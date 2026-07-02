Máris elköltött 200 milliót a Tottenham: nagyon nem akarnak megint a kieséstől félni, komoly sztárok érkeznek

Keretének teljes átalakításába kezdett a Tottenham Hotspur, amely átigazolási rekordot megdöntve szerzi meg Sandro Tonalit a Newcastle Unitedtől, valamint Mateus Fernandest a kieső West Ham Unitedtől. Eközben a londoniak jelentős bevételre is szert tesznek a Brightonhoz távozó Luka Vušković eladásából - írta meg a The Guardian.

A Tottenham és a Newcastle megállapodott az olasz középpályás, Sandro Tonali átigazolásáról. A londoniak első körben 92,5 millió fontot fizetnek, ez az összeg a rendszeres Bajnokok Ligája-szereplés kiharcolása esetén akár 100 millió fontra is emelkedhet.

A 26 éves játékos – akit az Arsenal és a Manchester City is csábított – hat évre szóló szerződést kötött, heti 275 ezer fontos fizetésért. A Spurs vezetőedzője, Roberto De Zerbi az olasz labdarúgó köré szeretné építeni az új csapatot, ami kifejezetten vonzó lehetőség volt honfitársa számára. A londoniak az előző szezonban éppen csak elkerülék a kiesést a 17. helyen végezve, így De Zerbi idén nyáron komoly pénzügyi forrásokat kapott a keret megerősítésére.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 771M Edző: Roberto De Zerbi Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #20 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 18. Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.07.02.

Tonali mellett egy másik klasszis is érkezik a középpályára, miután a Spurs 85 millió fontért elhalászta a Manchester United elől a portugál Mateus Fernandest. A játékos az élvonalból kiesett West Hamet hagyja el, az orvosi vizsgálatai pedig már folyamatban vannak.

Fernandes klubváltása az angol másodosztály, azaz a Championship történetének legdrágább transzfere lesz, ami komoly pénzügyi mentőövet jelent a legutóbb 104,2 millió fontos éves veszteséget elkönyvelő klubnak. Bár a leendő főrészvényes, Daniel Křetínský tőkeemelésre készül, a West Ham várhatóan több kulcsjátékosát – köztük Crysencio Summerville-t, Aaron Wan-Bissakát és Jean-Clair Todibót – is kénytelen lesz eladni, miközben mindenáron próbálják megtartani csapatkapitányukat, Jarrod Bowent.

A Tottenham a védelem megerősítésére is kiemelt figyelmet fordított, így Jan Paul van Heckét 52 millió fontért vették meg a Brightontól, míg Andy Robertson a Liverpooltól, Marcos Senesi pedig a Bournemouth-tól érkezett szabadon igazolhatóként. A távozók oldalán is tapasztalható mozgás, hiszen a klub 50 millió fontért – amely 46 millió fix összegből és 4 millió bónuszból áll – eladta a 19 éves horvát válogatott védőt, Luka Vuškovićot a Brightonnak. A fiatal tehetség tavaly nyáron 10 millióért érkezett, de egy hamburgi kölcsönjáték miatt végül sosem lépett pályára a londoniaknál.

Ami a Newcastle Unitedet illeti: az Eddie Howe által 2021 óta épített csapat kezd szétesni. Miután 2025-ben Ligakupát nyertek és bejutottak a Bajnokok Ligájába, idén tavasszal csak a csalódást keltő 12. helyen zártak a Premier League-ben. Alexander Isak és Anthony Gordon korábbi eladása, valamint az európai és a hazai pénzügyi szabályok betartása miatt kénytelenek voltak megválni Tonalitól is, még mielőtt új labdarúgókat igazolhatnának; ráadásul a középpálya másik alapembere, Bruno Guimarães iránt is élénken érdeklődik az Arsenal.

A friss bevételekből Howe most megpróbálja újjáépíteni a keretet, a kiszemeltek között pedig a freiburgi Johan Manzambi, a hoffenheimi Bazoumana Touré, valamint a Manchester City angol válogatott kapusa, James Trafford is szerepel.