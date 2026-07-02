Akklimatizációs szempontból hátrányban lehetnek az angolok a mexikóvárosi meccsen a házigazda ellen, Tuchel ezért az angol szülőkhöz (is) kéréssel fordult.
Komoly bajban van az Inter olasz sztárvédője: kiskorú lányt szerveztek be neki, börtönbe is kerülhet
Nyomozás indult Alessandro Bastoni, az Inter és az olasz válogatott védője ellen egy kiskorú prostituálttal folytatott "légyottja" miatt – közölték az olasz ügyészek. Az eljárás egy olyan eseményszervező cég tevékenységét vizsgálja, amely exkluzív, minden igényt kielégítő estéket szervezett VIP-ügyfeleinek milánói klubokban - jelentette a The Guardian.
A nyomozó hatóságok szerint Bastoni egy 17 éves lánnyal létesített szexuális kapcsolatot, akit a luxusrendezvények és VIP-vacsorák szervezésével foglalkozó cég szervezett be. Az ügyészség állítása szerint a szintén nyomozás alatt álló ügynökségtulajdonosok magánlakásokat biztosítottak ügyfeleik számára, ahol kiskorú lányokkal találkozhattak.
Az olasz sajtóban megjelent, 2020-ig visszanyúló lehallgatási jegyzőkönyvek szerint Bastoni egyértelműen kifejezte azon szándékát, hogy a vacsora után azonnal szexuális kapcsolatot létesítsen a leszervezett lakásban. Az egyik lehallgatott beszélgetésben a cég egyik PR-munkatársa állítólag azt írta neki, szerinte a kiskorú lány le akar feküdni vele, amire Bastoni állítólag úgy felelt, megkérdezve, hogy van-e ott olyan hely, ahol elbújhatnak.
A vád szerint a cég 2020. július 11-én este közvetítette ki a lányt szexuális szolgáltatások nyújtására. A napokban tanúként kihallgatott lány elismerte, hogy járt a labdarúgó otthonában, de tagadta a szexuális kapcsolatot. Bastoni védőügyvédje, Salvatore Scuto kijelentette, teljesen kizárt, hogy védence valaha is fizetett volna szexért, és határozottan visszautasította, hogy kiskorúval létesített volna kapcsolatot.
Az olasz jogszabályok értelmében a 14 és 18 év közötti kiskorúakkal pénzért vagy bármilyen egyéb – akár csak megígért – juttatásért folytatott szexuális kapcsolat egytől hat évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bastoni az utóbbi időben egyébként a játéka miatt is a bírálatok kereszttüzébe került. Az olasz szurkolók a válogatott világbajnoki selejtezőbeli kudarca miatt is neheztelnek rá, miután a Bosznia-Hercegovina elleni áprilisi mérkőzésen korán a kiállítás sorsára jutott. Két hónappal korábban, az Inter–Juventus találkozón színészkedéssel vádolták meg, amely Pierre Kalulu kiállítását eredményezte, bár a védő később egy sajtótájékoztatón bocsánatot kért a szabálytalanság színleléséért.
Július végén 58. alkalommal rajtol el a Kékszalag, hazánk legismertebb vitorlásversenye. Mutatjuk, mikor lesz a rajt, merre halad a mezőny, és hol lesz Kékszalag 2026...
Bielsa és Koeman is távoznak a túl korai kiesés miatt, velük együtt már négyre nőtt az ilyen szövetségi kapitányok száma.
A döntéssel lezárul az önkormányzat egyéves szerepvállalása, a győztes pályázó hosszú távú szakmai programot és stabil anyagi hátteret ígér.
Adrian Newey bejelentette, hogy az Aston Martin a szezon első jelentős fejlesztési csomagját a Magyar Nagydíjon, a nyári szünet előtt mutatja be.
A 41 éves klasszis már jelezte a klub vezetőségének a távozási szándékát, és könnyen lehet, hogy a Warriorshoz igazol, ahol Steph Curry csapattársa lehetne.
A német labdarúgó-válogatott korai világbajnoki búcsúját követően napokon belül eldől Julian Nagelsmann szövetségi kapitány jövője.
A francia, valamint a társházigazda mexikói válogatott is magabiztos győzelemmel jutott be a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe
A Real Madrid többek közt új stadionjának is köszönhetően átlépte az egymilliárd eurós bevételt tavaly, de közvetlen riválisa, a Barcelona üldözi.
Meghökkentő döntést hozott a nemzetközi szövetség: visszatérhetnek az oroszok, de ennek feltételei vannak
Csak úgy versenyezhetnek az orosz és fehérorosz korcsolyázók, ha semleges színekben teszik, és akik fegyveres erőnél szolgálnak, még mindig nem mentesülnek a szankció alól.
A tornán a keretekbe beválogatott 85, legfeljebb 21 éves játékos közül sokan rendkívül magabiztosan, félelem nélkül léptek pályára.
Újabb szupermeglepetés készül a világbajnokságon: az afrikai óriásölők újra megcsinálták a lehetetlent
Marokkó most a végső győzelemre is esélyes hollandokat csapta ki már a 32 között - a szakértők szerint ismét nagy eredményt érhetnek el a világbajnokságon.
Egy floridai bíróság egymillió dolláros óvadékot állapított meg a sportoló ügyében, amelyben akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhatnak.
Kiderült végre, mi lesz a magyar TAO-rendszerrel: megszólalt az új sportállamtitkár, komoly változások jönnek
Kálnoki-Kiss Attila azt mondta, hogy bár megmarad a TAO-rendszer, nagyon komoly reformot hajtanak rajta végre, mert a jelenlegi rendzser működésében több minden sem nevezhető optimálisnak.
Elképesztő, amire készül az egyik NBA-csapat: egy csapatba hozná össze LeBront, Curry-t, vajon össze is jön?
Amennyiben a tranzakciók megvalósulnak, egy elképesztően rutinos szupersztárcsapat jöhet létre az NBA-ben.
A 18-szoros Grand Slam-győztes sportoló a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hozzátéve, hogy a daganatot szerencsére korai stádiumban fedezték fel.
Nem várt probléma a legendás aszfaltcsíkon: Max Verstappen szerint teljesen elszállhat az erő a hétvégi versenyen
Max Verstappen attól tart, hogy a hétvégi Brit Nagydíj csalódást okozhat, mivel szerinte a jelenlegi Forma–1-es szabályok kifejezetten megnehezítik a csapatok dolgát.
Szívszorító vallomást tett a legendás futballsztár: már egy poharat sem tud megfogni a halálos kór miatt
Az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) korábbi futója, Chris Johnson bejelentette, hogy amiotrófiás laterál-szklerózissal (ALS) küzd.
Büntetőpárbajok döntöttek két meccsen is a vb hétfői játéknapján; Paraguay a négyszeres világbajnok Németországot, Marokkó pedig Hollandiát búcsúztatta.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.