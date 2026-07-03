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Sport

Hétezerből 25 milliót csinált a legújabb magyar Tippmixkirály: teljesen elképesztő tippekkel jött az álomnyeremény

Pénzcentrum
2026. július 3. 10:14

A csupán három eseményt tartalmazó szelvény a torna eddigi legnagyobb nyereményét hozta, de a világbajnokság első hete emellett is számos milliós sikert tartogatott a játékosoknak.

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Egy magyar fogadó mindössze hétezer forintos össztéttel közel 25 millió forintot nyert a Tippmixen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság eddigi mérkőzéseire fogadva.  A Pest megyében feladott, hármas kötést tartalmazó szelvényt a szerencsés játékos tizennégyszer játszotta meg, egyenként 500 forintos téttel.

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Az egészen kimagasló, 3527,50-es eredő szorzót bátor tippekkel érte el a játékos: a Spanyolország–Ausztria, valamint a Portugália–Horvátország találkozón a félidei eredményt és a végeredményt is pontosan eltalálta, előbbit 17,00-s, utóbbit pedig 50,00-s szorzóval. A 24,6 millió forintos nyeremény végül a Svájc–Algéria mérkőzésen vált biztossá, ahol a fogadó svájci győzelmet és legfeljebb két gólt jósolt meg. Bár az európai csapat már a második félidő elején beállította a 2–0-s végeredményt, a hátralévő időben nem született újabb találat, így a tipp hibátlannak bizonyult.

A világbajnokság eddigi napjai másoknak is kiemelkedő szerencsét hoztak. Egy fogadó az angolok mérkőzésén, valamint a Belgium–Szenegál találkozón a szögletek és a gólok számára tett kombinált fogadást, amivel 40 ezer forintos téttel több mint 5,5 millió forintot nyert. Egy másik játékos 10 ezer forintos téttel 3,3 millió forintot vihetett haza, míg egy harmadik fogadó mindössze ezer forint kockáztatásával, két eltalált eseménnyel szerzett 850 ezer forintot.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
9
2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
6
2.
Lionel Messi
(Argentína)
6
3.
Erling Haaland
(Norvégia)
5
4.
Harry Kane
(Anglia)
5
5.
Ousmane Dembélé
(Franciaország)
4
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.07.03.

A következő napok mérkőzései is komoly fogadókedvet hoznak. A címvédő argentin válogatottól és Lionel Messitől többgólos sikert, valóságos gólzáport várnak a játékosok a Zöld-foki-szigetek ellen. A szombaton kezdődő nyolcaddöntők során a társrendező Kanada és Marokkó összecsapásán a beérkezett tippek alapján sokan szoros küzdelemre, akár rendes játékidős döntetlenre számítanak.

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Ezzel szemben a francia válogatott Paraguay elleni mérkőzésén egyértelmű papírformát vár a közönség, a legnépszerűbb tippeknek a 3–0-s, 4–0-s, illetve a 3–1-es francia győzelmek számítanak. A vasárnap esti Brazília–Norvégia találkozó kapcsán a szorzók sima dél-amerikai sikert vetítenek előre, a játékosok azonban óvatosabbak. Sokan úgy vélik, hogy az Erling Haaland vezette norvég csapat meglepetést okozhat; a csatár gólját szinte biztosra veszik, így a kérdés inkább az, hogy lesz-e erre válasza a braziloknak.
Címlapkép: Getty Images
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