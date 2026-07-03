Ennyi volt, befejezi az Arsenal-szurkolók egykori kedvence: 41 évesen akasztja szögre a stoplist

A rutinos labdarúgó különleges módon búcsúzott el a profi futballtól, hiszen gyerekkori klubjánál, a Real Oviedónál töltött három év után akasztotta szögre a stoplist - írta a BBC Sport.

Negyvenegy éves korában bejelentette visszavonulását Santi Cazorla, az Arsenal korábbi spanyol válogatott középpályása. Cazorla az Arsenallal két alkalommal hódította el az FA-kupát, a Hull City elleni 2014-es döntőben ráadásul egy emlékezetes szabadrúgásgólt is szerzett. A spanyol válogatottal kétszeres Európa-bajnok futballista az "ágyúsok" mezében összesen 180 mérkőzésen lépett pályára, és 29 alkalommal volt eredményes.

Pályafutása 2016-ban kis híján idő előtt véget ért, amikor egy műtét után üszkösödés alakult ki a bokájánál. Rendkívüli akaraterejének köszönhetően azonban tizenegy operációt követően felépült, és sikeresen visszatért a pályára - annak ellenére, hogy még a sérülés következtében az is felmerült, hogy elveszítheti a lábát.

Most, hogy minden véget ér, amikor szögre akasztom a stoplist, és a zaj csenddé válik, minden a helyére kerül, mert a befejezés nem akárhol történt – otthon voltam

– fogalmazott érzelmes búcsúüzenetében a spanyol középpályás.

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Az Oviedo vezetősége azonnal jelezte, hogy a jövőben bármilyen általa választott szerepkörben örömmel látják a klubnál. A spanyol csapat felidézi: Cazorla korábban a liga által előírt minimálbérért tért vissza nevelőegyesületéhez, és az összes arculati jogát a klubnak adományozta. Cserébe mindössze annyit kért, hogy a nevével fémjelzett mezeladásokból származó bevételek tíz százalékát fordítsák közvetlenül a Real Oviedo utánpótlás-nevelésére - ezt természetesen meg is tették, és a hírek szerint ez jelentős bevételt is hozott az utánpótlásfocinak.