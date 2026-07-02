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Úgy cserélnek edzőt, mint más zoknit: újra trénert váltott a Nottingham Forest
A Nottingham Forest menesztette Vítor Pereirát, és a helyére Oliver Glasnert nevezi ki vezetőedzőnek. A klub kevesebb mint egy év alatt már az ötödik szakvezetőjét fogyasztja el, miután a vezetőség élt a portugál szakember szerződésében szereplő júniusi kilépési záradékkal - írta meg a The Guardian.
A nottinghami klub kedden, egy éjfél előtt küldött e-mailben értesítette Pereirát a kirúgásáról. A döntés teljesen váratlanul érte a szakembert, hiszen már a portugáliai felkészülést tervezte, és az átigazolásokról is egyeztetett. Pereira februárban vette át a csapat irányítását Sean Dyche-tól, és sikeresen bent tartotta az együttest az élvonalban, ráadásu az Európa-ligában is az elődöntőig jutottak. Bár csalódott a hirtelen menesztés miatt, elmondása szerint harag nélkül, büszkén tekint vissza a Nottinghamnél töltött időszakra.
A helyére érkező Oliver Glasner hároméves szerződést kaphat, miután a szezon végén távozott a Crystal Palace-tól. A Forest vezetősége úgy vélte, az osztrák szakember szerződtetése túl jó lehetőség volt ahhoz, hogy elmulasszák. A klub már 2023 decemberében is közel állt a kinevezéséhez, de akkor végül Nuno Espírito Santóra esett a választás - őt tavaly ősszel rúgták ki, utána pedig a West Hamhez távozott.
George Syrianos technikai igazgató elmondta: nagyra tartja az osztrák trénert, akit elődjéhez képest minőségi előrelépésnek gondolnak. A vezetőség tőle várja a régóta áhított hosszú távú stabilitást, és bízik abban, hogy a játékstílusa jobban illeszkedik majd a kerethez. Glasner tavasszal a Konferencia-liga megnyerésével búcsúzott a Crystal Palace-tól, ahol a kulcsjátékosok – többek között a csapatkapitány, Marc Guéhi – eladása ellenére is sikerült stabilizálnia a csapat hazai formáját.
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Glasnernek már a munkája megkezdésekor komoly változással kell számolnia, ugyanis a csapat egyik legjobbja, Elliot Anderson 116 millió fontért a Manchester Cityhez igazol. A Forest a Tottenham játékosát, Lucas Bergvallt szemelte ki a pótlására, de a leigazolásáért más klubokkal is meg kell küzdeniük.
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A Nottingham Forest kispadján folyamatos volt a bizonytalanság az elmúlt évben. Nuno augusztusi távozása óta Ange Postecoglou mindössze nyolc bajnoki mérkőzés erejéig irányította a csapatot, majd Sean Dyche következett, akinek végül megromlott a viszonya a játékosok egy részével. Ez az instabilitás a 16. helyet jelentette a csapatnak a szezon végén, mindössze egy ponttal lemaradva a Crystal Palace mögött - és csak az utolsó fordulók egyikében bebiztosítva a bennmaradást.
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