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Nagyon fontos bejelentést tett Milák Kristóf edzője: végre eldőlt, látjuk-e az Eb-n a magyar csodaúszót
Bár az indulási programja még nem végleges, a szakember szerint az olimpiai bajnok úszó újra élvezi a munkát, visszanyerte a tőle megszokott versenyszellemet, és a jelenlegi formája alapján fő számában, a százméteres pillangóúszásban szinte verhetetlen.
Milák Kristóf biztosan rajthoz áll az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon, amit edzője, Szabó Álmos a Nemzeti Sportnak adott interjújában most megerősített. Az elmúlt időszak nemzetközi eredményei is azt igazolják, hogy a világklasszis úszó visszatért az élvonalba: száz méteres pillangóúszásban jelenleg övé az év legjobb ideje, de ötvenméteres pillangóúszásban és százméteres gyorsúszásban is egyre biztatóbb eredményeket ér el.
Szabó Álmos elmondása szerint tanítványa már túljutott a korábbi belső harcain, így egyre ritkábban érez ellenszenvet a vízzel szemben, és maradéktalanul elvégzi a szükséges edzésmunkát. A mostani szezont elsősorban a nemzetközi mezőny felmérésére, valamint a különböző versenyszámokhoz való alkalmazkodásra szánják, a legnagyobb célokat pedig hosszabb távra, a következő évekre ütemezik.
Bár a kontinensviadalon való részvétel már biztos, az még kérdéses, hogy pontosan melyik számokban áll rajthoz. Az előfutamok, a középdöntők és a döntők sűrűsége komoly terhelést jelent, ezért a megfelelő regeneráció érdekében rendkívül gondosan kell megtervezni a versenyprogramot. Ugyanez igaz a magyar váltókra is, amelyekhez Kós Hubert is nagyon reméli Milák csatlakozását, ám erről csak a következő hetekben születik majd döntés.
Bár a szakma továbbra is a kétszáz méteres pillangóúszás zsenijeként tekint rá, a felkészülés során most a száz méterre, a technikailag újdonságnak számító ötvenméteres pillangóúszásra, valamint a gyorsúszásra helyezik a hangsúlyt. Utóbbi úszásnemben ráadásul olyan sokat lépett előre, hogy a hazai mezőnyt sokáig uraló Szabó Szebasztiánt is sikerült már megelőznie.
Szabó Álmos, aki Milák felkészülésével párhuzamosan a paraúszó-válogatott szakmai munkáját is irányítja, úgy véli, edzői alapelvei nem változtak meg azzal, hogy átvette Milák felkészítését. A parasportban szerzett tapasztalatok, az ott elsajátított empátia és türelem sokat segítenek neki abban, hogy megfelelően kezelje az úszó különleges személyiségét. Bár akadtak nehezebb pillanatok, a kapcsolatuk mára kiegyensúlyozottá vált, a mögöttük álló hónapok csendes és következetes építkezése pedig mostanra egyértelműen beérett.
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A riválisok kapcsán Szabó Álmos elmondta, hogy bár figyeli a mezőnyt, elsősorban saját magukra fókuszálnak. A francia Maxime Grousset-t nemrég sikerült legyőzni, bár ő vélhetően sérüléssel küzdött. Honfitársa, Léon Marchand kapcsán Szabó nem tartja valószínűnek, hogy a párizsi Európa-bajnokságon a kétszázméteres pillangóúszás lenne a fő célja, hiszen formáját korábban az olimpiára hegyezték ki.
A román klasszis, David Popovici jelenléte ugyanakkor kimondottan motiválóan hat Milákra a gyorsúszószámokban. Szabó Álmos végül határozottan leszögezte, hogy ha tanítványa megfelelően felkészülve áll a rajtkőre, százméteres pillangóúszásban jelenleg senki sem képes megverni őt.
címlaőkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA
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