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Férfi pénzt kínál egy utcai prostituáltnak
Sport

Komoly bajban van az Inter olasz sztárvédője: kiskorú lányt szerveztek be neki, börtönbe is kerülhet

Pénzcentrum
2026. július 2. 11:13

Nyomozás indult Alessandro Bastoni, az Inter és az olasz válogatott védője ellen egy kiskorú prostituálttal folytatott "légyottja" miatt – közölték az olasz ügyészek. Az eljárás egy olyan eseményszervező cég tevékenységét vizsgálja, amely exkluzív, minden igényt kielégítő estéket szervezett VIP-ügyfeleinek milánói klubokban - jelentette a The Guardian.

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A nyomozó hatóságok szerint Bastoni egy 17 éves lánnyal létesített szexuális kapcsolatot, akit a luxusrendezvények és VIP-vacsorák szervezésével foglalkozó cég szervezett be. Az ügyészség állítása szerint a szintén nyomozás alatt álló ügynökségtulajdonosok magánlakásokat biztosítottak ügyfeleik számára, ahol kiskorú lányokkal találkozhattak.

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Az olasz sajtóban megjelent, 2020-ig visszanyúló lehallgatási jegyzőkönyvek szerint Bastoni egyértelműen kifejezte azon szándékát, hogy a vacsora után azonnal szexuális kapcsolatot létesítsen a leszervezett lakásban. Az egyik lehallgatott beszélgetésben a cég egyik PR-munkatársa állítólag azt írta neki, szerinte a kiskorú lány le akar feküdni vele, amire Bastoni állítólag úgy felelt, megkérdezve, hogy van-e ott olyan hely, ahol elbújhatnak.

Alessandro Bastoni
Csapata: Inter Milan
Posztja: védő
Nemzetisége: olasz
Életkora: 27 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 65M €
Adatlap létrehozva: 2026.07.02.

A vád szerint a cég 2020. július 11-én este közvetítette ki a lányt szexuális szolgáltatások nyújtására. A napokban tanúként kihallgatott lány elismerte, hogy járt a labdarúgó otthonában, de tagadta a szexuális kapcsolatot. Bastoni védőügyvédje, Salvatore Scuto kijelentette, teljesen kizárt, hogy védence valaha is fizetett volna szexért, és határozottan visszautasította, hogy kiskorúval létesített volna kapcsolatot.

Az olasz jogszabályok értelmében a 14 és 18 év közötti kiskorúakkal pénzért vagy bármilyen egyéb – akár csak megígért – juttatásért folytatott szexuális kapcsolat egytől hat évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

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Bastoni az utóbbi időben egyébként a játéka miatt is a bírálatok kereszttüzébe került. Az olasz szurkolók a válogatott világbajnoki selejtezőbeli kudarca miatt is neheztelnek rá, miután a Bosznia-Hercegovina elleni áprilisi mérkőzésen korán a kiállítás sorsára jutott. Két hónappal korábban, az Inter–Juventus találkozón színészkedéssel vádolták meg, amely Pierre Kalulu kiállítását eredményezte, bár a védő később egy sajtótájékoztatón bocsánatot kért a szabálytalanság színleléséért.
Címlapkép: Getty Images
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