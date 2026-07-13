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Sport

Megint jósolt a szuperszámítógép: szerinte ez a csapat nyeri a vébét, eddig minden bejött neki

Pénzcentrum
2026. július 13. 13:50

Ez mindössze a harmadik alkalom a világbajnokságok történetében, hogy kizárólag korábbi győztesek alkotják az elődöntő mezőnyét, amire korábban csak 1970-ben és 1990-ben volt példa - közölte az Opta Analyst.

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A 2026-os labdarúgó-világbajnokság az elődöntőkhöz érkezett, és az Opta szuperszámítógépének számításai szerint Franciaország a legesélyesebb a végső győzelemre. A gép előrejelzése eddig hibátlannak bizonyult, hiszen a torna kezdetén leginkább várt négy csapat, azaz Franciaország, Spanyolország, Anglia és Argentína egyaránt bejutott a legjobb négy közé.

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Az Opta huszonötezerszer lefuttatott szimulációja alapján a franciák a legfőbb esélyesek, hiszen az elemzések szerint harmincnégy százalékos eséllyel hódítják el a trófeát, és 57,7 százalékos valószínűséggel jutnak túl Spanyolországon, amivel sorozatban harmadszor kerülnének a döntőbe.

A negyeddöntők rendkívül szoros küzdelmeket hoztak. Franciaország felülmúlta Marokkót, míg Spanyolországot a csereként beálló Mikel Merino újabb késői találata juttatta tovább Belgium ellen. Anglia Jude Bellingham vezérletével fordított Norvégiával szemben, Argentína pedig nagy nehezen feltörte a tíz emberrel is szívósan védekező svájci védelmet.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
9
2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
8
2.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
8
3.
Erling Haaland
(Norvégia)
7
4.
Jude Bellingham
(Anglia)
6
5.
Harry Kane
(Anglia)
6
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.07.13.

 

Kylian Mbappé nyolc góllal vezeti a torna góllövőlistáját, holtversenyben Lionel Messivel, míg a francia csapatból Ousmane Dembélé öt találattal járult hozzá a sikerekhez. Didier Deschamps a Marokkó elleni 2–0-s győzelemmel megszerezte huszadik világbajnoki diadalát, amivel egyedüli rekorder. A Spanyolország elleni elődöntő ráadásul már a huszonhatodik mérkőzése lesz a nemzeti csapat kispadján, ami szintén új csúcsot jelent a visszavonulása előtti utolsó tornáján.

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A spanyol válogatott ennek ellenére a második legesélyesebb csapat 23,4 százalékkal, míg a döntőbe kerülésük valószínűsége 42,3 százalék. Luis de la Fuente együttese a Belgium elleni negyeddöntőben kapta az első gólját a tornán, amivel megszakadt a 649 perces kapott gól nélküli sorozatuk, ám Merino ismét csereként beállva döntötte el a találkozót. A spanyolok immár harminchat mérkőzés óta veretlenek, ami a nemzeti csapat történetének leghosszabb ilyen szériája.

A másik ágon Anglia és Argentína mérkőzik meg egymással, erre a párharcra a világbajnokságokon 2002 óta nem volt példa. Az angolok a harmadik legesélyesebbként, 21,9 százalékkal várják a folytatást, a döntőbe jutási esélyüket pedig 50,9 százalékra teszik. A háromoroszlánosok játéka eddig nem volt igazán meggyőző, a Norvégia elleni fordítást is elsősorban Jude Bellinghamnek köszönhetik. Ő az első játékos Diego Maradona 1986-os remeklése óta, aki egymást követő kieséses mérkőzéseken is duplázni tudott ugyanazon a világbajnokságon.

A címvédő argentin válogatott a négy csapat közül a legkevésbé esélyes a végső győzelemre 20,6 százalékkal, az elődöntő pedig gyakorlatilag fej vagy írásnak ígérkezik, hiszen 49,1 százalékos eséllyel múlják felül Angliát. A Svájc elleni 3–1-es, hosszabbításos győzelem alkalmával Lionel Messit először sikerült semlegesíteni a tornán, ám Alexis Mac Allister fejese, valamint Julián Álvarez és Lautaro Martínez góljai végül eldöntötték a mérkőzést. Ez volt Argentína rekordot jelentő tizenharmadik hosszabbításos világbajnoki összecsapása, amelyek közül tizenegyet meg is nyertek.
Címlapkép: Getty Images
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