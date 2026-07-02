Furcsa tétlenség az angol óriásklubnál: kongatják a vészharangot a United-szurkolók

Bár a Manchester United eddig lemaradt az első számú kiszemeltjeiről a középpályára, a klubvezetés nyugalomra inti a szurkolókat, jóllehet azonnal bevethető új igazolások még nem érkeztek az Old Traffordra. A keret alakulását egyelőre leginkább a lejáró szerződésű távozók, illetve a kölcsönből visszatérő labdarúgók, köztük Marcus Rashford és André Onana helyzete határozza meg, miközben a vezetőség határozottan elkerülné az ésszerűtlen költekezést a nyári átigazolási piacon - írta meg a BBC Sport.

A klub egyetlen hét leforgása alatt két kiemelt célpontjáról is lemaradt. A városi rivális Manchester City klubrekordot jelentő, 116 millió fontos megállapodást kötött a Nottingham Foresttel a United által is vágyott Elliot Andersonért. Nem sokkal később a Tottenham egyezett meg a West Hammel Mateus Fernandes átigazolásáról 85 millió fontért.

Bár a United mindkét labdarúgót szívesen látta volna az Old Traffordon, a vezetőség nem volt hajlandó túllicitálni a versenytársakat. Anderson esetében már korábban egyértelművé tették, hogy nem fizetnek érte 120 millió font körüli összeget, míg Fernandesnél attól tartottak, hogy a bónuszokkal elért 85 milliós ajánlatukra a londoni rivális azonnal ráígért volna.

Július elejére a lejáró szerződésű játékosok, így Casemiro és Jadon Sancho már elhagyták a klubot. Az egyetlen játékos, akit eddig sikerült értékesíteni, Rasmus Højlund, aki az olasz Napoli Bajnokok Ligája-indulásának köszönhetően 38 millió font ellenében igazolt a Serie A-ba.

Anglia Manchester United Piaci érték: 832,35M Edző: Michael Carrick Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #16 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 15. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.07.02.

Az érkezők oldalán eddig egyetlen üzletet sikerült nyélbe ütni, a klub eszerint 35 millió fontot fizet az Atalantának Edersonért. A brazil válogatott középpályás orvosi vizsgálatára azonban még várni kell, mivel nemzeti csapata jelenleg is a világbajnokságon szerepel, ráadásul a torna után legalább három hét kötelező pihenő vár a játékosra.

A vezetőség további egy-két középpályás megszerzését tervezi, ezért jelenleg is gőzerővel mérik fel a piaci lehetőségeket. Felmerült a bournemouthi Alex Scott neve is, ám jelenlegi klubja hosszú távra tervez vele, és kijelentette, hogy a játékos nem eladó. Szintén szóba került csapattársa, Tyler Adams, valamint a brightoni Carlos Baleba szerződtetése.

A kiszemeltek között szerepel a Manchester City egykori akadémistája, Felix Nmecha is, akit a United futballigazgatója, Jason Wilcox még korábbi állomáshelyéről jól ismer. Emellett a Real Madridban játszó Aurélien Tchouaméni helyzetét is figyelemmel kísérik, ám a jelenlegi hírek szerint a francia középpályás a spanyol fővárosban marad.

A klub elöljárói a látszólagos tétlenség ellenére nyugalmat sugároznak. Hangsúlyozzák, hogy még hét hét van hátra a Hull City elleni első bajnoki mérkőzésig, és az átigazolási időszak lezárultáig is bőven van idő. A vezetőség ígérete szerint érkeznek majd új igazolások, de a kiválasztás során nem a nevek nagysága, hanem a csapatba való beilleszthetőség lesz a döntő tényező. Kérdéses ugyanakkor, hogy ez a megfontolt hozzáállás mennyire nyugtatja meg azokat a szurkolókat, akik a tavalyi, kissé talán váratlan Bajnokok Ligája-kvalifikáció után minél hamarabb új arcokat szeretnének látni a csapatban.