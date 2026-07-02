Mindhárom rendező a 16 között: Amerika simán nyert, a belgák a sírból jöttek vissza

A belgák kétgólos hátrányból felállva, hosszabbítás után harcolták ki a továbbjutást Szenegál ellen, az amerikaiak pedig emberhátrányban is magabiztos győzelmet arattak.

A seattle-ben rendezett belga-szenegáli meccsen az afrikai együttes kezdett sokkal jobban, az első félidőben Habib Diarra góljával gyorsan megszerezték a vezetést, majd a második játékrész elején Ismaila Sarr növelte tovább az előnyt. A belgák azonban nem adták fel a küzdelmet, így a hajrában Romelu Lukaku szépített, majd a csapatkapitány, Youri Tielemans egyenlített, kiharcolva ezzel a hosszabbítást. A ráadásban ismét Tielemans lépett elő főszereplővé, aki nagyon későb, már a 120+5. percben értékesített büntetővel biztosította be csapata 3-2-es győzelmét.

Az amerikai-bosnyák összecsapáson a házigazda amerikaiak Folarin Balogun góljával kerültek előnybe az első félidő végén. A gólszerzőt azonban a 64. percben kiállították, így a hazaiak több mint fél órát játszottak emberhátrányban, és jobbára védekezni kényszerültek. Ennek ellenére Malik Tillman egy szabadrúgásgóljával 2-0-ra alakította az állást, amivel végleg eldöntötte a találkozót.

Ezzel a sikerrel az Egyesült Államok 2002 óta először nyert mérkőzést a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. Továbbjutásuk egyben azt is jelenti, hogy mindhárom rendező ország bejutott a nyolcaddöntőbe, miután korábban Kanada és Mexikó is megnyerte a maga párharcát. A legjobb tizenhat között így a belga és az amerikai válogatott csap majd össze hétfőn, Seattle-ben.