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Sport

Nagy tervei vannak az újonc F1-es csapatnak: már évek múlva vébét nyernének

Pénzcentrum
2026. július 13. 15:22

Az Audi célja, hogy 2030-ra a világbajnoki címért harcolhasson a Forma–1-ben – jelentette ki Mattia Binotto. A német gyártó csapatfőnöke a 2026-os bemutatkozás első hónapjait elsősorban a csapatépítés időszakának tekinti - jelentette a Motorsport.com.

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Az Audi a Sauber helyét vette át a 2026-os mezőnyben, és a szezon első kilenc futama után a kilencedik helyen áll a konstruktőri pontversenyben hat gyűjtött ponttal. Mind a hat egység Gabriel Bortoleto nevéhez fűződik, miközben tapasztaltabb csapattársa, Nico Hülkenberg egyelőre pont nélkül áll. A csapat ennek ellenére versenyképesnek bizonyult, hiszen minden nagydíjon bejutott legalább a második időmérő szakaszba, háromszor pedig a legjobb tíz közé is kvalifikálta magát.

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Binotto szerint a valódi cél jóval túlmutat a 2026-os és 2027-es idényen. A csapatfőnök kifejtette, hogy a távlati tervük 2030-ra szól, amikorra egy olyan istállót szeretnének felépíteni, amely már képes a világbajnoki címért küzdeni. Az első nagyobb mérföldkövet 2028-ra várja, amikor jelentős minőségi ugrást remél a csapattól. A következő két évet ezért elsősorban az alapok lerakásának tekinti, nem pedig olyan időszaknak, amelyet kizárólag a pályán elért eredmények alapján kellene megítélni.

A csapatfőnök rámutatott, hogy a projekt látható része, a pályán dolgozó valamivel több mint száz szakember csupán a jéghegy csúcsa, hiszen a kulisszák mögött mintegy ezernégyszázan dolgoznak nap mint nap a karosszérián és az erőforráson. Számára a következő időszak legfontosabb mérőszáma a szervezet belső fejlődése lesz.

Az R26 kódjelű autó gyenge pontja egyértelműen az erőforrás. A silverstone-i időmérő edzésen mindkét versenyző a végsebességi rangsor végén zárt, a legutóbbi akusztikai mérések alapján pedig az Audi belső égésű motorja több mint négy százalékkal marad el a Red Bull Ford viszonyítási alapként használt teljesítményétől. Ez a lemaradás ugyanakkor két fejlesztési zsetont biztosít a csapat számára a motoron, a remények szerint pedig ezek a módosítások felzárkóztatják majd a hajtásláncot a már most is versenyképes karosszériához.

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Binotto szerint a motor lemaradása nem meglepő, hiszen teljesen új mérnöki kompetenciákat kell kiépíteniük, ám meggyőződése, hogy az Audi néhány éven belül élvonalbeli erőforrással büszkélkedhet majd. A karosszériával viszont elégedett a szakember. Bortoleto Ausztriában úgy nyilatkozott, hogy a váz felveszi a versenyt a Mercedesével és a többi élcsapatéval is. Az adatok szintén ezt támasztják alá, ugyanis amit az Audi az egyenes szakaszokban elveszít, azt a kanyarokban képes visszanyerni.
Címlapkép: Getty Images
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