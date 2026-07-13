Itt a bejelentés: gombokért vesz világsztárt a United, megy a fogcsikorgatás Birminghamben

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A Manchester United aktiválta az Aston Villa belga válogatott középpályása, Youri Tielemans szerződésében szereplő 35 millió fontos kivásárlási záradékot. Bár a birminghami klub nem szívesen válna meg kulcsjátékosától, és új megállapodást is ajánlott neki, a záradék aktiválásával a manchesteriek saját kezükbe vették az irányítást, és a tárgyalások már gyors ütemben haladnak a felek között - írta a Daily Mail.
A Manchester United aktiválta az Aston Villa belga válogatott középpályása, Youri Tielemans szerződésében szereplő 35 millió fontos kivásárlási záradékot. A 29 éves Tielemans a világbajnokságon a negyeddöntőig menetelt a belga válogatottal, a spanyolok elleni, 2–1-es vereséggel végződő mérkőzést azonban sérülés miatt ki kellett hagynia. A kiváló játékintelligenciájú és passzkészségű középpályás három szezont töltött az Aston Villánál, azt megelőzően pedig négy és fél évig a Leicester City labdarúgója volt.
A Manchester United számára a középpálya megerősítése kulcskérdés ezen a nyáron. A klubtól négy idény után távozik Casemiro, míg Manuel Ugarte hosszabb időre kidőlt egy súlyos térdszalagsérülés miatt, amelyet az uruguayi válogatottban szenvedett el a világbajnokságon. A Vörös Ördögök emellett a Chelsea középpályásának, Andrej Santosnak a leigazolásán is dolgoznak egy 50 millió fontos üzlet keretében – a brazil légiós az előző szezonban kölcsönben nyújtott kiemelkedő teljesítményt a Strasbourg csapatánál.
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A nyár eddig nem alakult zökkenőmentesen a Manchester United számára, hiszen korábban lemaradtak az első számú kiszemeltjeikről. Elliot Anderson 116 millió fontért a Manchester Cityhez, míg Mateus Fernandes 85 millió fontért a Tottenham Hotspurhöz szerződött. Az Atalanta középpályásáért, Édersonért folytatott tárgyalások az orvosi vizsgálatok során felmerülő problémák miatt akadtak meg, bár ez az üzlet még újraéledhet.
Tielemans megszerzése a komoly Premier League- és európai tapasztalata révén jelentős erősítést jelentene a Unitednek. Ugyanakkor a belga játékos szerződtetése némileg eltér a klub utóbbi időben követett átigazolási politikájától, hiszen tavaly nyáron a felnőtt keretbe érkező összes új igazolásuk 22 és 26 év közötti volt.
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Az Aston Villa rendkívül szigorú gazdálkodásra kényszerül az UEFA pénzügyi fair play szabályai miatt, ami azt jelenti, hogy a kiadásaikat egyensúlyozniuk kell a bevételeikkel. A klub ráadásul története egyik legnagyobb igazolására készül, a svájci Johan Manzambiért közel 60 millió fontot fizetnének, ezt a kiadást azonban eladásokból kell fedezniük. Ebben nyújthat segítséget Tielemans távozása, valamint a Paris Saint-Germain által csábított Lucas Digne értékesítése is. Tielemans eladása ráadásul teljes egészében tiszta nyereségként könyvelhető el a birminghamiek mérlegében, mivel korábban ingyen igazolták le.
Amennyit javít a klub pénzügyi helyzetén a belga játékos értékesítése, annyira nehéz helyzetbe hozhatja a szakmai stábot, ugyanis a Villa középpályája rendkívül foghíjassá válhat. Amadou Onana keresztszalag-szakadást szenvedett a világbajnokságon, míg Boubacar Kamara még mindig a januári térdsérüléséből lábadozik. Unai Emery vezetőedző eredetileg a támadósort szerette volna megerősíteni a nyáron, ám a kialakult helyzetben kénytelen lehet a középpálya átszervezésére összpontosítani.
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