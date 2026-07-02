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Fontos kérése van az angolok kapitányának: a szülőkhöz fordult Thomas Tuchel, csak ez maradt nekik?
Akklimatizációs szempontból hátrányban lehetnek az angolok a mexikóvárosi meccsen a házigazda ellen, Tuchel ezért az angol szülőkhöz (is) kéréssel fordult - írta meg a BBC Sport.
Miután az angol válogatott Harry Kane duplájával, Az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel szerint csapata komoly lépéshátrányból várja a Mexikó elleni világbajnoki nyolcaddöntőt, mivel a játékosoknak nem lesz elegendő idejük akklimatizálódni a mexikóvárosi magaslati körülményekhez. a Kongói Demokratikus Köztársaság csapatát, eldőlt, hogy a hétfő hajnali nyolcaddöntőben a mexikóvárosi Azték Stadionban lép pályára a házigazda ellen.
A nagyjából 2200 méteres magasságban tapasztalható alacsonyabb légnyomás miatt ritkább a levegő, így belégzéskor kevesebb oxigén jut a szervezetbe, ami rendkívüli fizikai kihívás elé állítja a labdarúgókat, és döntő tényezővé válhat a mérkőzésen. Miközben az angolok mindössze két nappal a találkozó előtt érkeznek meg a helyszínre, a mexikóiak eddigi összes világbajnoki mérkőzésüket magaslaton, Mexikóvárosban és Guadalajarában játszották - mely eleve hazai pálya, tehát olyan nagyon hozzászokniuk sem kell. A sporttudományi kutatások szerint a megfelelő akklimatizációhoz, valamint a vörösvértestek számának növekedéséhez legalább egy-két hetet kellene ilyen környezetben tölteni.
Thomas Tuchel elismerte, hogy az ellenfél helyzeti előnye komoly nehézséget jelent a számukra, mivel fizikailag képtelenség ennyi idő alatt alkalmazkodni a körülményekhez. A szakvezető hozzátette, hogy az akklimatizáció túl hosszú folyamat, nekik pedig mindössze három napjuk van a két mérkőzés között, de a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen már bizonyították, hogy mentális erejükkel képesek felülkerekedni a nehézségeken.
Bár az angol válogatottra óriási nyomás nehezedik, hogy hatvan év elteltével ismét világbajnoki címet szerezzen, Tuchel szerint ez a történelmi teher egyáltalán nem nyomta rá a bélyegét a csapat legutóbbi teljesítményére.
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Mivel a Mexikó elleni összecsapás európai idő szerint éjjel két órakor kezdődik, a kapitány külön üzent a szülőknek, akiknek a gyermekei élőben szeretnék követni a mérkőzést: Tuchel arra kérte őket, hogy írjanak igazolást az iskolába, és engedjék meg a gyerekeknek a meccsnézést, hiszen iskolába még rengeteget fognak járni, de világbajnokságot csak négyévente rendeznek, a csapatnak pedig nagy szüksége van a szurkolók, különösen a legfiatalabbak támogatására.
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