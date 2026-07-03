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Emberi kéz, piros lapot mutat
Sport

Nagyon fontos bejelentést tett az európai fociszövetség: kiderült végre, bevezetik-e a szigorú büntetést ezeknek a futballistáknak

Pénzcentrum
2026. július 3. 18:13

 A játékvezetők az ilyen eseteket továbbra is egyénileg mérlegelik majd - tudósított a BBC Sport.

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Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) megerősítette, hogy a saját klubsorozataiban nem vezeti be azt az új szabályt, amely azonnali piros lapos kiállítással büntetné azokat a játékosokat, akik az ellenféllel való szóváltás közben eltakarják a szájukat.

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A döntés értelmében a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencia Ligában sem léptetik életbe az automatikus kiállítást. A száj eltakarásának kérdése idén februárban kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni a mezét az arca elé húzva beszélt a Real Madridban futballozó Vinícius Júniorral egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Bár kezdetben rasszista sértéssel vádolták, az UEFA vizsgálata végül homofób viselkedés miatt szabott ki eltiltást az argentin labdarúgóra.

Az azonnali piros lapos büntetést előíró szabálymódosítás Gianni Infantino FIFA-elnök kezdeményezése volt, aki elrettentő erejű intézkedést szorgalmazott a világbajnokságra. A labdarúgás szabályalkotó testülete, az IFAB áprilisban jóvá is hagyta a javaslatot. A világbajnokságon a paraguayi Miguel Almirón volt az első, akit emiatt kiállítottak, majd később az ecuadori Piero Hincapié is erre a sorsra jutott, ráadásul mindkét esetben videóbírós vizsgálat előzte meg a döntést.

Bár a Prestianni-ügy az UEFA legrangosabb kupasorozatában történt, az európai szövetség úgy döntött, nem alkalmazza a FIFA által bevezetett szigorítást. Álláspontjuk szerint a játékvezetőknek egyedileg kell mérlegelniük az adott helyzetet, és legfeljebb sárga lapot adhatnak sportszerűtlen viselkedésért, ha a futballista egyértelműen a mondandóját igyekszik elrejteni. Az UEFA ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a pályán hozott ítélet nem zárja ki az utólagos fegyelmi eljárás megindítását.

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A FIFA által bevezetett szabálymódosítás rendkívül megosztó, mivel az ártatlanság vélelme helyett a bűnösség feltételezésére épül. Sokan tartanak attól, hogy a szabály visszaélésekre adhat okot, és a játékosok akkor is megpróbálhatják kiállíttatni ellenfelüket, ha valójában semmilyen sértés nem hangzott el. Ráadásul az alkalmazás körül is adódnak bizonytalanságok, az angol Jude Bellingham például büntetlenül takarta el a száját a ghánai Jordan Ayew-val folytatott beszélgetése során a csoportkörben.

Néhány egyéb újítást viszont bevezet az UEFA. Élni fognak például azzal a lehetőséggel, hogy a videóbíró ellenőrizheti a tévesen megítélt szögleteket. A világbajnokságon eddig már 22 alkalommal bírálták felül a döntést kirúgásra módosítva azt. Szintén saját hatáskörben határoztak arról, hogy a száj eltakarásához hasonlóan nem jár automatikus piros lap azoknak a futballistáknak sem, akik egy játékvezetői ítélet elleni tiltakozásul elhagyják a pályát.
Címlapkép: Getty Images
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