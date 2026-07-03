A brit klasszis döntésének hátterében egy 2025 nyarán elszenvedett, rendkívül súlyos sérülésekkel járó baleset áll, amely után már nem tudott visszatérni a versenyzéshez.
Ennyi volt, befejezi az Arsenal-szurkolók egykori kedvence: 41 évesen akasztja szögre a stoplist
A rutinos labdarúgó különleges módon búcsúzott el a profi futballtól, hiszen gyerekkori klubjánál, a Real Oviedónál töltött három év után akasztotta szögre a stoplist - írta a BBC Sport.
Negyvenegy éves korában bejelentette visszavonulását Santi Cazorla, az Arsenal korábbi spanyol válogatott középpályása. Cazorla az Arsenallal két alkalommal hódította el az FA-kupát, a Hull City elleni 2014-es döntőben ráadásul egy emlékezetes szabadrúgásgólt is szerzett. A spanyol válogatottal kétszeres Európa-bajnok futballista az "ágyúsok" mezében összesen 180 mérkőzésen lépett pályára, és 29 alkalommal volt eredményes.
Pályafutása 2016-ban kis híján idő előtt véget ért, amikor egy műtét után üszkösödés alakult ki a bokájánál. Rendkívüli akaraterejének köszönhetően azonban tizenegy operációt követően felépült, és sikeresen visszatért a pályára - annak ellenére, hogy még a sérülés következtében az is felmerült, hogy elveszítheti a lábát.
Most, hogy minden véget ér, amikor szögre akasztom a stoplist, és a zaj csenddé válik, minden a helyére kerül, mert a befejezés nem akárhol történt – otthon voltam
– fogalmazott érzelmes búcsúüzenetében a spanyol középpályás.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az Oviedo vezetősége azonnal jelezte, hogy a jövőben bármilyen általa választott szerepkörben örömmel látják a klubnál. A spanyol csapat felidézi: Cazorla korábban a liga által előírt minimálbérért tért vissza nevelőegyesületéhez, és az összes arculati jogát a klubnak adományozta. Cserébe mindössze annyit kért, hogy a nevével fémjelzett mezeladásokból származó bevételek tíz százalékát fordítsák közvetlenül a Real Oviedo utánpótlás-nevelésére - ezt természetesen meg is tették, és a hírek szerint ez jelentős bevételt is hozott az utánpótlásfocinak.
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