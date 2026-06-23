Nem várt titok a Ferrari pilótájáról: elárulta Leclerc, hogyan készül a versenyzés utáni életre

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője szerint a Forma–1-en kívüli üzleti vállalkozásai pilótaként is nyitottabbá teszik, ugyanakkor leszögezte, hogy a világbajnoki cím megszerzése továbbra is az egyetlen és legfőbb célja - tudósított a motorsport.com.

Míg sok pilóta csak a visszavonulása után kezd üzleti karrierbe, a Ferrari pilótája, Charles Leclerc már az aktív pályafutása alatt elkezdett cégekbe fektetni, és saját projekteket épít a motorsporton kívül.

Az alvástechnológiával foglalkozó Eight Sleep márkának – ebbe is befektetett – adott interjúban a 28 éves versenyző elmondta, hogy idejének 99 százalékát továbbra is a versenyzésnek szenteli, és ez a pályafutása végéig így is marad.

Az egyetlen ambícióm most nyilvánvalóan az, hogy világbajnok legyek. Mindig erről álmodtam, és mindig ezért dolgoztam

– fogalmazott Leclerc. Az üzleti tevékenységek iránti érdeklődését elmondása szerint a kreativitás és az emberekkel való közös munka öröme hajtja. Különösen azt élvezi, amikor egy csapat együtt dolgozik egy elképzelés megvalósításáért, ami szerinte nagyban hasonlít a Forma–1-es csapatmunkához.

Leclerc úgy véli, hogy a gokartpályákon töltött gyermekkora alapozta meg a kiváló kapcsolatteremtő képességét. Három és fél évesen kezdett gokartozni, és már kisgyerekként felnőtt szakemberekkel, szerelőkkel és mérnökökkel kellett együttműködnie.

Megtanultam, hogyan kell bánni az emberekkel, hogyan értsem meg őket, hogyan legyek érzékeny a megérzéseikre, és miként használjam a megfelelő szavakat a megfelelő pillanatban

– emlékezett vissza.

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A Ferrari versenyzője hozzátette, hogy a különböző üzleti környezetekben szerzett tapasztalatok, valamint a sokféle hátterű és érdeklődésű emberrel való közös munka jelentősen tágították a látókörét.

Ez egyértelműen nyitottabbá tett, ami a pályán is a segítségemre van

– fogalmazott Leclerc, aki jelenleg az Osztrák Nagydíjra készül a csapatával. Az Osztrák Nagydíj minden fontos tudnivalóját összegyűjtöttük ebben az alábbi cikkben, így megfelelően felkészülhetsz a versenyhétvégére:

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA