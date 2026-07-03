2026. július 3. péntek Kornél, Soma
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
tour de france, bicikliverseny, kerékpár, bicikli[url=http://italiano.istockphoto.com/file_closeup.php?id=6630025/][img]http://italiano.istockphoto.com/file_thumbview_approve.php?size=1&id=6630025[/img][/url] [url=http://italiano
Sport

Abbahagyja a négyszeres Tour-győztes bringás: hatalmas egyéniség távozik a sportágból

Pénzcentrum
2026. július 3. 13:22

A brit klasszis döntésének hátterében egy 2025 nyarán elszenvedett, rendkívül súlyos sérülésekkel járó baleset áll, amely után már nem tudott visszatérni a versenyzéshez - jelentette a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Negyvenegy évesen befejezi profi pályafutását a sportág történetének egyik legeredményesebb kerékpárosa, a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome. Froome 2025 augusztusa óta nem indult versenyen, miután több mint 48 km/órás sebességgel frontálisan egy közlekedési táblának ütközött. A baleset során öt bordája eltört, összeesett a tüdeje, ágyéki csigolyatörést szenvedett, a műtét során pedig az orvosoknak a megrepedt szívburkát is helyre kellett állítaniuk. Egy belga tévének nyilatkozva elmondta, hogy egyáltalán nem így szerette volna lezárni a karrierjét, de a nyári bukás után már tudta, hogy véget ért a profi pályafutása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kenyai születésű, de 2008-tól brit színekben induló kerékpáros összesen hét háromhetes körversenyt nyert meg a Team Sky, a későbbi Team Ineos színeiben. A Tour de France-on négyszer diadalmaskodott (2013, 2015, 2016, 2017), amivel a szlovén Tadej Pogačarral holtversenyben a verseny történetének második legeredményesebb alakja.

Nála több címet a francia körversenyen csak Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain és Eddy Merckx szerzett. Emellett 2018-ban a Giro d’Italián, 2011-ben és 2017-ben pedig a Vuelta a Españán is győzött. Kétszeres olimpiai bronzérmes egyéni időfutamban (2012, 2016), 2017-ben pedig a világbajnokságon is harmadik helyen végzett ugyanebben a számban. A kerékpársportért tett szolgálataiért 2015-ben a Brit Birodalom Rendje (OBE) kitüntetést vehette át.

Froome 2010-ben csatlakozott Sir Dave Brailsford nagy költségvetésű projektjéhez, a brit Team Skyhoz. Karrierje csúcsán a sikereiben komoly szerepet játszott a sportágban korábban sosem látott, az edzésre és a táplálkozásra fókuszáló tudományos megközelítés, valamint csapata kérlelhetetlen tempót diktáló taktikája.

Pályafutását olyan emlékezetes pillanatok fémjelezték, mint amikor a 2016-os Tour de France Mont Ventoux-i szakaszán egy motorossal történt ütközés után kerékpár nélkül, futva indult el a cél felé, vagy az az aerodinamikus – azóta biztonsági okokból betiltott – lejtmenet-technika, amellyel elképesztő tempót diktált a lejtőkön. Szintén emlékezetes a 2018-as Giro-győzelme, amelyet egy elképesztő, háromperces hátrányt ledolgozó szóló szakaszgyőzelem alapozott meg.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bár 2017-ben egy asztmagyógyszerrel kapcsolatos doppingügybe is belekeveredett, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) és a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) végül tisztázta a vádak alól, megerősítve, hogy nem történt szabálysértés.

Pályafutása utolsó éveit súlyos sérülések árnyékolták be. Egy 2019-es, combcsont- és csípőtöréssel járó bukása után már sosem nyerte vissza korábbi formáját. 2020-ban az Israel-Premier Tech csapatához igazolt, ahol korábbi sérülései miatt folyamatos komplikációkkal küzdött, és az elmúlt három Tour de France csapatkeretéből is kimaradt. Utolsó kiemelkedő eredményét a 2022-es Tour de France egyik hegyi szakaszán érte el, ahol Tom Pidcock mögött a harmadik helyen végzett.
Címlapkép: Getty Images
#karrier #olimpia #baleset #kerékpár #sport #sérülés #visszavonulás #sportoló #kerékpárosok #tour de france

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:28
13:22
13:15
13:03
12:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 3.
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
2026. július 2.
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
2026. július 3.
Mégis mi történik a magyar kórházakban? Egy év alatt újabb ezer működő kórházi ágy szűnt meg
2026. július 3.
Nálad is így szerelték fel a klímát? A kánikulában se használd, pillanatok alatt kigyulladhat
2026. július 2.
Hatalmas a baj a magyar építkezéseken: nem várt krízis miatt állt le szinte minden, ennek nagyon súlyos ára lesz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 3. péntek
Kornél, Soma
27. hét
Július 3.
Zacskómentes világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
2
5 napja
Foci vb 2026: jön a kieséses szakasz, innentől minden élesben megy: mutatjuk a teljes vb-menetrendet!
3
2 napja
58. Kékszalag 2026-ban: itt az idei útvonal és minden tudnivaló a versenyről egy helyen
4
3 napja
Kiderült végre, mi lesz a magyar TAO-rendszerrel: megszólalt az új sportállamtitkár, komoly változások jönnek
5
1 hete
Jön a vb-meccs, amit senki sem akar megnyerni: óriási előnybe kerülhet az a csapat, amelyik nem szerez pontot
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt biztosítás
vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 3. 13:03
Mégis mi történik a magyar kórházakban? Egy év alatt újabb ezer működő kórházi ágy szűnt meg
Pénzcentrum  |  2026. július 3. 12:30
Oszkó Péter: súlyos a költségvetési örökséget kapott a nyakába a Tisza-kormány - így kerülhetők el a drasztikus megszorítások
Agrárszektor  |  2026. július 3. 12:34
Ingyen érkezik a segítség sok magyarnak: mutatjuk, kiknek jár