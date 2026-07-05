Ilyen se most volt utoljára: Leclerc győzött Silvesrtone-ban, Antonelli pontot se szerzett

A Ferrari monacói pilótája mögött a hazai közönség előtt szereplő George Russell (Mercedes) ért célba, míg a dobogó legalsó fokára csapattársa, a szintén brit Lewis Hamilton állhatott fel.

Charles Leclerc diadalmaskodott a Forma–1-es Brit Nagydíjon Silverstone-ban, amivel megszerezte idei második, pályafutása során pedig a kilencedik futamgyőzelmét.

A Bri Nagydíj elején a pole pozícióból induló Kimi Antonelli a rajtnál kissé beragadt, az olasz pilóta autójának kezdeti nehézségeit kihasználva a két Ferrari, Leclerc és Hamilton gyorsan elment mellette. Mögöttük a futam elején Russell, a Red Bull színeiben versenyző Isack Hadjar, a négyszeres világbajnok Max Verstappen, valamint a címvédő Lando Norris (McLaren) sorakozott fel.

A korai rajt miatt öt másodperces büntetéssel sújtott Hamiltont Antonelli hamarosan visszaelőzte. A futam középső harmadában rendkívül látványos csaták alakultak ki a pályán, különösen a hazai közönség kedvencei, az egymást oda-vissza előzgető Hamilton és Russell között. Utóbbi azonban egy lassú defekt miatti, kényszerű bokszutcai látogatást követően több pozíciót is veszített. A versenyt egy kisebb közjáték is megszakította, amikor egy pályára fújt esernyő miatt rövid időre életbe léptették a virtuális biztonsági autós szakaszt.

A győzelemre is esélyes, a versenyt egy ideig vezető Antonelli a 41. körben váratlanul lelassult. Bár a bokszutcában új abroncsokat és első szárnyat is kapott, csapata tanácstalanul állt a rejtélyes műszaki hiba előtt, a pilóta pedig folyamatosan csúszott vissza a mezőnyben. Az olasz versenyző ráadásul egy utólagos időbüntetés miatt végül csak a 16. helyen zárt.

A hajrában, a 48. körben a harmadik pozícióban haladó Verstappen a kavicságyba csúszott, ami miatt a pályára küldték a biztonsági autót. Ezt a lehetőséget kihasználva a két Ferrari a bokszutcába hajtott friss abroncsokért, Russell viszont kint maradt a pályán, ezzel megelőzte Hamiltont, és feljött a második helyre. Ez a taktika végül kifizetődött, mivel a versenyirányítás csak az utolsó kanyarban engedte el a mezőnyt, így már nem maradt lehetőség az előzésekre, ami rögzítette a Leclerc, Russell, Hamilton alkotta végeredményt.

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A világbajnoki sorozat két hét múlva a Belga Nagydíjjal folytatódik, majd július 24. és 26. között, a nyári szünet előtti utolsó állomáson a Hungaroringre látogat a mezőny.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA