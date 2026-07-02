Megint kiújult a beszólogatás az F1-ben: a Merci csapatfőnöke keményen odaszólt riválisaiknak, ebből mi lesz?

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff az Osztrák Nagydíjat követően nyíltan bírálta a Ferrarit a fejlesztési üteme és a költségplafon kihasználása miatt. Wolff úgy véli, hogy a maranellói istálló olyan mennyiségű újdonságot épít be az autójába, amire a többi élcsapat a pénzügyi szabályzat korlátai miatt egyszerűen képtelen - számolt be a Motorbiscuit.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke kifejtette, hogy jóllehet az általa vezetett csapat is folyamatosan apróbb módosításokat végez a padlólemezen és a karosszérián, őszintén meglepi őket az a fejlesztési dömping, amelyet a Ferrari produkál. Wolff hozzátette, hogy véleménye szerint a riválisnak hamarosan el kell érnie a költségkeret felső határát, mivel a Mercedesnél egyszerűen nincsenek meg azok a tartalékok, amelyek lehetővé tennék ennyi új alkatrész bevetését.

A Ferrari 2026-ban stabilan a második leggyorsabb csapatnak számít, és az év első felében az olaszok bizonyultak az éllovas Mercedes legfőbb kihívójának. Az egyetlen olyan futamgyőzelmet, amelyet nem a Mercedes pilótája aratott, eddig Lewis Hamilton szerezte meg. Az olasz istálló szinte minden versenyhétvégére új, továbbfejlesztett aerodinamikai elemekkel érkezett, és ez a stratégia kifizetődött, hiszen az autó kanyarsebessége az egyik legjobb a mezőnyben, és csak az egyenesekben marad el a Mercedestől.

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Wolff rámutatott, hogy jelenleg egyedül a Ferrari nem lassít a fejlesztések terén. Míg a McLaren, a Red Bull és a Mercedes csupán egy-egy nagyobb csomagot vetett be – utóbbi Montrealban –, a Ferrari úgy működik, mintha korlátlan lehetőségek állnának a rendelkezésére. A német istálló vezetője arra is utalt, hogy a Ferrari a kiegészítő fejlesztési keret révén már az új erőforrással is készül, vagyis a projekten már fél évvel korábban elkezdhettek dolgozni.

A mezőnyben egyre inkább az a trend uralkodik, hogy a csapatok az idény elején áldoznak sokat az új alkatrészekre és az aerodinamikára, majd később a motorfrissítésekre helyezik át a hangsúlyt. A Ferrari mellett a Red Bull és a Cadillac is jelentős összegeket fektetett az autójába a szezon elején, hiszen a konstrukciókban még rengeteg kiaknázatlan fejlesztési lehetőség rejlik.

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A költségplafon szigorodásával a fejlesztések ütemezése döntő tényezővé válhat. Wolff éppen ebben látja a saját csapata esélyét, hiszen ha a riválisok idő előtt kimerítik a keretüket, a Mercedes a szezon későbbi szakaszában szisztematikusan hozhatja majd a saját újításait.

A mezőny egy pillanatnayi pihenőt sem kapott az Osztrák Nagydíj után: a csapatok már Silverstoneban vannak, ahol a hétvégénsor kerül az újabb nagydíjra. A bri nagydíjról itt gyűjtöttünk össze minden fontos tudnivalót: