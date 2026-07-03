Kiestek a horvátok, menetelnek a spanyolok: ez történt csütörtökön a vébén

Spanyolország, Portugália és Svájc is bejutott a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe. A spanyolok Ausztriát, a svájciak Algériát búcsúztatták magabiztosan, míg a portugálok egy rendkívül izgalmas, 110 perces mérkőzésen kerekedtek a horvátok fölé.

A spanyol válogatott Los Angelesben 3–0-ra legyőzte Ausztriát, így a tornán már négy mérkőzés óta nem kapott gólt. A csapat a 2010-es világbajnoki címének megszerzése óta először nyert mérkőzést az egyenes kieséses szakaszban. Az osztrákok ezzel szemben továbbra sem tudták megtörni a 72 éve tartó rossz sorozatukat, hiszen legutóbb az 1954-es tornán tudtak győzni a csoportkör után.

Spanyolország a dallasi nyolcaddöntőben azzal a portugál válogatottal találkozik, amely egy fordulatos és drámai összetsapáson ejtette ki Horvátországot. A különösebb izgalmak nélküli első félidő után a horvátok léptek fel támadólag, és az 53. percben Ivan Perišić révén megszerezték a vezetést. A hátrányba került portugálok fokozott nyomást gyakoroltak az ellenfélre. Miután Rafael Leão a kapufát találta el, Cristiano Ronaldo pedig egy lesgólt is szerzett, a 68. percben az ötszörös aranylabdás támadó egy jogosan megítélt büntetővel egyenlített.

A folytatásban mindkét kapu előtt adódtak nagy helyzetek, a portugál kapus, Diogo Costa például több hatalmas bravúrt is bemutatott Mateo Kovačević kísérleteinél. Az elképesztő izgalmakat hozó, tízperces ráadással megnyújtott mérkőzésen végül a csereként beállt Gonçalo Ramos fejesgólja döntött a portugálok javára a hosszabbításban. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, a 103. percben be is találtak a hálóba, de a VAR-vizsgálat megállapította, hogy lesről született a gól, így Portugália jutott tovább a 2-1-es győzelemmel.

Szintén bejutott a legjobb tizenhat közé Svájc, miután Vancouverben magabiztos játékkal 2–0-s győzelmet aratott Algéria felett. A svájciak ezzel 88 év elteltével tudtak újra mérkőzést nyerni a világbajnokságok egyenes kieséses szakaszában. A csapat a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Ghánával mérkőzik meg.