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Abbahagyja a négyszeres Tour-győztes bringás: hatalmas egyéniség távozik a sportágból
A brit klasszis döntésének hátterében egy 2025 nyarán elszenvedett, rendkívül súlyos sérülésekkel járó baleset áll, amely után már nem tudott visszatérni a versenyzéshez - jelentette a BBC Sport.
Negyvenegy évesen befejezi profi pályafutását a sportág történetének egyik legeredményesebb kerékpárosa, a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome. Froome 2025 augusztusa óta nem indult versenyen, miután több mint 48 km/órás sebességgel frontálisan egy közlekedési táblának ütközött. A baleset során öt bordája eltört, összeesett a tüdeje, ágyéki csigolyatörést szenvedett, a műtét során pedig az orvosoknak a megrepedt szívburkát is helyre kellett állítaniuk. Egy belga tévének nyilatkozva elmondta, hogy egyáltalán nem így szerette volna lezárni a karrierjét, de a nyári bukás után már tudta, hogy véget ért a profi pályafutása.
A kenyai születésű, de 2008-tól brit színekben induló kerékpáros összesen hét háromhetes körversenyt nyert meg a Team Sky, a későbbi Team Ineos színeiben. A Tour de France-on négyszer diadalmaskodott (2013, 2015, 2016, 2017), amivel a szlovén Tadej Pogačarral holtversenyben a verseny történetének második legeredményesebb alakja.
Nála több címet a francia körversenyen csak Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain és Eddy Merckx szerzett. Emellett 2018-ban a Giro d’Italián, 2011-ben és 2017-ben pedig a Vuelta a Españán is győzött. Kétszeres olimpiai bronzérmes egyéni időfutamban (2012, 2016), 2017-ben pedig a világbajnokságon is harmadik helyen végzett ugyanebben a számban. A kerékpársportért tett szolgálataiért 2015-ben a Brit Birodalom Rendje (OBE) kitüntetést vehette át.
Froome 2010-ben csatlakozott Sir Dave Brailsford nagy költségvetésű projektjéhez, a brit Team Skyhoz. Karrierje csúcsán a sikereiben komoly szerepet játszott a sportágban korábban sosem látott, az edzésre és a táplálkozásra fókuszáló tudományos megközelítés, valamint csapata kérlelhetetlen tempót diktáló taktikája.
Pályafutását olyan emlékezetes pillanatok fémjelezték, mint amikor a 2016-os Tour de France Mont Ventoux-i szakaszán egy motorossal történt ütközés után kerékpár nélkül, futva indult el a cél felé, vagy az az aerodinamikus – azóta biztonsági okokból betiltott – lejtmenet-technika, amellyel elképesztő tempót diktált a lejtőkön. Szintén emlékezetes a 2018-as Giro-győzelme, amelyet egy elképesztő, háromperces hátrányt ledolgozó szóló szakaszgyőzelem alapozott meg.
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Bár 2017-ben egy asztmagyógyszerrel kapcsolatos doppingügybe is belekeveredett, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) és a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) végül tisztázta a vádak alól, megerősítve, hogy nem történt szabálysértés.
Pályafutása utolsó éveit súlyos sérülések árnyékolták be. Egy 2019-es, combcsont- és csípőtöréssel járó bukása után már sosem nyerte vissza korábbi formáját. 2020-ban az Israel-Premier Tech csapatához igazolt, ahol korábbi sérülései miatt folyamatos komplikációkkal küzdött, és az elmúlt három Tour de France csapatkeretéből is kimaradt. Utolsó kiemelkedő eredményét a 2022-es Tour de France egyik hegyi szakaszán érte el, ahol Tom Pidcock mögött a harmadik helyen végzett.
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