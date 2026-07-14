41 évesen halt meg a magyar triatlon állócsillaga: gyászol a magyar sport

A hazai triatlonsport kiemelkedő alakja, Flander Márton váratlanul és nagyon fiatalon távozott, halála lesújtotta a maygar sportközösséget.

Tragikus hirtelenséggel, negyvenegy éves korában elhunyt Flander Márton többszörös magyar bajnok, korosztályos Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes triatlonversenyző, edző.

Flander Márton 2002-ben kötelezte el magát a triatlon mellett. Az elmúlt több mint két évtizedben a legrövidebb sprinttávoktól a legkeményebb Ironman-versenyekig minden területen bizonyította tehetségét és kitartását, pályafutása során pedig az összes távon szerzett korosztályos vagy abszolút magyar bajnoki címet.

Nemzetközi szinten is komoly sikereket ért el, hiszen kétszer is kvalifikálta magát a sportág csúcsának számító hawaii Ironman-világbajnokságra, ahol 2014-ben a korcsoportjában a második helyen végzett. Elit és masters versenyzőként egyaránt a hazai élvonal meghatározó alakja volt, amit számos hazai és Európa-bajnoki dobogós helyezése is bizonyít.

Sportolói karrierje mellett 2017-től edzőként is tevékenykedett, hatalmas tapasztalatát és a sportág iránti szeretetét önzetlenül adta át a futóknak és a triatlonosoknak. Szakmai felkészültségét dicséri, hogy tanítványai közül többen is országos bajnoki címig jutottak, valamint az ő irányításával vívták ki a hawaii világbajnokságon való részvétel jogát.

A Magyar Triatlon Szövetség és a teljes hazai sporttársadalom kegyelettel őrzi a kivételes bajnok, az elhivatott szakember és a közösség meghatározó tagjának emlékét.