több mint félgőzzel haladnak majd - írta a BBC Sport.

A jelenlegi erőforrások teljesítménye közel fele-fele arányban oszlik meg a belső égésű motor és az elektromos hajtás között, így az elektromos rendszer 350 kW-ot (körülbelül 470 lóerőt), míg a hagyományos motor valamivel több mint 400 kW-ot biztosít. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a leggyorsabb szakaszok végére az akkumulátorok teljesen lemerülnek, így a versenyautók kizárólag a belső égésű motor teljesítményére támaszkodhatnak.

Hamilton rávilágított, hogy az olyan ikonikus kanyarokban, mint a Copse vagy a Becketts, a versenyautók már az energia-visszanyerő fázisban fognak futni.

Ez egy példátlan hétvége a teljesítményleadás szempontjából. Minden versenyző arról beszél, milyen gyenge lesz a teljesítmény

– mondta a Ferrari pilótája, aki szerint csapata hátránya a Mercedeshez képest akár a kétszerese is lehet az előző, ausztriai futamon tapasztaltnak.

Hasonló véleményen van Fernando Alonso is, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a hibrid rásegítés nélkül az idei modellek lényegesen kisebb teljesítményre képesek, mint a tavalyiak, sőt, még a Forma–2-es autóknál is gyengébbek lehetnek. Egyetértés helyett azonban az osztrák futam győztese, George Russell a helyzet pozitív oldalát emelte ki. Szerinte a korlátozott energiagazdálkodást igénylő pályák izgalmasabb versenyzést hozhatnak, és a szurkolók többsége valószínűleg észre sem veszi majd a különbséget.

Russell ugyanakkor bírálta a nemzetközi szövetség döntését, amellyel biztonsági okokból megtiltotta a csökkentett légellenállású üzemmód használatát az első és a harmadik kanyar, valamint a Copse és a Becketts közötti szakaszokon. Ebben az üzemmódban a szárnyak állításával mérsékelnék a légellenállást az egyenesekben. A csütörtöki egyeztetésen a tizenegy csapatból öt szavazott a módosítás ellen. A Forma–1 vezetése mindenesetre már elhatározta, hogy a probléma enyhítése érdekében a következő két szezonban megváltoztatja a belső égésű és az elektromos teljesítmény arányát.

A hétvége másik vitatott témája a vasárnapi pilótaparádé volt, amelyet idén egyenként 28 ezer Lego-kockából épített kisautókkal bonyolítanak le, így minden versenyző külön járművet kap. Hamilton eleinte tréfásan megjegyezte, hogy nem vesz részt az eseményen, mivel szerinte ez a hétvége legveszélyesebb része, bár a Ferrari később megerősítette a részvételét.

Max Verstappen lényegesen szigorúbban fogalmazott erről: szerinte a Forma–1-es pilótáknak nem kellene "gyerekként és bohócként" egymásba rohanniuk, és sokkal professzionálisabb megoldásnak tartaná a hagyományos, közös kamionos felvonulást. A Brit Nagydíjról korábban minden fontos tudnivalót összeszedtünk, ezt a cikket itt olvashatod el újra:

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA