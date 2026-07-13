2026. július 13. hétfő Jenő
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, Anglia - 2016. február 28: Az Old Trafford labdarúgó-stadion keleti lelátója, a Manchester United otthona. A 75 957 néző befogadására alkalmas Old Trafford a Wembley Stadion után a második legnagyobb befogadóképességű angol
Sport

Itt a bejelentés: gombokért vesz világsztárt a United, megy a fogcsikorgatás Birminghamben

Pénzcentrum
2026. július 13. 17:22

A Manchester United aktiválta az Aston Villa belga válogatott középpályása, Youri Tielemans szerződésében szereplő 35 millió fontos kivásárlási záradékot. Bár a birminghami klub nem szívesen válna meg kulcsjátékosától, és új megállapodást is ajánlott neki, a záradék aktiválásával a manchesteriek saját kezükbe vették az irányítást, és a tárgyalások már gyors ütemben haladnak a felek között - írta a Daily Mail.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Manchester United aktiválta az Aston Villa belga válogatott középpályása, Youri Tielemans szerződésében szereplő 35 millió fontos kivásárlási záradékot. A 29 éves Tielemans a világbajnokságon a negyeddöntőig menetelt a belga válogatottal, a spanyolok elleni, 2–1-es vereséggel végződő mérkőzést azonban sérülés miatt ki kellett hagynia. A kiváló játékintelligenciájú és passzkészségű középpályás három szezont töltött az Aston Villánál, azt megelőzően pedig négy és fél évig a Leicester City labdarúgója volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Manchester United számára a középpálya megerősítése kulcskérdés ezen a nyáron. A klubtól négy idény után távozik Casemiro, míg Manuel Ugarte hosszabb időre kidőlt egy súlyos térdszalagsérülés miatt, amelyet az uruguayi válogatottban szenvedett el a világbajnokságon. A Vörös Ördögök emellett a Chelsea középpályásának, Andrej Santosnak a leigazolásán is dolgoznak egy 50 millió fontos üzlet keretében – a brazil légiós az előző szezonban kölcsönben nyújtott kiemelkedő teljesítményt a Strasbourg csapatánál.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 802,35M
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #3
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Manchester City
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Manchester United
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Aston Villa
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatlap létrehozva: 2026.07.13.

A nyár eddig nem alakult zökkenőmentesen a Manchester United számára, hiszen korábban lemaradtak az első számú kiszemeltjeikről. Elliot Anderson 116 millió fontért a Manchester Cityhez, míg Mateus Fernandes 85 millió fontért a Tottenham Hotspurhöz szerződött. Az Atalanta középpályásáért, Édersonért folytatott tárgyalások az orvosi vizsgálatok során felmerülő problémák miatt akadtak meg, bár ez az üzlet még újraéledhet.

Tielemans megszerzése a komoly Premier League- és európai tapasztalata révén jelentős erősítést jelentene a Unitednek. Ugyanakkor a belga játékos szerződtetése némileg eltér a klub utóbbi időben követett átigazolási politikájától, hiszen tavaly nyáron a felnőtt keretbe érkező összes új igazolásuk 22 és 26 év közötti volt.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Aston Villa rendkívül szigorú gazdálkodásra kényszerül az UEFA pénzügyi fair play szabályai miatt, ami azt jelenti, hogy a kiadásaikat egyensúlyozniuk kell a bevételeikkel. A klub ráadásul története egyik legnagyobb igazolására készül, a svájci Johan Manzambiért közel 60 millió fontot fizetnének, ezt a kiadást azonban eladásokból kell fedezniük. Ebben nyújthat segítséget Tielemans távozása, valamint a Paris Saint-Germain által csábított Lucas Digne értékesítése is. Tielemans eladása ráadásul teljes egészében tiszta nyereségként könyvelhető el a birminghamiek mérlegében, mivel korábban ingyen igazolták le.

Amennyit javít a klub pénzügyi helyzetén a belga játékos értékesítése, annyira nehéz helyzetbe hozhatja a szakmai stábot, ugyanis a Villa középpályája rendkívül foghíjassá válhat. Amadou Onana keresztszalag-szakadást szenvedett a világbajnokságon, míg Boubacar Kamara még mindig a januári térdsérüléséből lábadozik. Unai Emery vezetőedző eredetileg a támadósort szerette volna megerősíteni a nyáron, ám a kialakult helyzetben kénytelen lehet a középpálya átszervezésére összpontosítani.
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #sérülés #manchester united #premier league #átigazolási szezon #átigazolás #átigazolási hírek #angol foci #angol bajnokság #aston villa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:22
17:15
17:01
16:42
16:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 12.
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2026. július 13.
Milliókat bukhat, aki rosszul választ: ezek a legjobb lakáshitelek azoknak, akiknek nem játszik az Otthon Start
2026. július 13.
Újabb balatoni strandvárosban jöhet a fizetős parkolás: ezért akar szigorítani az önkormányzat
2026. július 13.
Megállíthatatlan Magyarország új kedvenc autója: elképesztő, ami a kereskedésekben zajlik 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 13. hétfő
Jenő
29. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2
1 hete
Sokkoló üzlet készülhet Liverpoolban: egyik legjobbjukat engedik el a Vörösök?
3
1 napja
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
4
1 hete
Újra életjelet adott Klein Dávid: így áll most a pakisztáni nyolcezres csúcs meghódítása
5
1 hete
Perceken múlt az olimpiai bajnok élete: allergiás sokkot kapott egy étteremben - részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
VIBER
az MNB által működtetett Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer, mely a banki nyitva tartási idő egy részében sokkal magasabb díjért cserébe gyors akár másodpercek alatti, de mindenképpen egy napon belüli átutalást kínál. VIBER alapvetően a sürgős, nagy összegű, főként üzleti célú átutalások teljesítésére szolgál

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 16:01
Milliókat bukhat, aki rosszul választ: ezek a legjobb lakáshitelek azoknak, akiknek nem játszik az Otthon Start
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 13:41
Lebontanák a Balaton ikonikus beton védvonalát: minden strandot érint a dózerolás
Agrárszektor  |  2026. július 13. 16:31
Megváltoztak a fogyasztói igények: ezek a sörök tarolnak Magyarországon