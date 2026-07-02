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kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Járt a szája, el is zavarják a Celtics sztárját: itt talált új csapatra a mellőzött Jaylen Brown

Pénzcentrum
2026. július 2. 12:44

A Boston a sztárkosarasért cserébe Paul George-ot, valamint két első és két második körös draftjogot kap.

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Egy újabb nagyszabású csere keretében a Boston Celtics a Philadelphia 76ershez küldte a 2024-es NBA-döntő legértékesebb játékosát, Jaylen Brownt: a cserével véget ér Brown tíz szezonon és öt All-Star-szereplésen átívelő bostoni korszaka.

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A kosaras távozásának hátterében elsősorban az áll, hogy elégedetlen volt a klub vele szembeni bánásmódjával. Különösen akkor érezte magát alulértékeltnek, amikor kiderült, hogy a Celtics potenciális cserealapként kezelte őt a Giannis Antetokunmpo megszerzéséért folytatott tárgyalásokon.

Brown és Jayson Tatum a liga egyik legsikeresebb párosát alkották, hiszen 2024-ben bajnoki címig vezették a csapatot. Mivel Tatum a 2025-ös rájátszásban elszenvedett Achilles-ín-szakadása miatt a legutóbbi szezon nagy részét kihagyni kényszerült, a vezérszerep teljes egészében Brownra hárult. Ő ezt karriercsúcsot jelentő mutatókkal, meccsenkénti 28,7 ponttal, 6,9 lepattanóval és 5,1 gólpasszal hálálta meg.

A kosaras a hétvégén a közösségi médiában is felhívta a figyelmet saját jelentőségére, kiemelve, hogy a ligába érkezése óta senki sem nyert nála több mérkőzést. A Celtics vele a soraiban 523 találkozón diadalmaskodott az alapszakaszt és a rájátszást is beleszámítva, ami hattal több győzelmet jelent, mint amennyit a Denver Nikola Jokiccsal ért el ugyanebben az időszakban.

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A mostani lépés tökéletesen illeszkedik a liga sorsfordító nyári eseményeinek sorába. Korábban maga Antetokunmpo Miamiba szerződött, Kawhi Leonard és Brandon Ingram a Toronto és a Clippers között váltott csapatot, a Memphis pedig Portlandbe küldte Ja Morantet - arról nem is beszélve, hogy LeBron James hosszú évek után otthagyja a Lakerst.

Brown Philadelphiában Tyrese Maxey és Joel Embiid oldalán folytatja pályafutását. Utóbbi játékossal kapcsolatban pikáns részlet, hogy Brown nemrég egy élő közvetítésben színészkedőnek, azaz floppernek nevezte új csapattársát. Bár elismerte, hogy Embiid a kosárlabda történetének egyik legjobb centere, rögtön hozzátette, hogy szerinte a játékos színészkedik, amivel ő maga is tisztában van, így ebben nincs semmi újdonság.
Címlapkép: Getty Images
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