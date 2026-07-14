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Sport

Megszólalt végre Szoboszlaiék új edzője: ez a terve a Liverpool kispadján

Pénzcentrum
2026. július 14. 18:42

Andoni Iraolát hat nappal Arne Slot menesztése után nevezték ki a Liverpool új vezetőedzőjének, és a baszk szakember már a bemutatkozásán érzékeltette, hogy tisztában van a rá váró feladat nagyságával. A 44 éves edző azt ígérte, nem változtat a bevált módszerein, ugyanakkor tudja, hogy pályafutása eddigi legnagyobb megbízatásában bizonyítania kell - írta a The Guardian.

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Először beszélt a sajtónak Andoni Iraola, a Liverpool nemrégiben kinevezett vezetőedzője. A baszk szakember a bemutatkozó sajtótájékoztatón nyíltan beszélt arról, hogy soha korábban nem irányított még a Liverpoolhoz mérhető klubot. "Meg kell mutatnom, hogy idetartozom, és megvan a kellő szintem a Liverpool irányításához" – fogalmazott.

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Iraola pályafutása fokozatosan épült fel: a ciprusi AEK Larnacától indulva a spanyol élvonalon át jutott el a Premier League-ig, majd a Bournemouthnál elért sikerek – köztük a klub történetének első nemzetközi kupaszereplése – után érkezett az Anfieldre.

Bejelentették, végleges: Iraola lett a Liverpool vezetőedzője
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A Liverpool bejelentette, hogy a Bournemouth-tól távozott Andoni Iraola veszi át Arne Slot helyét a csapat kispadján.

Az edző elmondása szerint a tulajdonosok a tárgyalások során őszinték voltak vele, és jelezték, hogy nem minden tökéletes, több kulcsjátékost is pótolni kell majd, ráadásul sérülésekkel is számolniuk kell. Iraola ennek ellenére erős keretről beszélt, és arra készül, hogy a rendelkezésére álló játékoskeretből hozza ki a maximumot.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 979,50M €
Edző: Andoni Iraola
Jelenlegi helyezés: #5
English Premier League helyezése
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Liverpool
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6.
Bournemouth AFC
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Adatlap létrehozva: 2026.07.14.

Az új vezetőedzőnek a saját elmondása szerint legfontosabb célja a csapat és a szurkolók közötti kapcsolat helyreállítása. Energikus, dinamikus futballt szeretne látni, amellyel a Liverpool nyomás alatt tartja az ellenfeleit, és az Anfieldet rendkívül nehéz pályává teszi a vendégcsapatok számára.

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– mondta, hozzátéve, hogy ennek a lendületnek magából a csapatból kell kiindulnia.

Iraola kinevezésében kulcsszerepet játszó két vezető, Michael Edwards és Richard Hughes esetleges távozása sem aggasztja túlzottan a szakvezetőt. Szerinte ezek a kérdések inkább tulajdonosi szinten dőlnek el, ő maga pedig a saját, épp elég nagy feladatára összpontosít, azaz a felkészülésre és az átigazolási időszak sikeres lezárására.
Címlapkép: Getty Images
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