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Járt a szája, el is zavarják a Celtics sztárját: itt talált új csapatra a mellőzött Jaylen Brown
A Boston a sztárkosarasért cserébe Paul George-ot, valamint két első és két második körös draftjogot kap.
Egy újabb nagyszabású csere keretében a Boston Celtics a Philadelphia 76ershez küldte a 2024-es NBA-döntő legértékesebb játékosát, Jaylen Brownt: a cserével véget ér Brown tíz szezonon és öt All-Star-szereplésen átívelő bostoni korszaka.
A kosaras távozásának hátterében elsősorban az áll, hogy elégedetlen volt a klub vele szembeni bánásmódjával. Különösen akkor érezte magát alulértékeltnek, amikor kiderült, hogy a Celtics potenciális cserealapként kezelte őt a Giannis Antetokunmpo megszerzéséért folytatott tárgyalásokon.
Brown és Jayson Tatum a liga egyik legsikeresebb párosát alkották, hiszen 2024-ben bajnoki címig vezették a csapatot. Mivel Tatum a 2025-ös rájátszásban elszenvedett Achilles-ín-szakadása miatt a legutóbbi szezon nagy részét kihagyni kényszerült, a vezérszerep teljes egészében Brownra hárult. Ő ezt karriercsúcsot jelentő mutatókkal, meccsenkénti 28,7 ponttal, 6,9 lepattanóval és 5,1 gólpasszal hálálta meg.
A kosaras a hétvégén a közösségi médiában is felhívta a figyelmet saját jelentőségére, kiemelve, hogy a ligába érkezése óta senki sem nyert nála több mérkőzést. A Celtics vele a soraiban 523 találkozón diadalmaskodott az alapszakaszt és a rájátszást is beleszámítva, ami hattal több győzelmet jelent, mint amennyit a Denver Nikola Jokiccsal ért el ugyanebben az időszakban.
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A mostani lépés tökéletesen illeszkedik a liga sorsfordító nyári eseményeinek sorába. Korábban maga Antetokunmpo Miamiba szerződött, Kawhi Leonard és Brandon Ingram a Toronto és a Clippers között váltott csapatot, a Memphis pedig Portlandbe küldte Ja Morantet - arról nem is beszélve, hogy LeBron James hosszú évek után otthagyja a Lakerst.
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