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kapus, foci, labdarúgás, goalkeeper, kapu, védés,
Sport

Kiestek a horvátok, menetelnek a spanyolok: ez történt csütörtökön a vébén

MTI
2026. július 3. 08:05

Spanyolország, Portugália és Svájc is bejutott a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe. A spanyolok Ausztriát, a svájciak Algériát búcsúztatták magabiztosan, míg a portugálok egy rendkívül izgalmas, 110 perces mérkőzésen kerekedtek a horvátok fölé.

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A spanyol válogatott Los Angelesben 3–0-ra legyőzte Ausztriát, így a tornán már négy mérkőzés óta nem kapott gólt. A csapat a 2010-es világbajnoki címének megszerzése óta először nyert mérkőzést az egyenes kieséses szakaszban. Az osztrákok ezzel szemben továbbra sem tudták megtörni a 72 éve tartó rossz sorozatukat, hiszen legutóbb az 1954-es tornán tudtak győzni a csoportkör után.

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Spanyolország a dallasi nyolcaddöntőben azzal a portugál válogatottal találkozik, amely egy fordulatos és drámai összetsapáson ejtette ki Horvátországot. A különösebb izgalmak nélküli első félidő után a horvátok léptek fel támadólag, és az 53. percben Ivan Perišić révén megszerezték a vezetést. A hátrányba került portugálok fokozott nyomást gyakoroltak az ellenfélre. Miután Rafael Leão a kapufát találta el, Cristiano Ronaldo pedig egy lesgólt is szerzett, a 68. percben az ötszörös aranylabdás támadó egy jogosan megítélt büntetővel egyenlített.

A folytatásban mindkét kapu előtt adódtak nagy helyzetek, a portugál kapus, Diogo Costa például több hatalmas bravúrt is bemutatott Mateo Kovačević kísérleteinél. Az elképesztő izgalmakat hozó, tízperces ráadással megnyújtott mérkőzésen végül a csereként beállt Gonçalo Ramos fejesgólja döntött a portugálok javára a hosszabbításban. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, a 103. percben be is találtak a hálóba, de a VAR-vizsgálat megállapította, hogy lesről született a gól, így Portugália jutott tovább a 2-1-es győzelemmel.

Szintén bejutott a legjobb tizenhat közé Svájc, miután Vancouverben magabiztos játékkal 2–0-s győzelmet aratott Algéria felett. A svájciak ezzel 88 év elteltével tudtak újra mérkőzést nyerni a világbajnokságok egyenes kieséses szakaszában. A csapat a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Ghánával mérkőzik meg.

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5
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4
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.07.03.
Címlapkép: Getty Images
#svájc #sport #spanyolország #labdarúgás #világbajnokság #portugália #cristiano ronaldo #gól #kapus #VAR #foci vb

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