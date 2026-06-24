Jön a vb-meccs, amit senki sem akar megnyerni: óriási előnybe kerülhet az a csapat, amelyik nem szerez pontot

A 48 csapatosra kibővített labdarúgó-világbajnokság lebonyolítási rendszere egészen sajátos helyzetet teremtett az utolsó csoportkörre. Az Ausztria és Algéria közötti mérkőzésen ugyanis könnyen előfordulhat, hogy valójában egyik válogatottnak sem áll érdekében a második hely megszerzése, mert erre a pozícióra a spanyol csapat vár a legjobb 32 között, miközben a harmadik hely jóval kedvezőbb sorsolással kecsegtet.

A torna szabályzata értelmében a nyolc legjobb csoportharmadik is kvalifikálja magát az egyenes kieséses szakaszba. Az előzetes számítások szerint a továbbjutáshoz általában már három pont és egy elfogadható gólkülönbség is elegendő, ami bizonyos együttesek számára komoly lépéselőnyt jelenthet.

A The Athletic sportlap rámutatott, hogy ez a sajátosság érdemben befolyásolhatja az osztrák-algériai összecsapást. Mivel a csoportban Argentína elsősége és Jordánia kiesése már eldőlt, kizárólag a második és a harmadik hely sorsa kérdéses. A játékosok már a kezdő sípszó előtt pontosan ismerni fogják az ágrajzot, hiszen a rájuk váró spanyol együttes korábban játssza le a maga harmadik fordulós mérkőzését Uruguay ellen.

FIFA Világbajnokság 3. forduló Algéria Ausztria 2026. június 28. vasárnap 04:00 | Arrowhead Stadium, Kansas City Egymás elleni statisztika: 1 meccs Győzelem Algéria: 0 (0%) Ausztria: 1 (100%) Döntetlen: 0 (0%) Gólok Algéria: 0 Ausztria: 2 Gólkülönbség: -2 Hazai győzelem Algéria: 0 Ausztria: 0 Vendéggyőzelem Algéria: 0 Ausztria: 1 Adatlap létrehozva: 2026.06.24.

Ha valamelyik csapat megszerzi a csoport második helyét, az a spanyol válogatottal találkozik a következő körben. Ezzel szemben a harmadik helyen továbbjutó együttes lehetséges ellenfeleinek listája jóval hosszabb, hiszen az Egyesült Államok, Kanada, Svájc, Egyiptom, Irán, Belgium, Anglia, Ghána, Horvátország, Portugália és Kolumbia is szembejöhet a folytatásban.

Noha az angol vagy a portugál válogatott is rendkívül nehéz riválisnak számít, a spanyolokhoz képest papíron szinte bármelyik csapat kedvezőbb választásnak tűnik, ez pedig komoly taktikai megfontolásokra sarkallhatja az osztrákokat és az algériaiakat.